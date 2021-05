“Me importan poco o nada”: Laura Olascuaga respondió a las críticas por su participación en Miss universo

Instagram @Lauraolascuaga

Laura Olascuaga, Miss Colombia, representó al país el pasado domingo en el Miss Universo de este año que se desarrolló en el Hard Rock de las afueras de Miami, en Estados Unidos; sin embargo, aunque la mujer más bella de Colombia era una de las favoritas para quedarse con la corona de la más bella del mundo, la colombiana no alcanzó a estar entre las 10 semifinalistas cosa que la decepcionó a ella y a los seguidores colombianos.

A SuperLike de RCN la cartagenera de 25 años señaló que estaba muy feliz por su participación en el certamen de belleza internacional y orgullosa de la representación que había hecho del país, pero reveló que para ella fue toda una sorpresa no quedar entre las 10 seleccionadas.

“Normalmente cuando ya van en el top 21 y ya van a llamar al top 10, se supone que en ese momento están calificando el cuerpo y el performance en traje de baño, entonces por eso me sorprendió un poco cuando no entré al top 10, porque yo sentía que lo había hecho muy bien que había salido con toda la mejor energía del mundo, que la pasarela había sido impecable”, dijo al programa de entretenimiento.

Y es que al no quedar entre las 10 semifinalistas, las colombiana no solo tuvo que lidiar con la tristeza propia, sino con los comentarios de algunos usuarios en redes sociales que, en ocasiones, pueden ser bastante groseros y sin consideración.

A través de un Instagram Live que realizó en su perfil oficial, la reina de belleza colombiana habló sobre su paso por el certamen y respondió con fuerza a quienes la criticaron. La mujer señaló que la experiencia se la gozó y la disfrutó hasta donde le “permitieron llegar”, teniendo en cuenta que solo alcanzó a entrar al filtro de las 21 candidatas.

Sin embargo, empezó a recibir comentarios ofensivos, algunos usuarios de las red social entraron a su transmisión para dejar mensajes criticando su físico y su participación en el concurso de belleza, entonces Olascuaga respondió a todos aquellos dejándoles claro que, a pesar de todo lo que le dijeran, eso no cambiaba el hecho de que ella es la Miss Colombia y que participó en el concurso de belleza ás importante a nivel internacional.

“A quienes están escribiendo cosas negativas les digo que yo fui la que viví este sueño, yo fui la que estuve aquí, yo viví mi felicidad y eso nadie me lo quita, así que cualquier cosa mala que quieran decir no me importa porque me lo gocé, lo disfruté hasta el final y represente a Colombia de la mejor manera”, expresó la cartagenera.

Además, agregó que “a esta altura de mi vida me importan poco o nada. Me quedo con todas las cosas buenas y las personas que me apoyaron que son la mayoría”.

Cabe resaltar que, en medio de su reinado en Colombia, Olascuaga ha mantenido la corona en alto a pesar de las críticas por representar al país en el certamen para el que muchos declaraban a María Fernanda Aristizábal, ganadora del Concurso Nacional de Belleza en 2019, como la mujer ideal para traer la corona de Miss Universo a Colombia; sin embargo, la pandemia y efectos legales impidieron que la actual Señorita Colombia representara al país.

Pero también, en medio de su participación en el Miss Universo, Olascuaga recibió críticas por el traje típico que utilizó en pasarela. Usó un traje inspirado en las comunidades indígenas de Colombia. La pieza estaba inspirada en ‘Shii Makuira’, una diosa que protagoniza una fábula Wayúu en la que se enaltece a la mujer indígena.

Sin embargo, en redes la colombiana recibió críticas por “explotar a una de las comunidades indígenas más golpeadas en este país para su lucro personal”, expresó un usuario. Por su parte, otro usuario comentó “Laura Olascuaga mostrando el pueblo Wayúu en su traje típico, ellos aquí muriendo de hambre y la policía disparando a indígenas. AMIGA TE FALTÓ UN ‘EN COLOMBIA NOS ESTÁN MATANDO’ en ese vestido”.

A pesar de las críticas, Olascuaga señaló al medio de entretenimiento que mantendrá sus labores como Miss Colombia hasta el mes de octubre, cuando se realizará el Miss Universe Colombia 2021 para escoger a la próxima mujer más bella del país. De hecho, la reina de belleza aseguró que pronto se abrirán las convocatorias para las mujeres que estén interesadas en representar al país el próximo año.

