Sergio Fajardo respondió al dilema de cómo votaría si se enfrentaran el ‘candidato de Álvaro Uribe’ y Gustavo Petro en 2022

Sergio Fajardo supera a Gustavo Petro y Álvaro Uribe en favorabilidad.

Los periodistas Daniel Coronell, Daniel Samper padre y Daniel Samper hijo, en compañía de Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, entrevistaron este domingo al medio día a Sergio Fajardo, el político que se promete como opción de centro en las presidenciales de 2022.

La charla se dio luego de la publicación de la columna documentada de Coronell en el portal Los Danieles, donde señala que Fajardo sí fue negligente, y en varias ocasiones, frente a la crisis avisada de Hidroituango, que derivó en una emergencia fiscal y detrimento cuando era Gobernador de Antioquia.

Hacia el final de la entrevista, en la que se comentó en detalle el caso, se le preguntó a Fajardo si en un eventual enfrentamiento entre ‘el candidato de Uribe’ y Petro él se iría por Petro, a lo que el matemático contestó con evasivas. Lo que sí dejó claro fue que no está entre sus planes ninguna alianza con el líder de la Colombia Humana.

“Yo no hago esas suposiciones Daniel, yo no parto de esas suposiciones, falta mucho camino por recorrer y yo ya he expresado mi posición respecto al señor Gustavo Petro”, dijo como respuesta.

Ante la negativa de Fajardo para hallarse en ese escenario hipotético, el mismo Coronell se ‘tiró al agua’ como ejemplo para responder. “Yo le digo una cosa. Yo voté en blanco y este es el momento de decir que, en esas circunstancias, yo no volvería a votar en blanco, votaría contra Uribe. ¿Usted votaría por Uribe?”, contrapreguntó Coronell, a lo que respondió Fajardo: “No he votado por Uribe y no voy a votar por Uribe”.

Los documentos que enredan a Fajardo por negligencia

Sobre la investigación de Coronell, se sabe que a inicios de diciembre de 2020, la Contraloría General de la Nación imputó a 28 personas como presuntos responsables en el caso de Hidroituango. En la lista está el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, cuando el megaproyecto se formaba. Aunque Fajardo ha trasladado la responsabilidad al delegatario que asignó en su momento, este domingo, el periodista Daniel Coronell publicó, en su portal Los Danieles, documentos que funcionarios le habían allegado a Fajardo, y aseguró que pese a que no hay pruebas que lo inculpen, sí se evidencia que “existen indicios serios sobre su actuación negligente cuando era gobernador de Antioquia con relación al megaproyecto”.

En su investigación, el periodista argumenta que existe material que apoya la negligencia de Fajardo durante su administración en el departamento porque “delegó y no controló”. Además, dice que existe todo un ‘arsenal’ de material probatorio que lo inculpa de conocer de antemano la situación del megaproyecto y no hacer “nada para evitarlo”.

Coronell asegura que esta acusación podría truncar la candidatura presidencial de Fajardo, quien fue tercero en las presidenciales colombianas de 2018. Según las últimas encuestas, su nombre está en la primera baraja de opcionados para las del 2022.

Como atenuante, el periodista dice que en redes sociales se adelantó una campaña de desprestigio en contra del exgobernador de Antioquia para venderlo como “el arquetipo de la corrupción”, pero Coronell asegura que pese a las investigaciones que adelanta la Contraloría sobre el proyecto, Sergio Fajardo no recibió beneficios políticos o económicos de esta licitación. “Metió las patas, pero no las manos”, apuntó Coronell.

Pese a que no recibió ningún tipo de dádiva, sí demuestra su negligencia al delegar “en el gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia, Idea, Iván Pérez Salazar, su participación en la junta pero no controló lo que hizo o dejó de hacer su delegado”.

En este punto, el periodista de Los Danieles explicó uno de los puntos más críticos que enredarían a Sergio Fajardo. Coronell asegura que la Contraloría evidenció que el gerente del instituto antioqueño “no recomendó multar a los contratistas incumplidos a pesar de los retrasos de la obra”, además, hizo caso omiso a las advertencias que los expertos elevaron sobre “prescindir de las compuertas o construir un tercer túnel”.

No hay información que evidencie que Sergio Fajardo detuviera las actuaciones del delegado Pérez. Fajardo se defendió y apeló a un artículo de la Constitución en el que se asegura que los gobernadores pueden delegar esas decisiones a los funcionarios y “exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario”, expresó el líder político en su respuesta a la Contraloría.

Pese a sus argumentos, la Contraloría, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dictaron que “la responsabilidad no desaparece con la delegación”, lo que quiere decir que Sergio Fajardo deberá responder por las actuaciones de sus encomendados.

Uno de ellos le advirtió varias veces sobre el riesgo que tenía el proyecto. En un documento al que accedió Daniel Coronell, de junio del 2013, Clara Luz Mejía Vélez, la secretaria de Gobierno de Fajardo cuando fue gobernador, envió un informe que fue avalado por él mismo en el que se alertaba -de nuevo- que el proyecto “está atrasado” y advertía que “el contratista de túneles de desviación es un desastre”.

Además, en el documento habría un llamado a Sergio Fajardo en el que se alertaba de que estaban cerca de ser sancionados por irregularidades ambientales, por malas maniobras realizadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“Epm dice que ellos lo podían hacer porque generaba menor impacto ambiental pero la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) está molesta (creo que con razón) porque epm se los saltó”, se lee en uno de los apartados citados por el periodista independiente.

Y las advertencias al que también fue alcalde de Medellín no quedaron ahí. En la investigación de Coronell, consta que a Fajardo también se le advirtió de los problemas financieros que se desencadenarían con el proyecto debido a que “La desviación del río tiene que ser en el primer trimestre de 2014″, además, se lee donde le dicen al gobernador que si no se tiene en cuenta esa advertencia los costos “serían enormes porque no se podría empezar a generar en diciembre/18″.

La subalterna de Fajardo le dijo que en ese entonces había mucha preocupación por los mineros que llegaban al lugar de los hechos para “explotar el río”, además, temían que pudiera ser peor.

Después de recibir “clarísimas advertencias”, y a la luz de los documentos disponibles, Coronell concluye que Sergio Fajardo no se pronunció al respecto y no hay respuesta alguna a los señalamientos.

Reacciones

El dirigente de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien, como lo cita Coronell en su columna “sigue celebrando el mal momento de Fajardo como si fuera un triunfo suyo”, respondió no solo a esa sino a otras afirmaciones.

En sus trinos, el dirigente político y posible candidato presidencial para el 2022 cuestionó el enfoque de la interpretación del periodista, en la que dice que la culpa de Fajardo no fue por negligencia, sino por beneficiar a los empresarios.





De paso @DCoronell la responsabilidad de Fajardo no es porque no prestó atención.



Es porque como alcalde le entregó la junta de EPM al Grupo Empresarial Antioqueño y luego, como gobernador, le entrego las acciones departamentales en Hidroiguango a EPM es decir al GEA. https://t.co/S1OWzpaQZV — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2020

Sergio Fajardo anunció que en las próximas horas se pronunciará sobre el texto en un espacio virtual.

Noticia en desarrollo...