La discusión, en principio, no pasó a mayores. Ferrer regresó a su casa y le comentó lo sucedido a su hermana. "Me dijo que 'Pinky' quería hacerle daño, pero que él no quería problemas con nadie", detalló la mujer. Los hombres se vuelven a encontrar la noche de ese mismo día y es cuando ocurre el ataque.