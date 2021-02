El reto más grande es que los colombianos cumplan la cita para vacunarse: Gustavo Morales presidente de Acemi

REUTERS / Henry Romero

En medio de una entrevista para la revista Semana, Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) señaló que uno de los grandes retos para realizar la jornada de vacunación masiva frente al Coronavirus, podría llegar a ser que los colombianos dejen perder su cita para ir aplicarse el biológico.

De acuerdo con el abogado, la vacunación podría no avanzar tan rápido como se proyecta por lo que se debe hacer un esfuerzo para promover que los colombianos entiendan la importancia de asistir puntualmente a su vacunación y no causar un desgaste administrativo y de vacunas.

“La verdad es que los colombianos no necesariamente nos caracterizamos por ser cumplidos. Pero en la vida, fuera de la pandemia, entre 25 y 30 por ciento de las citas médicas se incumplen, lo cual genera un costo altísimo al sistema y provoca problemas. Si extrapolamos eso a la pandemia, y se mantiene ese problema general del sistema de salud colombiano, tenemos razones para preocuparnos”, señaló Morales a la revista.

Asimismo, aclaró otros puntos importantes que la población colombiana debe tener en cuenta para cuando inicie la vacunación. Por ejemplo, indicó que para la primera etapa, que corresponde a personas mayores de 80 años, en caso de querer verificar sí se encuentra en el listado, podrá hacerlo por medio de la página web Mi Vacuna. En caso de que la persona no tenga acceso a internet, esta persona podrá hacerlo presencialmente con su respectiva EPS y así tener todos los datos actualizados para agendar la cita de inoculación.

Ante la pregunta de las personas mayores que no tienen EPS, Morales señaló que en Colombia cerca del 97% de esa población tiene acceso a salud, sin embargo, el 3% restante podrá hacer lo pertinente ante la Secretaría de Salud.

“En caso de quienes no lo están, todo este trámite del que hemos hablado se hace a través de la Secretaría de Salud en donde el ciudadano tiene la residencia. La Secretaría hace las veces de EPS para esos efectos”, explicó el presidente de la Asociación.

Durante la entrevista, Morales también afirmó que Colombia tendrá disponibles 2.025 puestos de vacunación e indicó que los más lejanos serán en los departamentos de Guainía, Vichada y Guaviare, a los cuales llegarán vacunas que no requieran de una cadena de fríos tan exigente como las de Pfizer y Moderna.

Por otro lado, resaltó otros posibles inconvenientes que se pueden presentar en la jornada de vacunación, que pretende inmunizar a 35 millones de personas en Colombia. Explicó que, podría existir escasez de materias primera en el mundo para la producción de vacunas, un tema que sería difícil de solucionar desde aquí. Asimismo, indicó que otro inconveniente podría ser el control de la calidad de las vacunas. Agregó, que otra dificultad podría ser el mantenimiento de la cadena de fríos para los inmunizantes, sin embargo, Morales resaltó que para él uno de los problemas que más lo preocupan sería esos lugares donde pueden llegar pocas personas a vacunarse, pues frente a ello se debe tener un buen sistema de refrigeración.

“Otro desafío es que haya personal suficiente, también el riesgo del desperdicio de vacunas que en Estados Unidos se ha venido solucionando. Y, en último lugar, lo que tiene que ver con tecnología de la información; que el agendamiento funcione y que para los casos que se necesita segunda vacuna se haga a tiempo”, destacó Morales en entrevista con Semana.

Al finalizar, el presidente de Acemi manifestó que pese a todos los posibles problemas, está optimista para la jornada de vacunación en el país y, afirmó que está seguro que Colombia logrará su cometido, ya que es un país con bastante experiencia en inmunización masiva. Además, ve como una ventaja que el tema de las vacunas esté muy presente en el diario vivir de las personas.

Por último, deslegitimó a los críticos del Plan Nacional de Vacunación, quienes señalan que esto será una forma que enriquecer a las EPS, pues Morales aseguró que estos no han leído el Plan, porque, “a través del fondo de emergencias se les va a reembolsar a las IPS, no a las EPS, el costo elemental que significa tener a un personal, los equipos para el almacenamiento de las vacunas, etcétera. Eso lo va a reconocer el Estado a las clínicas y hospitales, no a las EPS; a las aseguradoras, que tienen una función de apoyo en el agendamiento con las bases de datos y las direcciones. Por esa labor administrativa se les va a reconocer unos pesos. Algo así como 310 pesos por vacuna, que es mucho menos que el costo real. Aquí nadie se está enriqueciendo; lo que deben hacer esos críticos es leer el Plan de Vacunación”, afirmó Morales a la revista Semana.

