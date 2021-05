Lowe León pidió empatía y conciencia a la sociedad en sus acciones diarias

Foto de redes sociales.

El cantante Lowe León, exnovio de la influenciadora Andrea Valdiri, se ha referido en su cuenta de Instagram a lo que ocurre actualmente en la sociedad.

“Hey, vivimos en una sociedad que día a día es fragmentada por la rencilla, por la ponzoña, por la discordia, para nadie es un secreto que todo este tipo de cosas no llevan a nada, sencillamente lo que causan es generar un odio en la sociedad”, indicó el artista.

La razón de este mensaje, que no se ha confirmado aún, podría deberse al live que llevó a cabo el día anterior su expareja Andrea Valdiri y por el revuelo que sigue causando la ruptura, pues constantemente a través de redes sociales y entrevistas se la pasan lanzándose indirectas.

Foto: redes sociales

“Mi invitación para todos ustedes señores es... vamos a ser un poco más empáticos, más conscientes de nuestras palabras, de nuestros actos y sencillamente dediquémonos a hacer el bien y no mirar a quien, los quiero mucho que Dios los bendiga, que los llene de paz”.

El artista se encuentra por estos días en la ciudad de Bogotá haciendo unas diligencias personales y con mucha expectativa sobre su próximo lanzamiento, ‘Irreverente’, que sale en julio, por lo que se encuentra ultimando detalles de esta nueva producción musical.

Recientemente, Aida Victoria se refirió a la amistad que sostiene con el cantante vallenato, respondiendo que a aquellos que quieren inventar historias y la critican por su amistad con Lowe y el afecto que tiene hacia el cantante y su actual pareja, acto que generó molestia y ante toda la indignación que percibió Aida en sus mensajes directos de Instagram, se pronunció al respecto.

Tomada de Instagram @chismes.hoycol

“Su amistad ha sido espectacular conmigo, es un gran tipo, lo quiero y a su pareja la quiero, es una pelada bacanísima”, manifestó Merlano a través de su red social.

Para terminar con la polémica a las preguntas enviadas por mensaje directo, Merlano destacó que ella es lo suficientemente madura para desligar lo que ocurra con las personas y menos con quien ella no conoce, “cuando uno no conoce las razones de la gente, uno no los puede juzgar”.

La verdad sobre la ruptura, según Lowe León

“La vida de un hombre no se puede manchar por presunciones ajenas a la verdad. La verdad hace honor a la justicia, supe callar con inteligencia cuando fue debido. Es momento de hablar Colombia, nos vemos este miércoles a las 7:00 de la noche. Caso: Andrea Ospino Valdiri”, escribió el cantante a través de una historia en Instagram .

Ese día llegó y el pasado 24 de marzo, el cantante publicó un video de diez minutos en el que explica las razones que lo llevaron a terminar su noviazgo de tres meses con la modelo.

“Hoy quiero sentar este precedente, desde el día uno he estado dispuesto a responder mi hija. Andrea cambió su celular, la mamá de Andrea me bloqueó y contacté a la hermana para decirles que estoy en disposición de dar todo por mi hija”, expresó León.

En el clip, el barranquillero señaló la actitud que muestra Valdiri en redes sociales como “una falsa realidad”, pues según cuenta, ella fue la que ‘desapareció’ y dejó de comunicarse respecto a su estado de embarazo, todo lo contrario a lo que ella ha asegurado.

