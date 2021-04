Carlos Antonio Lozada aseguró que la ‘Segunda Marquetalia’ tenía un plan para asesinarlo

Carlos Antonio Lozada of the political party FARC arrives to attend a hearing of the Special Jurisdiction for Peace (JEP) tribunal in Bogota, Colombia, July 13, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Este 6 de abril, ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, fue escuchado por segunda vez Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, actual senador del partido Comunes y quien asumió su responsabilidad del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

En la diligencia, Lozada reveló además que fue blanco de un posible atentado por parte de las disidencias de las Farc, ‘Segunda Marquetalia’, lideradas por Iván Márquez y Jesús Santrich; y además que dio la orden para asesinar al exmiembro del M-19 Hernando Pizarro, luego de consultarlo con Jorge Briceño ‘El Mono Jojoy’.

Sobre la primera revelación, el excombatiente aseguró que la confrontación con sus excompañeros de guerrilla le ha costado amenazas de muerte en su contra.

“Yo tengo información de la propia Presidencia de la República, que el presidente Iván Duque le solicitó en su momento a la ministra del Interior, Alicia Arango, para que acudiera al ministerio para entregarme precisamente una información directamente del presidente Duque que me advirtiera que la inteligencia militar tenía información de interés de un plan para asesinarme por parte de la disidencia de la Segunda Marquetalia”, señaló Lozada.

Además, contó en la audiencia que logró reunirse en varias oportunidades con el oficial que entregó la información a la Presidencia de la República. “Me informó con detalles que tenían esa información, para mí es claro que por el papel que he jugado en este proceso pues tengo enemigos que sí piensan en matarlo a uno”.

Lozada aseguró que pese a esa situación, “estamos asumiendo con toda la entereza porque creo que es la responsabilidad histórica que tenemos”.

Sobre la orden de asesinar al exmiembro del M-19 Hernando Pizarro aseguró: “Yo le di la orden al equipo que ejecutó esa misión, la idea era retirarlo, sacarlo, de la casa para no ejecutarlo allí dentro de la vivienda porque había un menor y dijimos no, si está ahí y hay niños busquemos más bien la forma de sacarlo”.

“Llegó la información de la presencia de Hernando Pizarro en una casa, esa información no se podía verificar (...) porque era una persona que estaba en la clandestinidad, lo estaba buscando el Estado”, relató Lozada.

Mientras que por el homicidio del docente de la Universidad Nacional, Jesús Antonio Bejarano, Lozada reiteró que lo único que sabe es que precisamente ‘El Mono Jojoy’ le contó de su ocurrencia y que dos excombatientes de alias ‘Carlos’ y ‘Valentina’, que hacían parte de la Red Urbana Joselo Lozada de la guerrilla podrán esclarecer más detalles sobre el homicidio.

“El camarada Jorge (Mono Jojoy) me dijo que había sido la Joselo Lozada (Red Urbana), que esa decisión se había tomado por parte de él o del estado mayor del bloque, él simplemente me comentó” afirmó.

Por otra parte, el ahora congresista reiteró que el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado se dio porque el líder conservador era un objetivo militar por su postura ante las políticas e ideologías de las Farc-EP en ese momento y que estas decisiones de atentar contra individuos específicos se tomaban desde el secretariado de la organización, sea quien estuviese en ese momento (el magnicidio ocurrió en 1995).

Frente a Piedad Córdoba dijo que la conoció en La Habana y que su relación es muy lejana. “Conversé con ella en dos o tres ocasiones, de manera que no tengo una cercanía”, agregó que no tiene ningún rencor contra la exsenadora y que la ve como una persona dispuesta a trabajar por la paz y, como conoció el país, en su ayuda a traer a los secuestrados a la libertad de nuevo. Al inicio de la diligencia, Lozada dijo que no sabe lo que dijo la excongresista en su declaración ante el Tribunal de Paz en el que contrarió, según El Tiempo, su testimonio diciendo que quien mató a Gómez Hurtado sí está vivo. Lozada dice que todos ya murieron.

