A un año de su muerte, padre de estudiante de U. del Atlántico insiste en que su hija fue asesinada

El 19 de diciembre de 2019 Roberto Ortega, padre de la estudiante de Derecho de 17 años Madelayne Sofía Ortega Villa, quien fue hallada sin vida en la sede centro de la Universidad del Atlántico, afirmó a Caracol Radio que las declaraciones de los testigos del hecho “tienen inconsistencias y no son congruentes, por lo que no descarto un homicidio”.

Ortega añadió que “las heridas que ella registra no corresponden a una caída. Ahí hay algo trasfondo y junto a la Fiscalía espero aclarar el hecho”. Un año después de la muerte de Madelayne, el proceso de investigación sigue intacto, a pesar de que tres fiscales han sido asignados al caso.

En la mañana del 18 de diciembre de 2019, el cuerpo de Madelayne Sofía Ortega Villa fue encontrado en el suelo con diferentes lesiones, como golpes en la cabeza y cortadas en las muñecas, según informó la Policía Nacional a El Heraldo. En ese momento la hipótesis fue que había caído accidentalmente desde un segundo piso.

La joven hacía parte del grupo que lideraba el paro estudiantil en la Universidad del Atlántico y por esos días, ella y otros miembros del comité, permanecían en las instalaciones educativas en un campamento improvisado.

Aparentemente, la noche antes de su muerte se había realizado una fiesta al interior del lugar, pero lo que sucedió después aún se desconoce. Al cumplirse un año de este caso, es muy poco lo que se ha aclarado sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la joven y aún no se ha determinado si fue suicidio, o resultado de un homicidio.

Roberto Ortega, en diálogo con RCN Radio, compartió lo difícil que ha sido asimilar la partida de su hija, pero se mantiene con la idea de que ella fue asesinada.

“Nosotros estamos en pie y yo estoy firme en mi posición de que no se trató de un suicidio; a mi hija me la asesinaron y el ente competente que es la Fiscalía, es el que tiene que determinar, quiénes son los responsables y cómo fue lo ocurrido. Estamos a la espera desde hace mucho tiempo que nos digan qué pasó, qué pasó con el celular de mi hija, qué pasó con la persona que iba a reconstruir la zona de los hechos”.

Resaltó que, en este tiempo ha habido cambio de fiscales en el caso, pero “que haya habido avances, que nos hayan notificado cómo va el proceso, si ha avanzado o no, no tenemos certeza. Estamos tratando junto a mi abogado de tener contacto con el nuevo fiscal, pero no ha sido posible”. La familia siente que se ha quedado sola en la búsqueda de la verdad.

Sobre la universidad afirmó que, desde hace siete meses dejaron de acompañarlos en el proceso y los amigos de su hija que participaron en el campamento también dejaron de contactarse con ellos, “muchos cambiaron su número de celular, otros se fueron de la ciudad, entonces no ha sido mucho lo que se ha podido hacer con ellos”, sostuvo.

Finalmente, Ortega aseguró que es complicado avanzar en el día a día, en medio del dolor ante la ausencia de Madelayne.”Asimilar es difícil, superar, mucho más difícil todavía; se vive todo el día con el dolor, uno se tiene que mostrar ante la gente, que uno no está dolido, pero por dentro es distinto, no es fácil perder a mi primera hija, a mi motora, a mi futura abogada; tratar de todos los días de sacar fuerza y tenerla presente en todo momento”.

