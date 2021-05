Los 10 momentos más divertidos de Friends para recordar: llega nueva plataforma de streaming a Colombia

Los 10 momentos más divertidos de Friends para recordar antes de la llegada de HBO Max a Colombia

HBO Max, la plataforma de streaming por suscripción de WarnerMedia, anunció que estará disponible en Colombia a partir del 29 junio con una colección icónica de títulos curados de todo el legendario catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, los Max Originals.

La plataforma tendrá los estrenos de las películas de Warner Bros tan sólo 35 días después de haberse presentado en las salas de cine en América Latina, como el musical de Lin-Manuel Miranda en el barrio, Space Jam: Una nueva era, El Escuadrón Suicida, entre otras. También, estarán disponibles películas recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat y Judas y el mesías negro, además, Godzilla vs Kong.

Y por supuesto una de las series más icónicas del sit comedy en el mundo: Friends, la cual fue retirada del catálogo de Netflix para incluirla en este especial. Desde infobae, hicimos una recopilación de los momentos más divertidos de la serie para tenerlos presentes antes de la llegada de la nueva plataforma, todos estos confirmados desde IMDb.

The one with the rumour (episodio 9 de la temporada 8):

En este episodio se destaca la actuación de Brad Pitt, quien interpreta a Will, un ex compañero de escuela de Ross y quien odia profundamente a Rachel... en la vida real Pitt y Jennifer Aniston eran pareja.

The One Where Everybody Finds Out (episodio 14 de la temporada 5)

Este es el momento en el que Phoebe y Rachel acompañan a Ross a buscar un nuevo departamento, cuando llegan, desde el edificio ven a través de la ventana a Mónica y Chandler teniendo relaciones.

The one with the prom video (episodio 14 de la temporada 2)

En este episodio se habla de la adolescencia de Mónica y Rachel antes del baile de graduación y muestra los momento más vergonzosos de ese momento.

The one with all the resolutions (episodio 11 de la temporada 5)

En este capítulo recuerdan todos los deseos que tenía para año nueva y discuten quién besará a quien con la llegada del nuevo año.

El unagi (Temporada 6, episodio 17)

Phoebe y Rachel toman una clase de defensa personal y Ross decide protagonizar el momento asegurando que él es un maestro en esas artes, el resultado no es lo esperado.

El videotape (Temporada 8, episodio 4)

Ross y Rachel intentan explicar cómo terminaron en la cama y cómo es que ella resulta embarazada, sin embargo, ambos culpan al otro de lo que ocurrió.

Aguamala (Temporada 4, episodio 1)

Ross vuelve con Rachel sin saber que estaba aceptando toda la culpa del día en que terminaron.

Fiesta en Massapequa (Temporada 8, episodio 18)

En el aniversario de bodas de sus padres, Mónica quiere hacer un brindis emotivo como los que hace Ross, quien finge estar casado con Rachel.

La cena de cumpleaños de Phoebe (Temporada 9, episodio 5)

Mónica y Chandler discuten, pero ella quiere tener sexo. Mientras tanto, Rachel no quiere dejar sola a Emma y Joe se come todo el menú del restaurante.

Planes y ofertas en Colombia de la llegada de la plataforma en Colombia:

HBO Max se puede adquirir con dos planes de suscripción: El plan Estándar ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de COP 19.900 al mes.

El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de COP 13.900 al mes.

Las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30%. HBO Max ofrecerá un período de prueba de 7 días, y una zona de degustación donde los usuarios podrán disfrutar algunas de las mejores series y documentales, sin costo alguno.