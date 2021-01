Todo un personaje: anécdotas inolvidables del ‘pecoso’ Castro en el fútbol profesional colombiano

El 'pecoso' Castro, célebre personaje del fútbol colombiano (Colprensa).

Fernando el ‘pecoso’ Castro es uno de los célebres personajes de la historia del fútbol profesional colombiano. El entrenador de 71 años es recordado con cariño por la afición del Deportivo Cali, club con el que consiguió dos títulos de liga, y ha sido un hombre que ha generado amores y odios, por su particular manera de vivir el deporte rey. El oriundo de Manizales ha sido protagonista de momentos polémicos, pero también jocosos, que han cobrado vida en su voz, así como en la de sus compañeros y sus dirigidos.

El infarto que no fue

El ‘pecoso’ estaba al frente del ‘verdiblanco’, en 1996 y, durante un entrenamiento, les señalaba los errores en defensa a sus dirigidos, pero estos no le prestaban atención. De un momento a otro, se fue al piso y se puso la mano en el corazón, como si le hubiese dado un infarto. Sus pupilos se alarmaron y cuando estaban listos para llamar a la ambulancia Castro se levantó y les dijo: ¿Si ven lo que me puede pasar si ustedes no me hacen caso?

“Sólo me he puesto bravo una vez en mi vida”

Si algo ha caracterizado al ‘pecoso’ es su temperamento fuerte, pero en octubre de 2018, cuando dirigía al América de Cali confesó, en rueda de prensa, que solo había estado bravo una vez en su vida, pero que no tenía la culpa de tener cara de malgeniado. Un mes atrás, también ante los periodistas, les dijo que Amparo Grisales lo erizaba y que, de igual manera, esperaba que sus jugadores, dentro del campo, lograran lo mismo con un estilo de juego vistoso.

Declaraciones del 'pecoso' con América - Cortesía Win Sports.

Metió una camilla al campo y se fue expulsado

En febrero de 2015, al mando del ‘azucarero’, el oriundo de Manizales volvió a escena. Uno de sus futbolistas, Juan Carlos Guazá, cayó al suelo y dio importantes muestras de dolor. El entrenador, afanado por la salud del jugador, lanzó una camilla al terreno de juego y el árbitro Nicolás Gallo le mostró la tarjeta roja. Después, explicó que lo que hizo fue para que atendieran rápido a Guazá, pensando que se había fracturado, y no para quemar tiempo. En esa jornada el Cali se impuso por dos goles a uno.

El día que habló de su pensión y su deseo de radicarse en el ‘cielo’

Al comando del cuadro ‘escarlata’, asistió al torneo amistoso de Fox Sports, en 2019, y ofreció una entrevista en la que se refirió a su dilatada carrera como estratega e hizo una reflexión, de cara a su jubilación. “A todos los clubes a donde he ido he pedido que me saquen para la salud y pensión porque, con todo respeto, yo no me puedo jubilar con el mínimo. Y si mañana me llama el abogado y me dice que ya me salió la pensión voy y le doy las gracias a don Tulio, voy hasta Buga y me retiro”, indicó.

Después, habló de su vida después del fútbol y el lugar donde quiere disfrutar junto a sus seres queridos. “Quiero radicarme en el cielo, ¿Saben dónde es el cielo? En Manizales, porque la sucursal es Cali y el cielo es Manizales; para allá me voy. No me vuelvo a mover de mi tierra para nada. De pronto a la finca, a ver a las dos o tres vaquitas que tengo allá, tomo mi leche con bocadillo y me devuelvo para la casa” , aseveró el hombre que ha dejado una huella en los estadios del país y anécdotas para conocer su forma de sentir el fútbol.

Pecoso sobre la pensión - Cortesía ESPN.

Le puede interesar:

En video, cinco golazos del ‘Ángel’ Sebastián Viera con la camiseta de Junior de Barranquilla