Con plantón en Bogotá, activistas por los Derechos Humanos exigieron la renuncia del Defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Foto: Colprensa.

La polémica gestión de Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, durante los primeros días del Paro Nacional, abrió un nuevo frente de batalla cuando colectivos de defensores de Derechos Humanos solicitaron la renuncia del funcionario.

Durante la jornada del 19M, la cita de estos colectivos fue al frente de la sede de la Defensoría del Pueblo, en la localidad de Chapinero Central, en donde hicieron un plantón en el que participaron algunos funcionarios de la entidad.

Las arengas y pancartas reclamaron al funcionario por lo que consideran una politización de la entidad que debe velar por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

En medio de cánticos coreados por los participantes, una pancarta reclamaba la falta de gestión del Defensor en distintos casos de violencia ocurridos en el marco de las protestas sociales, que sumaron 21 días en Colombia.

“Defensor su silencio cómplice, nos sigue asesinando”, rezaba en dicho cartel.

Plantón en Bogotá para solicitar renuncia del Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis Credito: Jenny Rocío Aguilera Galindo

Funcionarios de la entidad se sumaron al plantón, bajo el convencimiento de que la Defensoría, bajo la dirección de Camargo, se ha politizado, lo que implicó una pérdida de autonomía ante investigaciones judiciales que necesitan de su concurso.

Uno de los protagonistas del plantón, el senador por el Polo Democrático, Wilson Arias, hizo presencia en la sede principal de la Defensoría del Pueblo para solidarizarse con los manifestantes así como para criticar a Camargo.

“Esta protesta es para reclamarle al país realmente y al Gobierno la salida de Carlos Camargo Assis (sic). Se ha denunciado y documentado a través de los medios de comunicación su actitud, la cual no corresponde con la misión de una entidad tan importante que ha jugado un papel históricamente determinante; los conflictos colombianos han adquirido un proporción desbordante”, declaró el senador Arias, quien encabezó las arengas en la tarde del 19M.

El plantón concluyó con actos culturales, como pintadas en el suelo y toques de batucada, mientras los manifestantes se movilizaban hacia el punto de encuentro de Los Héroes, en donde se realizó una gran concentración de cierre para la jornada de protestas en la capital.

Manifestaciones en la sede de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, para solicitar renuncia del Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis Crédito: Jenny Rocío Aguilera Galindo

El funcionario ni la entidad se han pronunciado con respecto a las observaciones del senador Wilson Arias o las demandas de defensores de Derechos Humanos.

Carlos Camargo Assis ha sido cuestionado por su accionar en el manejo que la Defensoría del Pueblo ha tenido en el desarrollo del Paro Nacional: de una parte, el funcionario no ha querido aclarar su paradero en los primeros días de las manifestaciones, mientras que de otro se le señala de politización de la entidad, que se encarga de velar por los Derechos Humanos de los colombianos.

Con respecto al primer aspecto, Wilson Devia, presidente del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en diálogo con W Radio, se refirió a la polémica vinculada con la ausencia de Camargo y aseguró que se comunicó con la Unidad de Protección del Defensor para esclarecer los hechos.

“El defensor debe ser claro y no evasivo frente a esa solicitud que le están haciendo los medios de comunicación y la misma ciudadanía. Los escoltas no van a salir fuera de la ciudad con las camionetas asignadas si no hay una orden de comisión”, afirmó Devia quien no ha obtenido una respuesta satisfactoria a su derecho de petición.

Este punto es relevante, dado que circulan versiones que refieren un desplazamiento del Defensor fuera de la capital, presumiblemente a Anapoima (Cundinamarca), que él mismo ha negado insistentemente.

De otra parte, el representante David Racero, Alianza Verde, es otro de los críticos de la gestión de Camargo, a quien ha señalado de politizar la entidad ubicando fichas que responderían a favores del funcionario con los congresistas que aprobaron su designación.

“Mantener la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo debe ser exigida al defensor Carlos Camargo, quien lejos de concentrarse en hacer su labor (defender los DDHH de la ciudadanía) se ha dedicado a pagar con puestos su elección a los congresistas que lo eligieron”, denunció el representante Racero.

