Lunes 3 de mayo: en Bogotá comenzaron los bloqueos, así está el panorama en las diferentes ciudades del país

Hoy en Medellín policía asesina impunemente a un jóven en medio de manifestaciones. Today in Medellín, the police assassinate a young man with impunity in the middle of demonstrations.#SOSColombia@ONUHumanRights @MisionONUCol @ONUMujeres @Pontifex_es @JoeBiden @OEA_oficial https://t.co/gQaO9KRQDW