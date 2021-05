“Ya me pagaron. Tú ya estás muerta”: denuncian amenazas contra periodista que cubre las manifestaciones en Cali

Imágenes de las movilizaciones en Cali, durante la conmemoración del mes del paro nacional en Colombia, el pasado 28 de mayo. Foto: REUTERS/Juan B Diaz NO RESALES. NO ARCHIVES

El director de la cadena de televisión Univisión, Daniel Coronell, denunció a través de sus redes sociales que una periodista que cubre el paro nacional en Cali, ha recibido amenazas en las últimas horas debido a la labor que ejerce.

“Desde la cuenta @spiritu7834 están amenazando de muerte a una periodista que cubre el paro en Cali. Por favor ayúdenme a denunciar esta cuenta. Instagram, no permita que su plataforma se convierta en herramienta para intimidar a reporteros.”, escribió el periodista colombiano a través de su cuenta de Instagram.

La publicación compartida por Coronell va acompañada de un pantallazo de las amenazas de muerte que recibió la periodista, cuya identidad se desconoce, a través de una cuenta de Instagram. En la imagen se lee lo siguiente:

“En cuanto salgas, te mato. Sí, esto es una amenaza de muerte para que te quede claro. Ya me pagaron. Tú ya estás muerta. Me da pena ver tus fotos sabiendo lo que va a pasarte. Muerta por estúpida.”

La identidad de la persona que amenaza a la periodista hasta el momento es desconocida, puesto que solo se conoce, gracias a la imagen publicada por Coronell, que la cuenta esta a nombre de Juan Aranda Spiritu, que no tiene una foto de perfil que lo identifique, y que tampoco tiene ninguna publicación. Con esos datos de antemano se asumiría que el perfil es falso.

Daniel Coronell denunció a través de redes sociales que una periodista que cubre el paro nacional en Cali fue amenazada de muerte. Foto: Instagram Daniel Coronell.

Amenazan de muerte al ‘Capitán Colombia’

El 'Capitán Colombia' durante las manifestaciones en Popayán.

El caso de la periodista que fue amenazada por cubrir las jornadas de manifestaciones en Cali, no ha sido el único que se ha registrado en las últimas semanas en lo que va del paro nacional. Recientemente, en redes sociales se hicieron virales una imágenes de un ciudadano que participa activamente en la primera línea de movilizaciones en Popayán, y quien por su aspecto musculoso fue apodado como ‘Capitán Colombia’. Tras hacerse conocido por su presencia en las protestas, el hombre, cuya identidad se desconoce, recibió amenazas de muerte.

“No busque lo que no se le ha perdido pelado, fue muy fácil dar con usted, quédese más bien en su casita y siga mostrando el culo en redes que eso es lo único que sabe hacer bien. Deje de estar dañando las calles. Quiso volverse famoso pues nosotros le podemos ayudar un poco más sería una gran tristeza perder una... Pdt: en tus fotos está muy hermoso el bebé, sería una lástima que le pase algo en estos días, soldado advertido no muere en guerra.”, dice el mensaje que recibió ‘Capitán Colombia’ por WhatsApp.

Junto a la publicación, el ‘Capitán Colombia’ hizo un llamado a todos sus seguidores para que le ayudaran a compartir y denunciar las amenazas de muerte de las que estaba siendo víctima.

Amenazan de muerte al Capitán Colombia. Foto: Instagram Capitán Colombia.

Tras conocerse las denuncias, comerciantes, instructores físicos, deportistas, entre otros habitantes de Popayán, realizaron un plantón el pasado 23 de mayo, con el fin de rechazar la violencia de la que están siendo víctimas las personas que participan en las manifestaciones a lo largo de Colombia, así lo reportó Caracol Radio.

“Todos somos ‘Capitán Colombia’ ahora, porque estamos cansados que la respuesta ante una protesta ciudadana pacífica sea la violencia y los ataques en las redes sociales, como le pasó al amigo, solo porque mostró su simpatía con los muchachos de Primera Línea, llegaron las intimidaciones y los ataques, ante eso salimos hacer deporte a las calles.”, manifestó a la misma emisora un grupo de instructores físicos que participó en el plantón.

Según el medio bogotano, la muestra de apoyo al ‘Capitán Colombia’ se realizó en la carrera novena, también conocida como Panamericana, donde mujeres, niños y hasta adultos mayores hicieron bailes y encuentros deportivos como símbolo de apoyo a los manifestantes, en especial, a aquellos que hacen parte de la primera línea.





