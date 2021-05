Con un panfleto amenazan a organizaciones y ciudadanos que apoyan el Paro en Barranquilla

El cartel invita a vandalizar la vivienda de 26 ciudadanos y ong's que han manifestado su apoyo y han sido críticos frente al Gobierno nacional y local.

Desde el pasado viernes 14 de mayo, se ha difundido un cartel a través de las redes sociales en el que señalan y amenazan con “vandalizar las casas” de 26 ciudadanos y organizaciones que han manifestado su apoyo al paro nacional en Barranquilla, capital del Atlántico.

El panfleto que señala con la fotografía y la identificación que estas personas y organizaciones tienen en sus cuentas de Twitter como los responsables de estar “destruyendo Barranquilla”, vincula a académicos, periodistas y empresarios que han mostrado posturas críticas frente al Gobierno nacional y local de la ciudad.

“Me entristece reconocer que no me sorprende. Por un lado, la ausencia casi absoluta de respeto a la divergencia conceptual es una de las malas características que nos identifican como sociedad, y más en la local, donde un discurso homogéneo nos ha intentado hipnotizar desde hace décadas, y se nota que casi lo ha logrado”, aseguró uno de los señalados en el cartel al medio nacional ‘El Tiempo’, Alfredo Sabbagh.

Con este panfleto amenazan a personas que estarían apoyando el paro nacional y criticando al Gobierno nacional y local.

Por su parte, la periodista Andrea Dávila, quien también fue exhibida en la publicación estigmatizarte, aseguró que dos días antes de que saliera este panfleto “ya se había advertido el riesgo del señalamiento”, haciendo referencia a unas declaraciones entregadas por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

“Hoy, el alcalde asegura que tiene identificados a los “jóvenes instrumentalizados para el crimen organizado”. El mandatario nos pone en riesgo con esos señalamientos”, indicó Dávila en una publicación en su cuenta de Twitter.

Asimismo, esta publicación digital que lleva el título de: “Estos son los que están destruyendo a Barranquilla”, y que señala a profesores de la Universidad del Norte hace énfasis en la institución con la exhibición del logo en una de las esquinas de la publicación.

Respetamos nuestras libertades, rechazamos la violencia. La universidad somos todos. pic.twitter.com/1PVAO4MBmc — Universidad del Norte (@UninorteCO) May 15, 2021

Ante esto, la Universidad del Norte compartió un comunicado este sábado en el que aclaraba que era un espacio en el que se respetan las libertades y en el que se rechazaba cualquier tipo de violencia, en particular a miembros que hacen parte de la institución.

“Respetamos la vida, los derechos humanos, la diversidad, las opiniones, el diálogo franco y con argumentos, la convivencia pacífica. Rechazamos toda forma de violencia: en las palabras, las imágenes, los hechos de agresión; las amenazas, el acoso y la estigmatización. Rechazamos el hostigamiento a los miembros de nuestra comunidad universitaria”, indicó la universidad.

Por su parte, la Fundación para la Liberta de Prensa (FLIP) rechazó las amenazas y los señalamientos de los que fueron víctimas los periodistas que fueron exhibidos en el panfleto, que estarían relacionadas al cubrimiento de las manifestaciones del paro nacional.

En ese sentido, la FLIP indicó que conoció el panfleto amenazante en el que se señalaba a periodistas como Andrea Dávila quien hizo parte de un debate sobre la participación de los jóvenes y estudiantes en el paro que cumple su decimonovena jornada en el país contra el Gobierno nacional.

“La FLIP expresa su preocupación por la amplificación que ha tenido esta amenaza en redes y el riesgo al que pueden estar expuestas las personas mencionadas. Es importante que las autoridades regionales respalden públicamente el trabajo de la prensa, esencial en estos escenarios”, concluyó la Fundación.

SEGUIR LEYENDO