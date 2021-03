Familiares de Diputados del Valle piden a la JEP que revise el computador de Raúl Reyes

En la imagen, familiares de los diputados del Valle asesinados por las FARC durante una ceremonia de perdón con el grupo guerrillero. EFE/Christian Escobar Mora/Archivo

Representantes de los familiares de los diputados del Valle afirmaron que en los próximos días enviarán una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se tenga en cuenta la información recopilada en el computador del excomandante del Bloque Sur de las Farc-EP, alias Raul Reyes, para aportarle al caso 01 que investiga esta justicia y por el cual imputaron al exsecretariado de las Farc que se acogió al proceso de paz. ¿Qué tan posible es?

Según Ángela Giraldo, hermana de Francisco Giraldo, uno de los diputados asesinados por las Farc, en este computador hay información relacionada con el caso. “Gracias a ese computador se conoció que las Farc eran las culpables del asesinato y que la orden de que no se hiciera público fue de alias Alfonso Cano”. Antes de que se diera la operación Fénix en 2008 donde cayó Reyes, las Farc habían declarado que la muerte se dio en un enfrentamiento con el Ejército, “pero el expresidente Uribe dijo en ese momento que no tenían ningún operativo para rescatarlos, así que nos parece importante que se sepa la verdad”, explicó Giraldo.

Esto se da porque la JEP le envió a los familiares de las víctimas las actas de imputaciones que realizaron al exsecretariado esto con el objetivo de hacer valer su derecho de presentar observaciones a la decisión para que sea tomada en cuenta, por lo que entre esas se hará la petición de revisar el computador para identificar dónde y cómo se dio el asesinato.

Héctor Julio Villarraga, alias ‘El Grillo’ quien confesó su responsabilidad en este caso, le pidió perdón a las víctimas el pasado diciembre. En ese momento, según relata la mujer a Infobae, Villarraga dijo que él había dado la orden de ejecutarlos pero que esto se hizo mucho antes de que los asesinaran ya que por directriz de Alfonso Cano, si se conocía de algún intento del Ejército por rescatarlos, los debían fusilar y así se hizo. Sin embargo, la mujer señala que Sigifredo López, el único sobreviviente, afirmó que la única diferencia con dicho relato es que ‘El Grillo’ dio la orden en el momento que creyeron que el Ejército estaba acercándose, no antes como lo relató.

Por lo que esta proposición que le harán a la JEP y que está apoyada también por Sigifredo López, el único sobreviviente, busca aclarar los pormenores del caso y especificar dónde se dio exactamente el asesinato, ya que, para ella, no es claro que sea donde afirman las Farc. “Cuando nos entregan los cuerpos, tres meses después del asesinato, en septiembre de 2007, en un Comité Internacional de la Cruz Roja, estos estaban lavados y les habían cambiado la ropa, por lo que es una pérdida de pruebas muy importante”.

Sebastián Arismendy, hijo del exdiputado, Héctor Fabio Arismendy, consultado por este medio afirmó que no tiene conocimiento de este petición a la JEP y que no fue apoyada por su familia. Ante esto Giraldo dijo que el caso se maneja en colectivo y por eso se puede hablar de una petición de ‘las familias de los diputados del Valle’ así no todos estén involucrados. Juan Camilo Sanclemente, abogado de la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a 7 de las 11 familias de los diputados, entre ellas a los Arismendy, dice que no necesariamente es una iniciativa de todas las víctimas, pero que sí nació de algunas familias y fue impulsada por ellos como abogados.

Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el contenido de estos computadores no puede ser usado en procesos judiciales porque no se respetó la cadena de custodia y, además, están escritos como correos sino en un formato word, por lo que los declararon ilegales. El auto señala que solo el Fiscal General de la Nación está en capacidad de practicar ese tipo de diligencias, solo con autorización de las autoridades correspodiente. Por lo que ninguna otra autoridad nacional puede traer pruebas penales del exterior, desconociendo las facultades de las autoridades extranjeras. El computador de ‘Raul Reyes’ fue encontrado en territorio ecuatoriano.

Sin embargo, Sanclemente, afirma que buscarán que la JEP inspeccione el proceso que adelantó la Fiscalía General de la Nación contra Sigifredo López en 2012 donde se usaron algunos correos encontrados en este computador, incluso un año después de que la Sala Penal de la Corte los declarara como ilegales, lo que él llama “un montaje”.

“Además la JEP en el Auto de imputación señaló que tuvo acceso a varios materiales incautados en operaciones del Ejército y explicaron que también inspeccionaron otros procesos, aunque no indicaron cuales, por lo que esperamos que se haga lo mismo con el caso de Sigifredo”, explicó a Infobae.

Por ahora, el pasado 22 de febrero, según el Auto 35 de 2021, la JEP le concedió un plazo adicional de 30 días a 7 de los 8 los imputados y al Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) en representación de las víctimas de estos en el caso 01, para que presenten sus observaciones y aporten las pruebas correspondientes para seguir con el proceso y llegar a la audiencia pública de reconocimiento de cargos.

Sin embargo, Sanclemente dice que ellos como Fundación no pidieron ningún plazo, ya que no están cobijados por dicho instituto. El documento se radicará la próxima semana.

Los imputados fueron Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko; Jaime Alberto Parra; Miltón de Jesús Toncel Redondo; Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro; Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda y Juan Hermilo Cabrera Díaz, pero este último no envió solicitud.

