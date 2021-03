Diana Trujillo, la colombiana que brilla en la NASA, recibió dos condecoraciones en el Día Internacional de la Mujer.

-Fotografía cedida de archivo personal donde aparece la jefe de vuelo colombiana de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EE.UU. (NASA) Diana Trujillo, que contribuyó al histórico aterrizaje de Perseverance en Marte. EFE/ Archivo Personal Diana Trujillo

El orgullo del país por el trabajo que realizó la colombiana Diana Trujillo al participar de la misión Perseverance a Marte, de la NASA, quedó evidenciado este 8 de marzo, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esta ingeniera aeroespacial recibió dos importantes condecoraciones este lunes: el Premio Cafam a la Mujer 2021 y un reconocimiento otorgado por el Congreso de la República.

En el primero se le exaltó por “su dedicación, experiencia y liderazgo, convirtiéndose en un ejemplo de vida para millones de jóvenes”. Al recibir el premio, Trujillo aseguró estar muy agradecida por el reconocimiento y lo dedicó a todas las mujeres migrantes, en especial a las colombianas que siguen abriéndose campo en el mundo de la ciencia.

“Me da mucha emoción tener el privilegio de recibir este homenaje y seguir inspirando a todas las mujeres para que trabajen por sus sueños, sin darse por vencidas. Yo vine con 300 dólares a Estados Unidos, sin saber inglés y ya hoy estoy en la segunda misión a Marte, donde queremos saber si estamos solos en el planeta. Mi mensaje para todas es que encuentren lo que las hace feliz, se aferren sus sueños y tracen los planes de lo que sí quieren”, dijo durante la entrega del premio.

En el segundo acto, liderado por la la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, se reconoció a la ingeniera por haber “desafiado paradigmas que eran exclusivos del género masculino”.

Trujillo también participó del evento de forma virtual y en este aseguró que es importante trabajar y perseverar para lograr las metas. Así mismo, envió un mensaje a la población para que apoyen los sueños de las mujeres desde que están pequeñas e incentiven su crecimiento en todos los campos.

“¿Cuántas niñas se dan por vencidas cuando las personas que queremos y que nos tienen que apoyar, son las que con mucho amor nos dicen que no podemos? No es la falta de cariño, educación o ganas, es la expectativa en correcta que está creada en tu mente, que las personas diferentes a tu modelo personal no tienen ese trabajo o ese sueño”, dijo Trujillo.

En días previos, el Congreso explicó que este año decidieron conmemorar el Día Internacional de la Mujer de una manera diferente enmarcada en las facultades del Congreso de la República. “Estamos convencidas que la conmemoración más justa es legislar por sus derechos y acciones afirmativas que garanticen la equidad de género”, expresan.

Así mismo, en razón a la conmemoración de esta fecha, el Congreso de la República destinará la semana del 22 al 26 de marzo para que en plenarias y comisiones se debatan proyectos de ley a favor de los derechos de las mujeres colombianas.

“En cuanto a los proyectos de ley que estarán en el radar durante la semana de legislación por las mujeres, se encuentran medidas para fortalecer el emprendimiento y empleo en esta población, así como otros que garantizan la equidad e igualdad en aspectos como el deporte y las carreras Stem (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”, explicaron.

Asimismo, “proyectos de ley que fortalecen la protección a víctimas de violencia de género, como las casas refugios. En general, proyectos que atienden particularidades de las mujeres en Colombia como campesinas, afro, cabezas de familia, embarazadas, entre otras. Muchos de estos proyectos no han tenido su primer debate y se espera que estas sesiones de comisiones y plenarias temáticas eviten su archivo”, concluyó la Comisión de Equidad de Género.

Finalmente, las congresistas que conforman esta comisión en el Congreso de la República invitaron a los concejos municipales y asambleas departamentales en todo el país, para que busquen posicionar una agenda femenina, sugiriendo algunas acciones para conmemorar esta fecha tan importante para las mujeres en Colombia y en el mundo.

