“Es incongruente”: profesores y estudiantes rechazan conversatorio de Álvaro Uribe sobre sostenibilidad ambiental en la NYU

Bogotá, 18 de octubre. Lanzamiento del libro Un acuerdo Inviable de Camilo Rubiano Becerra. En la foto: Álvaro Uribe (Colprensa - Sofía Toscano)

Este miércoles, el expresidente Álvaro Uribe Vélez participará de un conversatorio virtual organizado por el NYU Brademas Center y la Universidad de Nueva York (NYU Washington, DC), invitación que no cayó muy bien entre académicos, que criticaron fuertemente el evento.

Como reseña NYU en su portal web, el exmandatario compartirá su trayectoria e ideas sobre la búsqueda de seguridad ciudadana y ambiental en su país, la democracia más antigua de América Latina. Durante la conferencia se destacarán sus contribuciones sobre esas temáticas y programas innovadores enfocados en la sostenibilidad y en el sustento de familias como un medio para promover la democracia y la seguridad, así como ideas y perspectivas sobre el futuro de Colombia.

El problema radica en que este conversatorio se da en medio de unas fuertes protestas en Colombia, en las que Uribe ha sido sin duda un político protagónico de estas jornadas. Además, en la carta firmada por cientos de profesores, estudiantes y activistas de derechos humanos se expone que es una incongruencia que el exsenador hable sobre sostenibilidad ambiental y que además el evento “no privilegia el diálogo, ni el debate académico”.

“Nosotros como estudiantes, profesores, investigadores, activistas de derechos humanos, egresadas/os y ciudadanas/os colombianas/os y extranjeros expresamos a través de esta carta, nuestro inconformismo y rechazo a dicho evento. Para nosotros la participación del expresidente en un encuentro sobre sostenibilidad ambiental es una incongruencia, ya que no tiene en cuenta las consecuencias reales de las políticas implementadas durante su administración y las del actual presidente Duque, quien hace parte del Centro Democrático”, se lee en la misiva.

Este grupo de académicos argumentó que, “durante las dos administraciones del expresidente Uribe, y bajo su política de “seguridad democrática”, se impulsaron en Colombia múltiples proyectos extractivos que nada tuvieron de sustentables o positivos para el ambiente”.

“Durante su gobierno familias y comunidades enteras fueron afectadas por la expansión de las industrias extractivas, aquellas fueron desplazadas de sus territorios y confinadas por el fortalecimiento de los actores armados. Estas familias y comunidades se vieron forzadas a desplazarse a centros urbanos y cabeceras municipales donde viven en condiciones de pobreza, con acceso limitado a servicios básicos y en menor proporción a la justicia y a la reparación”, aseguran los firmantes.

Señalan que en el gobierno Uribe, ecosistemas estratégicos del país se vieron afectados y degradados por las generosas exenciones tributarias que se otorgaron a las multinacionales para incentivar la explotación de recursos mineros en Colombia. “Durante su gobierno, la superficie de hectáreas con títulos mineros pasó de 1,13 millones a 8,53 millones, y entregó 7.869 títulos mineros. Gran parte de estas hectáreas estaban ubicadas en páramos y Parques Nacionales Naturales”, resaltan.

También lanzan críticas sobre el evento como tal, pues dicen que tiene como único panelista principal al expresidente Uribe, quien “contará su viaje para lograr la ciudadanía y la seguridad ambiental”.

“Consideramos que el expresidente cuenta con múltiples canales de participación para contar su mensaje y el foro universitario no debería ser un espacio que continúe privilegiando y haciendo eco a sus políticas depredadoras del medio ambiente y la paz en Colombia, dando además cabida a diálogos con un único punto de vista. Creemos que para que haya un diálogo respetuoso desde la academia, es necesario preservar el balance en la selección de los invitados a un panel”, sugieren los académicos.

Entre los firmantes están Franz Hensel (profesor de la Universidad del Rosario); Sinclair Thomson (profesor de Historia, New York University); Valeria Parra Gregory (profesora de la Universidad de los Andes); Marcela Velasco (profesora de Colorado State University); Alejandro Velasco (profesor de la New York University); Ana María Ferreira (profesora de la University of Indianapolis), entre otros maestros, pero también firman estudiantes, egresados y activistas sociales.

