“A mi antes me invitaban a consumir drogas y a tomar”: ‘Epa Colombia’ envía reflexivo mensaje sobre las segundas oportunidades

Epa Colombia cuenta cómo obtuvo la fórmula de prospero negocio de queratinas.

Recientemente se ha hablado mucho de ‘Epa Colombia’ por su empresa de queratinas y todas las polémicas que la rodean, como en la que se aseguró que Yina Calderón quería copiar su exitosa idea de producto para alisar el cabello, sin importar que en algún momento fueron amigas.

Sin embargo, esta vez ‘Epa’ no es noticia por su empresa sino por unas fotos que compartió en su cuenta de Instagram, las cuales sorprendieron a todos sus seguidores. En la publicación, la también empresaria presumió un cambio extremo de look.

“De ser una guisa ? Pase hacer una empresaria exitosa”, escribió la influenciadora.

La creadora de contenido lució un vestuario completamente diferente a los que muestra a través de sus historias de Instagram en su cotidianidad. Además, se puso extensiones y se hizo un peinado con trenzas en la parte superior que terminan en una cola de caballo con el pelo completamente liso, esto lo complemento con un maquillaje que resaltó algunas facciones de su rostro.

Cabe resaltar que, las fotos fueron tomadas el día del baby shower de Andrea Valdiri, del cual ‘Epa’ fue una de las invitadas más esperadas, pues en las últimas semanas Barrera compartió su felicidad al recibir la invitación para el tan esperado evento que se llevó a cabo en Medellín, el pasado 20 de marzo.

Ante la apariencia de la mujer, sus seguidores no dudaron en piropearla en la publicación. “Te ves hermosa”, “eres la mejor en todo lo que haces”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Asimismo, aunque lo hizo público hasta este 23 de marzo, ese día aprovechó para grabar un video en el que le enviaba un mensaje de superación a sus seguidores, señalando que ahora sí la invitan a eventos sociales como el ‘baby shower’ de Valdiri, mientras que antes la buscan para consumir drogas o bebidas alcohólicas.

“A mí no me pueden decir: ‘es que ella tiene un patrocinador’. De mí no pueden decir: ‘ay, es que ella tiene una mafia’. No pueden decir de mí que alguien tiene un socio, cuando realmente mi único socio es Dios. Y mira dónde estoy, mira a dónde llegué. Me invitaron a un ‘baby shower’, amiga. A mí antes me invitaban a consumir drogas y a tomar, y mira dónde estoy. Dios tiene grandes propósitos para mi vida y con la tuya también. Así que nunca te vayas a rendir, querida. No te rindas, que Dios tiene grandes propósitos para tu vida”, expresó la bogotana en el video.

Ante el conmovedor video, sus seguidores, e incluso muchos de los que antes la criticaban por su comportamiento, reconocieron el cambio que ha tenido en los últimos meses la influencer.

“Severo la Epa Colombia rompiéndola! Yo también creo en las segundas oportunidades”, “Sigo insistiendo hasta la saciedad : A pesar de su desafortunado pasado, Epa Colombia muestra que las segundas oportunidades se deben dar y aprovecharlas”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron a la mujer por redes.

Cabe recalcar que, durante la pandemia, la mujer que se hizo viral por ‘cantarle’ a Colombia hace algunos años, ha ayudado a las personas que lo necesitan, acto por el cual se ha ganado el corazón de muchos colombianos. El pasado 7 de enero, ‘Epa’ entregó cerca de 300 mil pesos a varios vendedores ambulantes para el pago del arriendo de sus viviendas.

La influenciadora salió a una zona que parece ser el centro de Bogotá y aseguró a sus seguidores que buscaría personas que necesitaran ayuda y les pagaría el arriendo. “Ya me siento capacitada para hacerlo, ninguno de ellos sabe nada”, dijo en sus historias de Instagram.

Daneidy se encontró con una vendedora de maíz, a quien le pregunta que por qué está trabajando. La mujer le dice que le toca hacerlo por necesidad y la influenciadora responde: “hoy le quiero pagar el arriendo, es un dinero que le mandan mis seguidores”.

La vendedora ambulante le recibe a ‘Epa Colombia’ 300 mil pesos que, según la influenciadora, son producto de su trabajo en redes sociales. Luego de esto, Daneidy se acerca a una adulta mayor que está sentada frente a una iglesia con un vaso plástico pidiendo monedas.

