‘Noño’ Elías y Musa Besaile habrían orquestado un complot para señalar que a la campaña de Santos entraron dineros de Odebrecht

Expresidente Juan Manuel Santos, implicado en testimonio del excongresista Bernardo "Ñoño" Elías. Foto: Colprensa.

En la noche de este lunes 8 de marzo, se volvieron a conocer detalles polémicos acerca de la presunta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos. La defensa del político presentó un audio que demostraría que, desde la cárcel ‘La Picota’, en Bogotá, Bernardo ‘El Ñoño’ Elías y Musa Besaile habrían orquestado un complot para “ensuciar el nombre del exmandatario”.

La grabación, revelada por Noticias Caracol, es una conversación que transcurrió a finales de 2017, entre el exfiscal General Néstor Humberto Martínez y el exsenador del Partido de la U Juan José García Romero, en la que este último asegura que las acusaciones son un montaje y no hay pruebas que incriminen a Santos.

Romero: “El tema es muy difícil, muy difícil, porque yo estoy haciendo una cosa por la confianza con él y contigo (…) ¿Sí me entiendes? Y se lo dije muy claramente (inaudible), hay un plan, un plan entre los tres”.

Martínez: “Sí, de decir una cosa que no es cierta, según lo que me dicen, pues no sé…”.

Romero: “Claro, claro, claro, de los de los, (inaudible) tema ese fue que para la campaña. Prácticamente lo mismo que dijo el otro (…) Yo les advertí, les dije, si no tienen plena prueba la Corte se los acaba (…) No, yo se los advertí, se los advertí también como amigo de ellos. No se metan en eso porque eso es un lío”.

Martínez: “No, no, no, tú sabes… ¿qué van a tener? (…) Sí, es un plan, es un plan, pero ahí no tienen pruebas de ninguna índole”.

Noticia en desarrollo…

