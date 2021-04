Así fueron los tensionantes momentos del nuevo enfrentamiento en el Desafío ‘The Box’

En una lucha titánica, las mujeres sacaron la casta por sus equipos. Desde jalonazos de camisetas, llaves maestras, y hasta tacleadas como si fuera un partido de fútbol americano, los participantes de Alpha, Beta y Omega lo dejaron todo en la pista, para lograr ganarse los mejores privilegios y servicios del Desafío ‘The Box’.

Un nuevo ‘Box rojo’: de sentencia y servicios, se llevó las miradas y aceleró el corazón de los colombianos. Tres hombres y tres mujeres de cada equipo debían enfrentarse para definir la próxima mujer sentenciada a muerte. Los desafiantes estaban vendados. Solo uno de cada equipo podía liberarse de la venda y sería el encargado de dar instrucciones a sus compañeros, para ayudarles a encontrar la bola en juego dentro de la pista. Una vez la encontraran, tendrían que meterla en la cesta con el logo de su equipo. El equipo ganador sería aquel que completara primero los siete puntos.

Con solo la guía de sus colegas, el primer punto se lo llevó el equipo Alpha. Luego, en medio de una ardua lucha entre mujeres, Sofi logró arrebatarle la bola, en el último momento, a su contrincante del equipo Alpha, Karen, quien no consiguió encestar la bola.

La competencia se empezó a complicar. Como si se tratara de un ‘round’ de lucha libre, los hombres se agarraban con fuerzan y se lanzaban al piso a fin de arrebatarle la bola al otro, pero, curiosamente, aún después de quitarle el balón gigante a su contrincante, seguían acorralándose unos con otros en el suelo.

Fueron instantes tensionantes en los que solo debían obedecer al sonido de la voz de sus compañeros, el cual, en algunas ocasiones, se confundía con el de los otros rivales.

La mayor disputa parecía entre Alpha y Omega, quienes a mitad del juego ya completaban un cinco a cinco. Pero el equipo Beta sacó las uñas y, luego de un autogol de Tatiana, que encestó en el equipo azul, se llenaron de motivación y logaron alcanzar a los otros equipos.

El primer lugar fue para el equipo Alpha, le siguió Beta, que sin ningún rival que pusiera oposición, logró encestar rápidamente y llegar a su séptimo punto. Omega fue el perdedor de la noche.

Alpha celebró con brindis su nuevo triunfo y sus comodidades. Beta, por su parte, prefirió el baile y una charla técnica para analizar las fallas cometidas en el juego. Omega, vivía el desdén y el desasosiego de permanecer sin servicios ni comodidades.

“Los dos primeros puntos eran nuestros, pero ‘Pipe’ falló ahí. El error fue tuyo, porque no los guiaste como se debía”, le criticó una de sus compañeras de equipo.

Sin embargo, como ya lo han aprendido, de todo lo malo deben sacar una sonrisa. Así que para cerrar la noche, Omega también festejó, a punta de cucarrón asado, cuyo sabor describieron como el de crispeta quemada.

Beta recibió el chaleco de sentenciada, el cual debió entregar a Cami, quien fue la seleccionada por el equipo Alpha, en lo que han denominado como una jugada estratégica para derribar al equipo azul y ayudarle a Omega.

“Tener este chaleco me hace reiterar que soy muy buena jugadora. Y me reitera a mí misma que tengo las ansias de salir de cualquier dificultad. Me dan más ganas de querer continuar aquí, con más berraquera para sentenciar a esos equipos que nos han sentenciado”, puntualizó Cami a sus compañeros.

Al final, Karol y el ‘Mono’ protagonizaron una nueva escena romántica. En medio de un diálogo, la joven agradeció estar en el mismo equipo de su ‘Mono’, pues la zozobra de que él fuera el sentenciado, era su pan de cada día.

“Dónde yo no hubiera estado aquí, seguramente se hubieran terminado las cosas, porque, además, tú estarías con otra mujer dentro del Desafío. Yo no podía seguir con la incertidumbre de que fueras tú quien saliera. Es lindo poder estar juntos y reescribir nuestra historia”, le dijo Karol al ‘Mono’.

“Diosito nos volvió a unir. Ya este fue un gran paso para estar juntos. Atrás quedaron todos los problemas. Ya somos una pareja más madura y consciente. Hay un antes y un después del Desafío”, concluyó el ‘Mono’.

