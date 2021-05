Así fue la reunión entre Gustavo Petro y empresarios y líderes de Barranquilla

Gustavo Petro, senador y líder de Colombia Humana. Foto: Colprensa.

A pesar de que, hasta ahora, Gustavo Petro sea solo un precandidato presidencial del ‘Pacto Histórico’, el senador es una ficha segura para las presidenciales de 2022. Por esto, se conoció que el líder de la Colombia Humana se encuentra adelantando reuniones con empresarios y, entre ellas, destacó una con judíos líderes de importantes empresas en diversos sectores.

De acuerdo con Gustavo Bolívar, se venían más reuniones con otras figuras importantes de la economía colombiana. “La de Bessudo no será la única reunión de Petro con empresarios. Ellos saben que será presidente y están convencidos que su propuesta de industrializar el país para reemplazar la economía extractivista. Los beneficia a ellos y genera empleo. Lloren”, aseveró el senador cercano al excandidato presidencial.

Trino de Gustavo Bolívar

Y así fue. Se conoció que el pasado lunes festivo, Petro estuvo en Barranquilla, capital del Atlántico, con motivo de reuniones con poderosos líderes del empresariado de la ciudad. En su paso por la ciudad, dio entrevistas a medios locales y, junto a su hijo, visitó manifestaciones artísticas en la ciudad. Lo que no se supo fue que tres grandes personalidades de la ciudad se reunieron con el precandidato.

De acuerdo con Semana, uno de ellos fue Christian Daes, líder de la empresa de cristales Tecnoglass, quien tiene amplia influencia en la ciudadanía por sus obras con consciencia social. Junto a Daes, Carlos Cure, quien fue presidente de Bavaria y Avianca, se unió a la conversación de festivo. En la casa de Cure, lugar en el que se llevó a cabo el encuentro, también estuvo presente Habib Char, tío de Álex Char y de Arturo Char, y también hermano de Fuad Char, cabeza de la casa política regente en la ciudad.

De acuerdo con el diario El Heraldo, se trató de un almuerzo y, por el momento, se desconocen los temas tratados al interior de la reunión. Sin embargo, seguramente, deben estar relacionados con las próximas elecciones, para las cuales, según las encuestadoras, Petro lidera la intención de voto.

Últimamente, quien negó haberse reunido con Petro fue Mario Hernández, reconocido empresario de la marroquinería. “Nunca me he reunido con (sic) el Dr. Petro y no me interesa”. Hernández, quien días atrás compartió los comunicados de representantes de la comunidad Judía en Colombia, que sí conversaron con el senador, es uno de los empresarios con mayor aceptación en la opinión pública por su empatía con sectores trabajadores del país.

La reunión de Petro con los empresarios judíos

El viernes, 14 de mayo, el senador Gustavo Petro sostuvo una reunión con un grupo de empresarios para conocer su visión sobre la situación por la que atraviesa Colombia en los últimos días. El empresario del turismo Jean Claude Bessudo, dueño de Aviatur, fue el anfitrión de este espacio que se llevó a cabo muy cerca a su vivienda.

Bessudo, quien es el actual presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, invitó a los empresarios judíos Alan Bursztyn (gerente de la empresa franquiciante de Carolina Herrera y de Fendi), Abraham Korn (presidente Centro Israelita), Donald Kirschberg (expresidente de AIM), Marcos Peckel (director de la confederación de comunidades judías) y Saul Katan, quien dirigió la ETB en la alcaldía de Petro. También participó el embajador de Israel en Colombia, Christian Cantor.

En un video que circula por Twitter, se puede escuchar una parte de la intervención que hace Bessudo como anfitrión de este espacio. “Luego nos encontramos por un lado a Israel, el país que tal vez manejó mejor el tema de la vacunación y la erradicación de la pandemia. Y por otro lado, Colombia donde todavía tenemos mucho por hacer y mucho por aprender, con la mejor buena voluntad”, dijo el empresario.

SEGUIR LEYENDO: