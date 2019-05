A principios de mayo, el Senado no logró ponerse de acuerdo sobre las objeciones que presentó Duque el 10 de marzo, y que apuntan a cambiar parte del sistema de Justicia pactado con los rebeldes de las FARC para juzgar los peores crímenes cometidos durante el conflicto de medio siglo. Por eso, será la Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, la que en un plazo no determinado aún diga la última palabra sobre apartados del acuerdo que por cuatro años negociaron las FARC y el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos.