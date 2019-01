Campo Elías le sirvió a la Marina de Colombia, pero no queda claro si era realmente un veterano de guerra de Estados Unidos. Dijo haber sido reclutado a los 36 años, en 1970, pero no existen pruebas de aquello. Días después de la masacre, el periódico Los Angeles Times informó que no encontró registros de su nombre en los archivos del Pentágono. Verdad o no, esa guerra se volvió su obsesión.