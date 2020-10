Las razones de Amazon para cancelar la nueva serie del colombiano Ciro Guerra

Ciro Guerra fue acusado por ocho mujeres de haber cometido presuntos acosos sexuales. Foto: EFE/ Kena Betancur/Archivo





Según el portal Variety y la Cadena Ser, el gigante estadounidense Amazon decidió dejar en veremos el rodaje de la serie “Mexica”, que iba dirigir el cineasta colombiano Ciro Guerra en compañía de la también colombiana Cristina Gallego. Según los medios, hay dos razones: por un lado, confirmada, la contingencia económica producida por la pandemia; y por el otro, las acusaciones de abuso y acoso sexual que se conocieron contra el cineasta, teoría que hasta ahora no tiene asidero oficial.

La miniserie de cuatro capítulos iba a ser protagonizada por el actor Javier Bardem, en el papel de Hernán Cortés; y el mexicano Tenoch Huerta haría el papel de Moctezuma. La serie se desarrollaba en el contexto de la conquista española y la caída del imperio azteca. La ambiciosa apuesta iba a ser producida por Gael Garía Bernal y Diego Luna.

Según Variety, “en el momento actual, desafortunadamente, no hay manera de volver a montar esta producción en el futuro cercano para alcanzar la escala y el alcance que esta serie merece. No sentimos nada más que admiración y respeto por Javier Bardem, Tenoch Huerta, Yoshira Escárrega, Gael García Bernal, Diego Luna, Steve Zaillian y todo el reparto y equipo de esta serie con el que esperamos trabajar de nuevo en el futuro”, aseguró la Cadena Ser sobre la decisión de Amazon.

Según el medio, la producción había despertado mucha expectativa por la mezcla de talento del mundo de habla hispana en un solo proyecto.

La sombra del escándalo alrededor de las acusaciones a Guerra sigue al cineasta, y se asocia de inmediato con su carrera. “A la situación económica agravada por la pandemia, se suma que el pasado mes de abril ocho mujeres acusaron a Guerra de diferentes agresiones sexuales, unas denuncias públicas que el cineasta negó y están pendientes de entrar en una presumible vía judicial”, asegura la Cadena Ser.

El proceso de denuncia se hizo público en la revista feminista Volcánicas, presidido por la periodista colombiana Catalina Ruíz-Navarro. La investigación también contó con el apoyo de la periodista Matilde de los Milagros Londoño.

Según contó Ruiz, en la investigación hay siete denuncias por acoso sexual y una de abuso. “Van en un rango de cosas muy sencillas como comentarios incómodos o inapropiados en espacios de trabajo”, dijo, tras añadir que recogieron un caso de abuso sexual que sucedió, según la denunciante, en la casa de Guerra.

El cineasta colombiano dijo en su momento que actuaría mediante vías legales. “Ante la publicación por parte de la revista Volcánicas, en la que se hacen graves acusaciones anónimas en mi contra, me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales”, dijo el director.

Y lo hizo. Finalmente, las dos periodistas fueron llamadas a declarar a la Fiscalía por las ocho denuncias publicadas, en un contraproceso por calumnia.

En medio de la polémica, Cristina Gallego, exesposa de Guerra y coproductora de la mayoría de sus filmes, publicó una columna en el diario El Tiempo en la que lanzó varias críticas contra el artículo de Volcánicas, pues -dice ella- el texto omite la versión de Guerra, elemento con el cual “el público podría hacerse su propia opinión y no simplemente seguir el juicio de culpabilidad generado por las periodistas”.