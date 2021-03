Para evitar confusiones: almacenes Only aclara que no tiene relación con OnlyFans

Foto: archivo particular

Ninguna publicidad es mala y menos aquella que, en cuestión de horas, se hace viral y consigue el aprecio de los clientes. Iniciando esta semana, una cuenta en Twitter de las tradicionales tiendas de ropa de Almacenes Only que, desde los años 50′s, existen en Bogotá publicó un comunicado oficial en el que la empresa hizo una peculiar aclaración.

Según el comunicado publicado a las 6:14 p. m. de este lunes 15 de marzo, Almacenes Only aclaró que no tiene ninguna relación con la plataforma de Onlyfans, red en la que algunas personas comparten contenido premium y que se ha dado a conocer, especialmente, por el contenido para adultos. “Almacenes ONLY, líder en precios bajos, se permite aclarar a su distinguida clientela que no tienen ninguna relación comercial ni de ningún tipo con una aplicación llamada Onlyfans”, se lee en la publicación.

La aclaración correspondería a las dudas que habría desatado la misma cuenta desde la que se hizo la aclaración a los usuarios de la red social, esto porque el perfil de los almacenes se llama, casualmente, ‘Onlyfans’ y su usuario es @only___fans. Su nombre, al ser el mismo que el de la red social en la que se comparte contenido sexual, habría generado confusiones, aunque la biografía del perfil lo deja todo claro, “Los mejores descuentos en confecciones nacionales de alta calidad. Club de fans de Almacenes Only”, dice en el perfil.

Información importante para nuestros clientes. pic.twitter.com/K83R2m6aLc — Onlyfans (@only___fans) March 15, 2021

En el mismo comunicado, la compañía colombiana aclaró que “esta cuenta @only__fans corresponde al club de fans de Almacenes ONLY. Lamentamos las confusiones que se han venido presentando por mensaje directo en esta cuenta”.

La publicación, en pocos minutos, empezó a tener miles de reacciones en las que primaban los memes y las risas, muchos usuarios resaltaron que “ninguna publicidad es mala” y que, seguramente, la confusión con la plataforma que se ha catalogado como de entretenimiento para adultos en lugar de traerles consecuencias negativas, les iba a generar una publicidad positiva.

“Ya estarán contentos. Le hicieron sacar un comunicado a una empresa tranquila, gente de bien donde los valores son distintos, no pensaban en el sexo, querían solo vender sus productos”, fue una de las divertidas reacciones al comunicado.

Que diría Mickey Rooney? pic.twitter.com/VmaIWDvrWg — Alexander Rauch (@elDJ3000) March 16, 2021

La tienda only tiene fans??? pic.twitter.com/VNheuFl2HC — Tomas Quintero (@TomasQ99) March 16, 2021

Jajajajajajaja publicidad gratis.



Los amo❤ — Vivi (@Vivibar) March 16, 2021

La estrategia que dio resultado

Después de que el comentario se hiciera viral tras ser compartido por miles de usuarios de la red social, varios se percataron de algunos detalles curiosos dentro de la cuenta de fans de los Almacenes Only. Uno de esos es que, aunque la cuenta aparece creada en marzo de 2017, solo existen cinco publicaciones dentro de la cuenta y todas fueron realizadas en horas de la tarde de este lunes.

Entre las 5:54 p. m. y hasta las 6:02 de la tarde de este lunes, es decir, en menos de 10 minutos, esta cuenta realizó cuatro trinos en los que promocionaba productos de los almacenes como mamelucos para niños, tapabocas y pantalones. Minutos después se hizo la popular aclaración.

Uno de los usuarios que reaccionó al comunicado destacó otro de los puntos importantes sobre el perfil, y es que, para el momento de la publicación en la tarde de este lunes, la cuenta de fans de Almacenes Only solo tenía 20 seguidores, “ya veremos mañana” señaló el usuarios.

Con este mensaje esta cuenta se va a disparar. Fue creada en el 2017 y a esta hora tiene menos de 20 seguidores. Ya veremos mañana. 😲 — Felipe Bedoya 🌐 (@Felix_BedoyaS) March 15, 2021

Efectivamente, a las 6:30 a. m. de este martes 16 de marzo, la cuenta ya había superado los tres mil seguidores y no ha publicado más información, ya sea sobre productos de las tiendas o sobre las supuestas confusiones. Ante esto, aunque miles de usuarios siguieron la cuenta, varios aseguran que esta no es una cuenta oficial de los Almacenes Only y que, simplemente, se trataría de alguien que aprovechó la popularidad de la red de contenido para adultos para crear una publicación viral.

Tras esto, revisando la página oficial de Almacenes Only no hay ningún enlace que relaciones este perfil de Twitter con la empresa, de hecho, se cree que la cuenta oficial de Twitter es la que corresponde a @almacenONLY, cuenta desde la que no se publica nada desde 2016.

Las sospechas de que la cuenta es falsa también se podrían confirmar por la imagen de portada de la cuenta @only__fans, pues en esa imagen se muestran unos baldes colgados, referencia que entendieron varios usuarios de la red social que han entrado a alguna de las tiendas de ropa, pues en estos lugares para trasladar la ropa de un piso a otro, en lugar de que alguien suba, las prendas se ‘envían’ en los baldes.