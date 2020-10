Expresidente Samper niega animadversión personal hacia Álvaro Gómez y se mantiene en su tesis de una conspiración

Tras la confesión que el pasado 3 de octubre hicieron las antiguas FARC-EP, en la que admiten su responsabilidad en seis homicidios, entre ellos, el del político Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, el expresidente Samper quedó en el centro de la polémica debido a las declaraciones de familiares de Gómez Hurtado, quienes lo acusan del asesinato.

“Él es el tipo que tenía las fichas para matar a mi papá y lo hizo y no pasó nada. ¿Dónde están las investigaciones? Lo que está mostrando ahora la investigación es que la Policía protegió a los sicarios para que huyeran del lugar de los hechos”, indicó Mauricio Gómez, hijo del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en entrevista para La W.

Álvaro Gómez fue un ferviente crítico de la administración Samper que, en 1995 atravesaba por el escándalo del denominado “Proceso 8000”, que investigó la financiación con dineros procedentes del narcotráfico en la campaña presidencial del expresidente, un hecho que Gómez cuestionó frecuentemente y que ha valido para que familiares del político vinculen al expresidente con el magnicidio.

Ernesto Samper defendió de las acusaciones en los últimos días afirmando “sentirse sorprendido” con la confesión de las FARC.

También contó en El Espectador que, “pensar que había una animadversión personal hacia él, como lo han tratado de presentar sus herederos, es absolutamente absurdo. Va en contra de la realidad. Si ellos exploraran un poquito se darían cuenta que nosotros teníamos era una amistad”, pues según la declaraciones al diario, días antes de su asesinato, Álvaro Gómez lo buscó para “comentarle un tema importante” pero que “nunca supo de qué se trataba”.

Por otro lado, el expresidente se refirió a la veracidad de la versión de las FARC, y sostiene que no cree que se pueda dar en el terreno de las especulaciones.

“Yo creo en la verdad y lo que hemos estado buscando desde hace veinticinco años es esa verdad, si las FARC consideran que a través de este procedimiento se puede saber la verdad, yo respeto la decisión de las FARC, respeto a la JEP, respeto el sistema de justicia transicional colombiana, pero mientras que ellos no ofrezcan una versión coherente sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron todos estos episodios, porque no se nos olvide que estamos hablando de seis personas ilustres colombianas que fueron asesinados en medio del conflicto. Mientras no tenga una versión coherente sobre esto, yo mantengo la versión que hemos sostenido durante estos años, inclusive durante diez de esos años con el apoyo de la familia Gómez Hurtado”, aclaró el exmandatario en Noticias Caracol.