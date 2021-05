Reportan nuevo caso de joven que perdió un ojo en medio de manifestaciones en Bogotá

A woman with a patch on her eye that reads "No more ESMAD" is seen during a demonstration in honour of Dilan Cruz, a teenage demonstrator who died after being injured by a tear gas canister during an initial strike, in Bogota, Colombia December 23, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

Este 4 de mayo se conoció un nuevo caso de ataques por parte de la fuerza pública a manifestantes, que han resultado en la pérdida de ojos de los ciudadanos. Se trata del joven Juan Pablo Fonseca, un auxiliar de cocina de 25 años, a quien según sus familiares, un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó directamente a la cara, mientras se encontraba manifestando en la calle 140 con carrera novena en el norte de Bogotá el pasado 1 de mayo.

“El proyectil fue disparado directamente al rostro de mi hermano, le dejó fracturas en toda la cara y la pérdida total de si ojo derecho, en este momento estamos esperando las cirugías que se van a realizar, mañana le van a extirpar el ojo. No tenemos palabras para describir esto pedimos ayuda”, señaló en Caracol Radio, Oscar Fonseca, hermano de la víctima.

Pese a que aún no hay datos concretos de Policía Nacional sobre este y otros casos, señaló que se encuentra haciendo el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con información de Caracol Radio, hasta el momento van 11 denuncias de jóvenes que han perdido sus ojos en las manifestaciones.

Leidy Cadena, otra joven que perdió un ojo durante un enfrentamiento con el ESMAD

El paro nacional del pasado 28 de abril dejó imágenes impactantes que circularon, por varias horas, en las redes sociales. Una de ellas fue la fotografía de Leidy Cadena, una joven que perdió la vista en uno de sus ojos luego de que un hombre perteneciente a las filas del ESMAD le disparara directamente en su cara. La joven explicó, en una trasmisión en vivo que hizo con la cuenta de Instagram de Primera Línea Col, que el parte médico fue desalentador, pues, aunque su ojo podrá ser reconstruido con fines estéticos, luego de un procedimiento quirúrgico, no podrá ver a través de él.

Según el relato que ofreció la joven ella se encontraba con su novio, y sus amigos, en el sector de Museo Nacional. Cuando se disponían a salir de la zona, Leidy y sus acompañantes se dieron cuenta que evacuar el lugar sería complicado a causa de la cantidad de manifestantes que tenían a su alrededor. En medio de la búsqueda de soluciones para movilizarse de allí, un hombre del ESMAD se les acercó para decirles que se fueran, que no podían estar ahí.

“Se tienen que ir”, les dijo el uniformado, a lo que Leidy le contestó que no podían, pues todo estaba cerrado. Cuenta la joven que, de un momento a otro, y sin percatarse, sintió que su cara empezaba a ponerse muy caliente, y empieza a sangrar. “Me mando la mano a la cara (...) la sangre es muy escandalosa. Le digo a mi novio ‘estoy ciega’. Yo no podía ver nada. De los nervios no veía nada”.

Leidy Cadena, joven atacada por el ESMAD

De acuerdo con lo que explicó la estudiante, el artefacto que le golpeó la cara le generó un síndrome que se llama ‘ojo estallado’, lo que lleva a que la parte reventada de su ojo genere un espacio para que su iris se salga de su lugar, situación que afecta su visión.

La Alcaldía de Bogotá, liderada por Claudia López, señaló este 4 de mayo, con respecto a estas y otras denuncias de violencia policial que, en la ciudad se crearán 22 comisiones verificadoras de derechos humanos que funcionarán desde distintos puntos de la ciudad durante las marchas convocadas para este 5 de mayo.

“Teniendo en cuenta los hechos de los últimos días hemos instalado 22 comisiones verificadoras de Derechos Humanos, varias de ellas ya están distribuidas y funcionando en los puntos más críticos de manifestaciones. ¡Seguiremos protegiendo el derecho a la protesta de los jóvenes!”, indicó López durante una rueda de prensa realizada este martes en la noche.

Según detalló la mandataria, estos grupos, aparte de estar conformados por funcionarios de la alcaldía, también incluirán a delegados de organizaciones de derechos humanos y oficiales de la Policía.

