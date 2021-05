Video | Sexta noche de confrontación entre manifestantes y Esmad en portal Américas

Portal Américas - primera Línea Colombia / Paro Nacional 2021

Uno de los puntos neurálgicos del sistema de transporte público de la ciudad vivió la sexta noche ininterrumpida de confrontaciones entre manifestantes y la Policía Metropolitana de Bogotá: El portal Américas estuvo bloqueado desde las 6:00 p.m. hasta altas horas de la noche del pasado 22 de mayo.

Dicha troncal conecta el suroccidente de Bogotá con el centro y el norte de la ciudad, su importancia radica en que desde este punto se desplazan más de un millón de usuarios a distintas partes de la capital.

El portal habilitó un Puesto de Mando Abierto por parte de la secretaría de Gobierno con la intención de promover el diálogo social en la zona con el fin de detener los actos vandálicos que han afectado la infraestructura de transporte y, por consiguiente, la movilidad de los usuarios del sistema.

Dicho puesto, en el que ha hecho presencia el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, no ha escapado de la dinámica de los choques en la zona. Incluso, el funcionario fue agredido por un impacto de objeto contundente en las últimas horas.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dialoga con diferentes sectores de manifestantes en el Portal de las Américas. / Alcaldía Distrital

La tensión ha escalado a un punto en que los reportes, tanto de la institucionalidad como de veedurías ciudadanas, alineadas en el espíritu social del Paro Nacional, difieren en el balance de heridos en la zona.

Mientras la secretaría de Gobierno indica en sus cifras que los heridos de la noche del sábado son dos policías heridos y dos civiles lesionados, la ONG Colombia Informa señala que son 15 personas heridas, algunas de ellas presuntamente por impacto de aturdidoras y otras con afectaciones nerviosas y heridas oculares.

Cabe resaltar que los datos de Colombia Informa, una organización que se autodenomina como una “Agencia de Comunicación de los Pueblos, desde Colombia para el mundo” son replicados por colectivos sociales y organizaciones alternativas.

Pese a la disparidad en las cifras, los hechos señalan que la violencia no se ha detenido en el sector occidental de la capital. Al cierre de esta nota, bajo la etiqueta #portalamericas en Twitter, usuarios replican videos de los choques en este sitio, uno de los puntos calientes de las protestas en Bogotá.

A continuación los reportes de la secretaría de Gobierno de Bogotá en Twitter y el de Colombia Informa de los hechos ocurridos en la noche del sábado 22 de mayo.

Reporte de heridos por choques en Portal Américas por parte de la secretaría de Gobierno de Bogotá

Esta es la versión de Colombia Informa, publicada desde su cuenta de Twitter:

Reporte ONG sobre confrontaciones en Portal Américas

Por último, la secretaría de Gobierno gestionó un nuevo mensaje después de las 10:00 p.m. señalando nuevos actos vandálicos en las inmediaciones del portal Américas:

Reporte choques en Portal Américas de la Secretaría de Gobierno de Bogotá

A continuación, Infobae Colombia presenta dos videos emitidos desde el Portal Américas de la situación acaecida en la sexta noche consecutiva de confrontaciones entre manifestantes y Esmad.

Video provisto por la secretaría de Gobierno de Bogotá:

El video capta el momento en que se vandaliza la infraestructura del portal por parte de manifestantes en la noche del pasado sábado 22 de mayo.

Video de campamento en las inmediaciones del portal Américas, divulgado por cuenta de Twitter Colombia Informa:

Los choques se mantuvieron por sexto día mientras el Paro Nacional continúa en el país

Cabe destacar que en dicho portal se ha montado un Puesto de Mando Unificado y Abierto por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá que busca disminuir las tensiones entre manifestantes y policía a través del diálogo.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, éste ha sido efectivo durante las jornadas diurnas, en las que él, personalmente ha atendido a los manifestantes.

No obstante, la tensión aumenta con el paso de las horas. En palabras de Gómez: “Una vez más llega la noche y unos pocos violentos empiezan a lanzar piedras en Portal Américas a pesar que no hay ninguna intervención policial. Mientras grabo una piedra me tumba el celular”, dijo el funcionario tras publicar el video de las agresiones contra los uniformados.

