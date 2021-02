El desesperado relato de un joven de 21 años que lleva más de un año buscando su primer empleo

Foto de archivo de un grupo de personas haciendo una fila en busca de trabajo en Bogotá. May 31, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

La pandemia del covid-19 durante 2020 dejó unas cifras del desempleo realmente preocupantes para la economía de miles de familias del país. Ese año, la tasa de desempleo fue del 15,9%, un número que no se registraba en el país desde 2010.

Precisamente, uno de los grupos poblacionales más afectados es el de los jóvenes, que con poca experiencia laboral y un mercado muy golpeado por la crisis sanitaria, los está dejando a un lado en medio del desespero que acarrea estar sin trabajo en Colombia.

Es el caso de Samuel Rodríguez, de 21 años, que a través de un video que publicó Noticias Caracol, dejó ver su desesperada y dramática situación al no contar con un trabajo para llevar el sustento a su familia.

“Hago esto porque es mi último recurso. Estoy haciendo esto es porque estoy buscando ayuda, llevo un año y tres meses sin empleo, la situación en mi casa es muy difícil económicamente hablando y ya no sé qué hacer” , dijo el joven en la grabación.

“Qué quieren las empresas de un joven como yo, que hasta ahora está intentando conseguir su primer empleo y pues hasta el momento no me llaman de ninguna parte ni con experiencia, ni sin experiencia. O me dejan los procesos a medias”, se cuestionó Samuel Rodríguez al ver el panorama laboral.

Con su voz quebrada y pasando sus manos por la cabeza expresó: ““Yo solamente necesito una ayuda, quiero buscar un apoyo en algo o en alguien, porque ya no sé qué hacer, por favor”.

Este es el video del joven:

Noticias Caracol

Según el noticiero como Samuel, son miles de jóvenes que están en la misma situación. El desempleo juvenil pasó de 16% en el último trimestre de 2019 a 21,6% en el mismo periodo de 2020.

Según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, las actividades que más contratan jóvenes son comercio, agricultura e industria. Desafortunadamente, también son las más afectadas con la actual crisis económica.

“La contracción económica y el deterioro de la situación económica de esas actividades fueron protagonistas de esa contracción de -6.8% que tuvo la economía en el 2020 y eso llevó a que casi el 50% del empleo se deteriorara o se destruyera de forma importante” , explicó el funcionario en Noticias Caracol.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, le dijo a este noticiero: “Se trata de identificar cuáles son las carreras que son más pertinentes en temas de su empleabilidad y se trata de identificar también en dónde están las mejores oportunidades para pasar del sistema educativo al sistema laboral de la mejor forma posible”.

Otro sector de la sociedad que se ve afectado en cuanto a la empleabilidad es el compuesto por las mujeres. De acuerdo con el director de Dane, las mujeres sufrieron más el golpe del desempleo que los hombres, pues la brecha entre hombres y mujeres pasó de 5,4 puntos a 7.7% en un año.

Las actividades más afectadas por la pandemia y que sufrieron por falta de trabajo fueron comercio y reparación de vehículos; actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios y administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. Y entre las que más ganancia género fueron las actividades relacionadas con electricidad, gas, agua y gestión de desechos fue la única rama que contribuyó positivamente a la variación del mercado laboral.

El saldo negativo que dio 2020 en materia de mercado laboral es de un incremento de 1,14 millones de personas que quedaron desempleadas, y de ellas 752.000 están concentradas en las trece principales ciudades . Siendo las más afectadas Neiva con 26,1 %, Ibagué con 25,6 % y Cúcuta con 23,7 %.

Le puede interesar:

Margarita Rosa de Francisco renunció a su columna en El Tiempo

Eficacia de vacuna Sinovac es del 90% en personas normales y 50.3% en profesionales sanitarios: MinSalud