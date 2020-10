Alerta por preocupante incremento de actividad sísmica de dos volcanes de Colombia

En la tarde del pasado viernes 17 de octubre, el Servicio Geológico de Colombia (SGC) reveló un boletín extraordinario donde le advierte al gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, el aumento de la actividad sísmica de los volcanes Doña Juana y Las Ánimas, ubicados en el Macizo colombiano.

En el Boletín se puede leer que a partir del día 13 de octubre de 2020 hasta el 16 de este mes “incremento importante en la ocurrencia sísmica y energía liberada por sismos asociados con fractura de roca, catalogados como Volcano-Tectónicos (VT); contabilizando hasta las 5:00 p.m. 229 eventos”.

Según el boletín sísmico, la actividad de volcanes continúa en nivel Verde, en los volcanes analizados, pero preocupa que se hayan registrado al menos 141 eventos sísmicos el viernes, la mayoría en al suroeste del volcán Las Ánimas, a “distancias epicentrales entre 2 y 4 km respecto a su cima, con profundidades entre 3 y 5 km (nivel de referencia 4200 msnm), y magnitudes menores a 3.2 en la escala de Richter”.

Tres de estos sismos fueron destacados por el SGC, pues habrían sido sentidos por habitantes de las veredas El Troje y Las Ánimas del municipio de La Cruz. Los movimientos telúricos ocurrieron a las “2:46 a.m., 6:44 a.m. y 9:45 a.m. de este viernes con magnitudes de 3.0, 3.2 y 2.4, respectivamente. No se han observado cambios en otros parámetros del monitoreo que se realiza en estos volcanes”, se puede leer en el boletín.

En el 2010, durante agosto y octubre, el organismo también registró actividad sísmica similar, cuando se dieron al menos 1000 sismos tipo VT (volcanos-tectónicos), pero que solo alcanzaron una magnitud de 2.7. Algunos de estos movimiento generaron deslizamientos de rocas y tierra, particularmente en el Montoso en cercanías al volcán Doña Juana.

Los volcanes Doña Juana y Las Ánimas están ubicados en el parque nacional natural Complejo Volcánico Doña Juana-Cascabel, en el macizo colombiano, entre Nariño, Cauca y Putumayo y su área de influencia se extiende entre los municipios nariñenses de Belén, San José de Albán, El Tablón de Gómez, La Cruz y San Bernardo; los caucanos Bolívar y Santa Rosa; y en los límites con Colón, Sibundoy y San Francisco, en Putumayo.

De acuerdo con el SGC, se debe estar atento a la evolución del fenómeno volcánico y se informarán cambios o anomalías.

De acuerdo con la página de SGC, los volcanes de Sotará, Nevado del Huila, Cerro Negro, Chilés, Cerro Cahín, Galera y Nevado del Ruíz, han presentado cambios en la actividad volcánica en los últimos días.

En especial, el Nevado del Ruiz, durante la última semana y según los datos de monitoreo, sigue mostrando inestabilidad en su comportamiento. “No se descarta una aceleración del proceso volcánico y en consecuencia cambios en el nivel de actividad del volcán”, indicó el SGC.

Este Volcán, según el último informe del SGC, continúa en nivel de actividad Amarillo. En este nivel pueden presentarse fenómenos como enjambres de sismos, algunos de ellos sentidos, emisiones de ceniza, lahares, cambios morfológicos, ruidos y olores de gases volcánicos, entre otros, que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en la zona de influencia volcánica.

La inestabilidad del volcán se ha prolongado ya por diez años, por lo que es de vital importancia no acostumbrarse a su comportamiento y estar atentos a la información oficial publicada por el Servicio Geológico Colombiano. “Se reitera a las autoridades en los departamentos de Caldas y Tolima, extremar acciones enfocadas a procesos de reducción de riesgo y al manejo de desastres como medidas de preparación ante actividad futura del volcán Nevado del Ruiz”, sostiene el organismo de monitoreo de Colombia.