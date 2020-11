Ley de emprendimiento incluiría rebaja para quienes no cumplieron la medida de aislamiento obligatorio

Unidades médicas de Cali atendiendo a ciudadanos en las calles. Foto Alcaldía de Cali.

No en todas las leyes propuestas al congreso se cuelgan ’micos’, como en el caso de la Ley de Emprendimiento, que hace un mes surtió su primer debate en el congreso.

Un artículo incluido en dicha ley tendría la potestad de impulsar el emprendimiento colombiano a través de una amnistía para todos aquellos ciudadanos que fueron multados durante el pico de la pandemia al no hacer caso a las indicaciones proferidas sobre el aislamiento preventivo obligatorio .

En efecto, durante los meses de abril a agosto, por ley, se debía cumplir con la cuarentena desde casa, con algunas excepciones dirigidas especialmente hacia el personal médico, fuerzas militares, servicios básicos, entre otros.

Además, quien fuera capturado en flagrancia no siendo parte de estas excepciones, era multado por la Policía. La suma alcanzaba los $936.000 en todo el territorio nacional.

Uno de los ponentes de la iniciativa, el representante por el Partido de la U, Erasmo Zuleta logró incluir este artículo con la finalidad de establecer una rebaja para que los entes territoriales se financien con un recurso del que carecen en este momento de crisis económica.

La ‘amnistía’, aprobada junto al grueso del articulado le permitiría a los ciudadanos infractores pagar el 60% menos, es decir: $375.000 pesos.

Estos ingresos, arguye el legislador, serían de utilidad para dichos entes dado que, les permitiría aumentar una caja de la que carecen en este momento.

En recursos líquidos sería un 40% destinado para las entidades territoriales del país.

De acuerdo con el representante, quienes salieron, en su mayoría, eran informales que rompieron la norma para encontrar subsistencia durante el tiempo del aislamiento preventivo obligatorio, por lo que la ‘amnistía’ tendría un efecto de alivio sobre la maltrecha economía de estos ciudadanos.

Un hombre usa tapabocas EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Sin embargo, en palabras de Zuleta, la medida se extendería para la totalidad de ciudadanos que, no cobijados por las excepciones, salieron de sus casas para intentar retornar a su vida de antes de la pandemia: “logramos incluir un nuevo artículo que permite que las entidades territoriales disminuyan el valor de las multas a esos colombianos que fueron penalizados por no utilizar el tapabocas, por no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio, por no cumplir con el distanciamiento de los dos metros, que salieron a hacer ejercicio cuando no estaba permitido o simplemente aquellos que tuvieron que salir para poder llevar el sustento a sus hogares”, afirmó en declaraciones recogidas por medios oficiales del Congreso.

Mientras la ley surte su trámite en las últimas semanas de funcionamiento legislativo, cabe señalar que el 35% de las iniciativas de emprendimiento en el país son lideradas por mujeres.

Según datos de iNNpulsa, la agencia de emprendimiento en innovación del gobierno nacional, tan solo en 2020 se han vinculado a su programa 114 empresas, de las que el 84% eran dirigidas por mujeres.

Esto significa un avance importante en el cierre de la brecha de género en la región: Colombia pasa del puesto 44 al 20 en el ranking del Foro Económico Mundial dedicado el tema de la equidad de género.

La Ley de Emprendimiento aún aguarda discusión en plenarias para su aprobación en el congreso.

También le puede interesar

En diciembre, pague menos por su tarjeta de crédito

Niña que sufre de una enfermedad huérfana será operada en Manizales

Atención: 20 barrios de Bogotá no tendrán suministro eléctrico