Indignación en redes sociales con pareja que se tomó foto con delfín rosado en el Putumayo

Pareja que carga un delfín rosado, en Putumayo, causó indignación en redes sociales.

Natalia Aldana, una mujer que vive en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, se convirtió en tendencia en redes sociales tras el rechazo que causó la publicación de una fotografía en la que sale posando, junto a un hombre, cargando un delfín rosado, (Inia geoffrensis) entre sus manos.

Lo que no sabía la mujer, es que esta publicación se convertiría en su dolor de cabeza, ya que usuarios y defensores de la fauna silvestre la acusaron de hacerle daño a este cetáceo por mantenerlo fuera de su hábitat.

De acuerdo con el medio Semana Sostenible, una de las reacciones en contra fue de la Fundación Animal Colitas Callejeras, que solicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional tomar cartas sobre el asunto contra estas dos personas a las que catalogó como “delincuentes”.

Horas más tarde, la publicación de la mujer en Facebook tomó fuerza, cuando la presentadora Mónica Rodríguez compartió la publicación en Twitter, con lo cual la imagen empezó a circular con más fuerza, hasta tal punto, que Natalia Aldana salió a aclarar lo qué sucedió con el animal que se encuentra en peligro de extinción.

“Este video lo hago con el fin de que las personas supieran lo que realmente pasó con el bufeo, con el cual aparezco. Pues la verdad, es que unas personas me están acusando de cosas que no he hecho. Están acusando hasta a mi hijo. Entonces, quería decirles cómo pasaron las cosas. El bufeo estaba enredado en un maya, el cual se tiende para pescar. Fuimos a revisar la maya y allí estaba el bufeo. Lo que se hizo fue sacar la maya con el bufeo para la playa, para poder sacarlo con cuidado y que no fuéramos a lastimarlo. Y pues nos ganó la emoción de tenerlo ahí, un animal que no habíamos visto tan cerca, y entonces nos tomamos la foto rapidito y volvimos y lo pusimos en su hábitat, en el río, no le hicimos nada de daño, lo que hicimos fue salvarlo porque estaba atrapado en la maya”, indicó la mujer en su publicación.

Mujer aclara qué fue lo que sucedió con el delfín rosado que se encontró.

Aldana afirmó que tras la publicación ha recibido amenazas, por lo que temía por su integridad, la de su hijo y la de su familia. “La gente no conoce ni la mitad ni la realidad de cómo sucedieron las cosas y aún así se atreven a opinar (...). No me pueden acusar por ningún delito ya que el bufeo no está muerto”, aseguró.

Sin embargo, Alexander Velásquez, director del Centro de Investigación para la Biodiversidad Andino-Amazónica, aseguró, en entrevista con Noticias Caracol que era preocupante observar la imagen ya que el animal se encontraba fuera de su medio natural, sin ninguna razón científica. “Hacemos un llamado de atención a cuidar nuestra naturaleza” , comentó el especialista al noticiero.

Asimismo, Velásquez recordó en el noticiero que, “los delfines se distribuyen en la Amazonía, Orinoquía, Colombia, Brasil, Perú y Bolivia” y son una especie indispensable para la regulación natural de otras especies.

Mientras el hecho es investigado por corporación ambiental de la Amazonía, las autoridades hicieron un llamado para respetar la fauna e incrementaron los controles para combatir el tráfico de especies en la zona.

El delfín rosado más que animal emblemático del río Amazonas, es para los pobladores de esa región de Colombia una especie indispensable para la regulación natural. Este mamífero es valorado por ayudar a controlar la población de pirañas y otros peces que podrían llegar a ser una amenaza.

“Si los delfines no cumplieran esa función reguladora se registrarían muchos problemas para nuestro ecosistema, por eso son importantes para Colombia, pero sobre todo para nosotros que vivimos en el Amazonas”, afirmó a Semana Sostenible, en 2019, Micsin Guerrero, integrante de la Fundación Natütama, situada en el municipio de Puerto Nariño.

