Video | Usuario de Medimás en Armenia tuvo que encadenarse para solicitar la entrega de medicamentos para su recuperación

En una sede de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Medimás en el norte de Armenia, un ciudadano decidió encadenarse frente a las instalaciones del lugar a modo de protesta mientras permanecía a la espera de una respuesta por parte de la empresa.

El ciudadano, identificado como Arley Burbano, considera que la EPS ha sido negligente al no brindarle una respuesta oportuna ante un inconveniente de salud que padece desde hace cuatro años tras sufrir un accidente.

Burbano argumenta que necesita elementos como muletas y un fijador de rodillas, los cuales son indispensables para poder garantizar su calidad de vida, pero Medimás no ha atendido sus requerimientos.

Tales elementos de protección y medicamentos necesarios para su recuperación le habrían sido negados en repetidas ocasiones a Burbano, motivo por el que no tuvo más opción que atarse a las puertas de la sede administrativa para ser escuchado y recibir una respuesta.

A continuación las imágenes en donde se ve a Burbano protestando pacíficamente junto a su hermana y una niña mientras sostiene una pancarta criticando el servicio de salud de la entidad promotora:

Angélica Burbano Mosquera, hermana del usuario que optó por encadenarse en la sede de Medimás al norte de la capital quindiana, comentó en entrevista con Caracol Radio cómo ha sido lidiar con las mala atención de la EPS y las respuestas que le ha dado la empresa ante el padecimiento de Arley. Esto relató ante la emisora radial:

Él tuvo un accidente hace cuatro años y de ahí para acá me ha tocado muy duro con la EPS. El doctor de los controles, el señor Rubén Darío Carvajal de ortopedia en San Juan siempre le manda elementos para que él pueda recuperar un poco la movilidad del pie izquierdo y la EPS no me apoya en ese sentido, siempre me las manda a comprar. Le mandan ‘Ensure’ a él y la EPS no me colabora porque como no pagan en las farmacias, nunca los dan, entonces se vence la fórmula y no me colaboran con eso tampoco