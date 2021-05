Arelys Henao y su reto de ser mamá en medio de su gran fama como ‘La reina de la música popular’

Con su potente voz e imponencia en el escenario, Arelys Henao, también conocida como ‘La reina de la música popular’, se ha ganado el corazón de todo el país a lo largo del tiempo. Sus más de 20 años de carrera musical hablan por sí solos de lo que su trabajo ha representado para este género musical en Colombia; y no solo esto, su figura como mujer empoderada y luchadora ha inspirado a cientos de mujeres colombianas a salir adelante.

La paisa de 44 años no solo se ha destacado como cantante sino también por su faceta de madre. En sus redes sociales cuando no está publicando contenidos referidos a su música y vida profesional, comparte fotografías al lado de su esposo, hijos y el resto de su familia. Este es uno de los aspectos que más le gustan a la mayoría de sus seguidores, que destacan la humanidad de Arelys.

En una reciente entrevista con el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal 1, ‘La reina de la música popular’ reveló lo mejor y lo más difícil que para ella ha sido el ser madre.

Aseguró que lo mejor que le ha pasado en su vida fue a tener a sus dos hijos, Juan Esteban y Miguel, porque saber que cuenta con la compañía y el amor de ambos le da fuerzas y alegría. “Lo mejor de ser madre es por primera vez saber que tengo una personita que me acompaña, que me da su amor, que me da su cariño sincero, y que es mi hijo, que es de mi sangre”, mencionó la artista.

No obstante, reconoció que algunos de los sacrificios que todas las mamás tienen que hacer se le dificultaron en su momento, como velar con sus hijos aquellas noches en las que no podían dormir. “Lo maluco son las trasnochadas, y eso no lo podemos negar ninguna mamá”, agregó en su relato para el Canal 1.

Sobre esto, Arelys contó que su hijo mayor, Juan Esteban, tuvo una época en que solía despertarse de 1:00 a. m. a 3:00 a. m. y a ella le tocaba acompañarlo en medio de la angustia que sentía. “Era increíble, no fallaba, parecía una alarma. Yo me ponía a llorar con él, a mí me daba como tanto desespero”, precisó Henao.

Lo que sí no se explica la cantante antioqueña es por qué ninguno de sus dos hijos sacó su amor y talento para la música. Compartió que uno de ellos es estudiante de Administración de Empresas, mientras que el otro estudia Finanzas, pero su mayor deseo es convertirse en futbolista. “Mis hijos no sacaron lo de artista para nada, ninguno de los dos nada que ver con la música”, añadió-

En la actualidad, el esposo de ‘La reina de la música popular’, Wilfredo Hurtado, se desempeña como mánager de la cantante. En una entrevista con el programa ‘The Suso’s Show’ de Caracol Televisión, Arelys Henao contó que su historia de amor nació desde que los dos eran jóvenes y vivieron momentos difíciles a causa de un desplazamiento por la violencia. De su relación amorosa nacieron Juan Esteban y Miguel.

Para la cantante de música popular también está su profundo amor por sus padres, de los que dio algunos detalles igualmente en ‘The Suso’s Show’. “Mi viejo ya está en el cielo, lo extraño demasiado, me hace mucha falta. Yo creo que cada día se extraña más. Mi madre es una mujer maravillosa, no pasan ocho días sin que yo no vaya a compartir con ella, a verle”, señaló entonces la cantante.

