“Tiene que preocuparse por la planeación de su equipo”: Valenciano se refirió al nuevo técnico del América de Cali

Tras la salida del argentino Juan Cruz Real, debido a los malos resultados, los directivos del club América de Cali eligieron como entrenador encargado a Jersson González, hasta tanto se nombre en propiedad a un nuevo director técnico, que, según todos los comentarios, sería Juan Carlos Osorio.

Hoy, en el programa Fútbol Club de ESPN, el arquero Óscar Córdoba aseguró que González, quien fue jugador de equipo escarlata tiene la ventaja de que “es de la casa”. “Conoce perfectamente cada uno de los jugadores que actúan en el América de Cali, y no tiene que llegar a descubrir cómo juega este, de qué manera va este”, aseguró el exjugador caleño.

Córdoba sostuvo en el pánel que Jersson González “conoce los muchachos que han sido inyectados o catapultados a la primera categoría, que se les ha dado la oportunidad”, y el aconsejó al técnico interino del América “un buen discurso, parar bien el equipo, de acuerdo a lo que venía utilizando Juan Cruz Leal”.

Córdoba aseguró además que el director técnico debe responsabilizar más a los jugadores que tienen que llevar el peso del equipo. “Tuvimos la oportunidad de comentar los partidos anteriores y nos dimos cuenta de que varios de ellos no tenían la incidencia en el grupo que realmente merecen tener, de acuerdo a su responsabilidad (…) Me parece que es fundamental que Vergara vuelva a ser ese jugador desequilibrante que vaya al frente, que la defensa vuelva a ser sólida, que no cometa errores. Jersson tienen una ventaja muy alta y es el conocimiento total del grupo”, concluyó Córdoba.

Frente al tema, el también jugador colombiano Iván René Valenciano, aceptó que Jersson es de la casa, pero aún así, debe ganarse la confianza de los jugadores. “Falta a ver que esos jugadores y esos muchachos que lo conocen a él basante le tengan la credibilidad que se necesita para poder aceptar lo que le vaya a determianr como entrenador, el planteamiento táctico que tenga, el plan de juego que hay que hacer”, sostuvo el barranquillero.

“Yo siempre he dicho que, cuando uno como jugador el cree al entrenador, no le pregunta por qué me tengo que parar en el tiro de esquina, simplemetne lo hago y creo que esa cedibilidad es la que tienen que tenerle los jugadores a Jersson González”, aseguró “el bombadero”.

De acuerdo con Valenciano, lo que el director técnico interino del América tiene que hacer es “preocuparse por la plaenación de su equipo, por las formas y las maneras como América tiene jugar”

El equipo caleño jugará este jueves en Barranquilla contra el Atlético Mineiro, por la cuarta fecha de a Copa Libertadores.

