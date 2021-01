El caso de Michelle Amaya desnuda la herencia de El Cartucho y El Bronx, ahora en San Bernardo: la calle más peligrosa de Colombia también se reinventó

Autoridades de Colombia capturaron a los asesinos de una menor de 15 años en Bogotá de la banda 'Tazmania' en pasado 14 de enero, en en barrio San Bernardo donde han desmontado otras bandas criminales. Foto: cortesía Fiscalía General de la Nación.

En diciembre de 2020, el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, volvió a estar en el centro de la atención en Colombia por el caso de Michelle Amaya, de 15 años que fue detenida, torturada y asesinada por la banda criminal ‘Los Tazmania’, cuando la joven emprendió la búsqueda del teléfono celular que le habían robado cerca de ese sector.

La tragedia de Michelle ocurrió junto a una casa en ruinas de colores blanco y verde pastel, en el barrio San Bernardo Cerca de esa vivienda, frente al parque Tercer Milenio, la antigua ‘Calle del Cartucho’, donde vivió de incógnito la madre de Michelle durante casi un mes, haciéndose pasar por habitante de la calle y consumidora de drogas para encontrar pistas del paradero de su hija. En esas cuadras, también fueron capturados los seis responsables por la muerte de la joven.

‘La Calle del Cartucho’ era conocida en los años 90 como el lugar más peligroso de Bogotá, con los mayores niveles de delincuencia, venta de estupefacientes e indigencia. Esta fue intervenida bajo la primera alcaldía de Enrique Peñalosa y posteriormente se construyó el parque Tercer Milenio inaugurado en el 2004, como parte del plan de reestructuración y recuperación del sector.

Parque 'Tercer Milenio'./Alcaldía de Bogotá

Pero no pasó mucho tiempo para que otras calles aledañas heredaran el infierno del Cartucho, el sector conocido como ‘El Bronx’ acogió la problemática que dejó el cartucho y hasta el 2016 fue el nuevo centro de operaciones de la delincuencia, liderada por las bandas de los ‘Sayayines’, ‘los Payasos’, ‘Mosco’ y ‘Manguera’, conocidas por torturar, matar, descuartizar, extorsionar, vender drogas y otros crímenes. Era tal el poder de los llamados ‘ganchos’ en esas calles, que ni los uniformados de la Policía, los que no eran cómplices, podían entrar al sector. Pronto llegó a decirse que era la calle más peligrosa del mundo.

Al hacer la intervención en el Bronx, el 27 de mayo del 2016 en la segunda alcaldía de Peñalosa, encontraron a más de 2.000 personas sometidas a explotación sexual, decenas de ellos menores de edad. Entre los hallazgos, descubrieron un túnel de 100 metros por donde movían la droga, 340 armas, 100.000 dosis de droga, casas de ‘pique’ y tortura y hornos crematorios.

Intervención de las calles del Bronx en el 2016/Colprensa

Pese a que la intervención logró recuperar el sector, no logró controlar la criminalidad ya que la intervención no fue integral, pues no hubo enfoque inmediato en atención social, según lo denunció Holman Morris concejal de Bogotá en la alcaldía de Enrique Peñalosa.

La delincuencia, el microtráfico y los pecados de El Cartucho y El Bronx simplemente se atomizaron. Buena parte de sus habitantes se trasladaron al canal de la Calle Sexta, cerca de allí, y otros no fueron tan lejos, simplemente se movieron unas cuadras hacia el oriente y ocuparon las viejas casas del barrio San Bernardo, entre la Calle Primera y la Sexta y entre la Carrera Décima y Avenida Caracas. Es allí, en el llamado ‘Sanber’, dónde se mudó el nuevo centro de operaciones criminales, expendio de drogas y tierra sin dios ni ley.

Entre el 2020 y el 2021 solo se han detenido a 13 personas en el sector y se han desarticulado tres estructuras criminales en San Bernardo/Colprensa

Hugo Acero, secretario de Seguridad, convivencia y Justicia de Bogotá, luego del operativo de la Policía que dio con los presuntos culpables de la desaparición y asesinato de Michelle Amaya, lamentó el hecho y reconoció que las calles de San Bernardo están tomadas por bandas criminales. “Estamos trabajando ahí como lo hacemos en la zona de Las Cruces, en la parte de arriba; como lo hemos hecho en Cinco Huecos, incluso en zonas del mismo Bronx, con identificación y judicialización de estructuras”, aseguró el funcionario.

Sin embargo, las cifras de la intervención son llamativamente bajas. Entre el 2020 y el 2021 solo se han detenido a 13 personas en el sector y se han desarticulado tres estructuras criminales, además de la recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente por bandas y consumidores.

“De 250 casas, 196 fueron intervenidas para recuperar el inmueble junto con el Instituto de Renovación Urbana, la Alcaldía Local, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana; quedando 54 por intervenir”, aseguró Acero.

Según datos de la Secretaría de Planeación, otros factores que llevaron al deterioro de este barrio son el uso de propiedades que se volvieron inquilinatos, la falta de oportunidades laborales, la llegada de desplazados a la ciudad, la falta de efectividad de programas dirigidos a habitantes de calle y la poca atención a las actividades ilegales que fueron creciendo.

El caso de la joven Michelle Amaya y las advertencias de Planeación desnudan nuevamente una ‘maldición’ de la que no se ha podido zafar la ciudad, una que lleva décadas llevando al abismo a ciudadanos y sus familias, que la padecen, y destruyendo el patrimonio arquitectónico del centro de Bogotá. Como sucedió con El Cartucho y El Bronx, todo apunta a que la estrategia de recuperación del espacio debe ir de la mano con cambios de fondo. De otra manera, la olla más grande del país no terminará, sino que seguirá mudándose.

Captura de personas involucradas en la muerte de Michelle Amaya son parte de la Banda criminal 'Los Tazmania'.





LEA TAMBIÉN

Colombia supera los 2 millones de contagios por covid-19, este sábado 23 enero: muertes diarias siguen al borde de las 400

Conozca cinco playas en el Caribe Colombiano para visitar