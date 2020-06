Indignación en Colombia por un caso similar al de George Floyd: un joven negro murió tras una golpiza policial

Anderson Abroleda, joven afro de 21 años que murió después de una golpiza policial en Puerto Tejada, Cauca.

En medio del escándalo por la muerte del estadounidense afroamericano George Floyd -asesinado por el policía Dereck Chauvin- en Colombia salió a la luz un caso propio de abuso policial a un joven negro que ha despertado la indignación del país.

Su nombre es Anderson Arboleda, y es un joven de 21 años que el pasado 19 de mayo fue agredido por policías en Puerto Tejada, Cauca, municipio donde vivía. El joven ingresó a un hospital local horas después del hecho, pero fue trasladado a la ciudad de Cali para ser atendido por la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, finalmente falleció como consecuencia de ellas el 22 de mayo, tres días antes de que el mundo conociera el caso de Floyd.

El mismo día del asesinato de Floyd, en las redes colombianas comenzó a circular la foto de Arboleda, y su caso ganó de manera progresiva la atención de los internautas.

La imagen de George Floyd, ciudadano afroamericano siendo asfixiado por la rodilla del policía Derek Chauvin le dio la vuelta al mundo, despertando la indignación de miles de personas que están protestando en contra del racismo.

Sin embargo, el hecho se volvió realmente viral el 1 de junio, cuando la cantante Goyo, del grupo de rap Choquib Town, originario de Quibdó (Chocó) una de las poblaciones con mayor número de afrodescendientes de Colombia, tuiteó sobre la muerte de Arboleda.

“#RacismoEs cuando Policía ASESINA a un joven Negro en Puerto Tejada supuestamente por incumplir la cuarentena y esto no se pasa por medios grandes, esto no es suficiente para indignar a un país”, señaló en su cuenta de Twitter la artista.

Por este trino de la cantante colombiana Goyo se hizo viral el caso de Anderson Arboleda, quien murió después de una golpiza propinada por policías en Puerto Tejada, Cauca,

El caso de Arboleda también ha sido denunciado por otras personalidades en redes, como la reconocida periodista Ilia Calderón, presentadora de la cadena estadounidense Univisión: “Su nombre es Anderson Arboleda. Su familia denuncia que murió después de ser golpeado en la cabeza por un agente de policía de Puerto Tejada, Colombia. Justicia para AndersonArboleda”.

El miércoles 3 de junio y en medio de presiones de sus seguidores, el caso de Arboleda fue compartido por el reggaetonero J Balvin, uno de los artistas más reconocidos de Colombia. El artista pidió en un largo texto, compartido por su Instagram, que las autoridades investigaran el caso y se hiciera justicia.

“Llevo unos años de mi vida teniendo una posición privilegiada, algunas personas actúan diferente conmigo por representar lo que represento y sé que no puedo sentir lo que otros sienten en medio de su dolor, pero sí siento mucha empatía con situaciones de esta naturaleza. Mi posición no nubla mi corazón, mi posición no me hace sentir ajeno a las cosas que pasan en mi país, no soy insensible y precisamente, al ser una persona que es escuchada, tengo el deber de comunicar hechos que pasan y que me llenan de ansiedad”, dijo el cantante en sus redes.

El Reggaetonero colombiano J Balvin también usó sus redes para pedir justicia por el caso de Anderson Arboleda.

Y agregó: “¡Levanto una voz de protesta y de justicia para que se investiguen estos hechos! Estas situaciones no solo pasan en otros países, acá́ también hay racismo y por eso quiero denunciarlo. Si me permiten pedir algo en este momento, ¡pido que este caso se investigue y se esclarezca!"

Los hechos conocidos

De acuerdo a los relatos de los familiares de Anderson Arboleda, el joven de 21 años llegaba entre las 9 p.m. y 10 p.m. a su casa en Puerto Tejada, Cauca, con su novia y hermano, cuando unos policías lo interceptaron antes de entrar a su hogar.

Ahí le dijeron que le pondrían un comparendo por violar la cuarentena -facultad otorgada a la Policía desde que se decretó la emergencia por el Covid-19 el pasado 22 de marzo- a lo que le joven respondió que ya estaba punto de entrar a su casa y que lo dejaran seguir.

Según relataron su madre y una tía, los policías se pusieron violentos y lo empezaron a golpear. Uno de ellos le habría propinado varios golpes con un mazo de madera (bolillo en Colombia) que es usado como arma por la Policía.

“Dos policías lo detuvieron, dijeron que le iban a poner un comparendo por estar violando la cuarentena. Entonces uno de ellos lo golpeó varias veces en la cabeza”, reató Miriam, una de las tías de Anderson a un noticiero local de Puerto Tejada.

Ella dijo que salió y se interpuso en medio de su sobrino y los policías, logrando que dejaran de golpearlo. Después del incidente el joven buscó denunciarlos, pero los fuertes dolores en la cabeza que empezó a sentir hicieron que lo trasladaran a un centro de salud. De acuerdo con su relato fueron cinco golpes los que le dieron en la cabeza, mientras que otro policía le daba cachetadas diciendo que a la autoridad se le hacía caso.

“Después de que pasó eso, él se fue hasta el comando central a quejarse del mal trato; luego regresó a casa y empezó a sentir fuertes dolores de cabeza. Lo llevamos al hospital y lo trasladaron a la clínica Valle del Lili en Cali. Unas horas después nos dijeron que tenía muerte cerebral y luego falleció”, dijo una de sus tías.

“Lo llevé primero a la estación de policía para que vieran que yo había ido. Él estaba consciente. Y el comandante de la estación de policía me dijo que se la hacía muy raro porque sus policías eran muy decentes. Nos fuimos a la casa y él se acostó, pero se empezó a poner mal”, precisó su madre Claudia Arboleda en declaraciones a Noti Puerto Cauca.

La cantante Goyo ha sido una de las artistas más vocales en el caso de Arboleda, pidiendo justicia y protestando contra el racismo estructural en Colombia.

Según sus familiares Arboleda estaba prestando servicio militar y le faltaban dos meses para terminarlo. Era un joven interesado en estudiar y superarse, no tenía antecedentes de ningún tipo y jamás había tenido incidentes con la policía.

El comandante de la Policía de Cauca, el coronel Rosemberg Novoa, señaló que se está investigando lo ocurrido, pero aún no ha sido confirmada la identidad del policía que habría golpeado en la cabeza al joven. Las autoridades informaron que están esperando el dictamen de medicina legal sobre la causa de la muerte para avanzar con la investigación.

Sus familiares, en tanto, piden que se identifique a los responsables y sean llevados a la Justicia.

