Las mejores imágenes del universo en 2024: los espectaculares hallazgos del telescopio James Webb de la NASA

Imagen de un cúmulo globular alrededor de nuestra Vía Láctea tomada por el James Webb. (NASA/ESA)

El más avanzado observatorio fuera de la Tierra, el telescopio espacial James Webb, cierra otro año estelar. Con espectaculares imágenes recabadas en este 2024, cada una de las fotografías brinda un panorama ideal para deleite de los científicos que lo operan y los millones de fanáticos de astronomía ávidos por nuevos escenarios cósmicos.

Ya sean galaxias en espiral, exoplanetas posiblemente habitables o cúmulos estelares a millones de años luz, las imágenes de James Webb son un tesoro para la ciencia y para cualquiera que se asombre de las maravillas del Universo.

El telescopio James Webb puede recolectar luz que ha estado viajando durante 13.5 mil millones de años (NASA)

Es que el telescopio espacial más grande y complejo jamás construido, puede recolectar luz que ha estado viajando durante 13.5 mil millones de años, casi desde el comienzo del universo. De hecho, Webb es una máquina del tiempo que nos permite observar las primeras galaxias que se formaron después del “Big Bang.”

El observatorio de imágenes espaciales, del tamaño de una cancha de tenis y administrado en conjunto por varias agencias espaciales internacionales, continúa a diario brindando magníficas fotografías del cosmos en 2024.

1-Remolinos y vida entre las estrellas

La galaxia espiral NGC 628, situada a 32 millones de años luz de la Tierra, se ve en una imagen del telescopio espacial James Webb. (NASA, ESA)

A comienzos del año, el James Webb captó esta imagen en espiral de la galaxia NGC 628, situada en la constelación de Piscis, que se encuentra a 32 millones de años luz de distancia.

Las regiones azules y borrosas representan estrellas viejas densamente pobladas que flotan entre gas y polvo, con los filamentos exteriores de la galaxia, que giran en círculo.

2-Una mirada más de cerca

La galaxia M82 fue retratada por el Hubble y el Webb (NASA)

En un clásico de la astronomía moderna del Webb, la NASA suele apuntar el telescopio a regiones del Universo ya retratadas con el telescopio espacial Hubble. En este caso, enfocó la galaxia M82, identificando brotes de formación estelar mucho más de cerca de lo que era posible hasta ahora.

El Hubble, que observó por primera vez M82 en 2006 (imagen de la izquierda), no pudo detallar lo que sí vio el James Webb cuando dirigió su ojo agudo hacia esa zona.

3-Vientos inusualmente fuertes

Nebulosa del Cangrejo y la nueva imagen del Webb que asombra a los científicos (NASA)

Combinando imágenes del Observatorio de rayos X Chandra, que orbita la Tierra a más de 138.000 kilómetros y captura imágenes 25 veces más nítidas que los telescopios anteriores; con datos infrarrojos del Webb, los científicos lograron obtener una visión detallada de la hermosa y turbulenta Nebulosa del Cangrejo, una supernova observada por astrónomos chinos en el año 1054 d.C., ubicada a unos 6.500 años luz de la Tierra.

Esta colaboración entre telescopios permitió estudiar con precisión los remanentes de alta energía y las nubes de gas a temperaturas extremas presentes en esta región del cosmos.

4-Cuna de estrellas

La Nebulosa de la Serpientes, explican las estructuras de chorro de gas que emanan en el cosmos (NASA)

El Webb toma imágenes increíbles de las nebulosas, como la tomada en junio, por ejemplo, a la Nebulosa de las Serpientes. Esta impactante herramienta astronómica captó manchas rojas y grumosas en la esquina superior izquierda que son chorros de gas que escapan de las estrellas recién nacidas e indican que todas esas nuevas estrellas giran en la misma dirección.

“Estas estructuras alineadas y alargadas son un registro histórico de la forma fundamental en que nacen las estrellas”, dijo a la NASA Klaus Pontoppidan, investigador principal del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL).

5-Los Pilares de la Creación revisitados

Pilares de la Creación es una foto icónica de Hubble que ahora es reversionada por el Webb (NASA)

Una de las imágenes espaciales más famosas de todos los tiempos se actualizó durante el invierno, cuando el telescopio James Webb y el observatorio de rayos X Chandra unieron fuerzas una vez más para una segunda mirada a los Pilares de la Creación.

El Hubble tomó por primera vez esta fotografía icónica en 1995, pero las contribuciones de Webb llevan la claridad a un nivel completamente nuevo. Los Pilares son una región de la Nebulosa del Águila, una región de formación estelar famosa por su belleza, a 6.500 años luz de la Tierra.

6-Galaxias superpuestas, telescopios superpuestos

Las fotos de dos galaxias, IC 2163 y NGC 2207 fueron fotografiadas por el Webb (NASA)

La imagen increíblemente amplia de dos galaxias que se han estado moviendo lentamente una sobre la otra durante millones y millones de años es una de las fotografías más espectaculares del Webb en 2024.

Las fotos de dos galaxias, IC 2163 (la pequeña a la izquierda) y NGC 2207 fueron publicadas en octubre. En la imagen se puede señalar la aparición de “ojos fantasmales” generados por las galaxias superpuestas.

7-Supergalaxia espiral

La gran galaxia LEDA 2046648, está a poco más de 1000 millones de años luz de la Tierra (NASA)

Esta imagen, tomada durante la calibración del instrumento, ayudó a probar la capacidad del Webb para desenterrar “fósiles” galácticos. Las galaxias antiguas están tan lejos que, a medida que el espacio se expande, su luz se ha extendido hasta longitudes de onda infrarrojas, la especialidad de Webb.

La gran LEDA 2046648, está a poco más de 1000 millones de años luz de la Tierra y ubicada en la constelación de Hércules. Con imágenes como esta, los científicos pueden comparar los “dinosaurios” galácticos con las galaxias modernas. A su vez, esto nos ayuda a aprender más sobre cómo evolucionan estos cuerpos celestes, lo que convierte a Webb en el paleontólogo espacial por excelencia

8-Cúmulo de galaxias

Nuevas galaxias se suman a la nomina del protocúmulo de la Telaraña. (ESA/NASA/CSA)

Un cúmulo de galaxias en formación, a 10 mil millones de años luz de distancia, compuesto por más de 100 galaxias conocidas, fue otra de las grandes imágenes del Webb. Aunque el protocúmulo Spiderweb está muy estudiado, debido a su capacidad de ver la luz infrarroja, los científicos lo están utilizando para observar regiones de esta galaxia que antes estaban ocultas por el polvo cósmico.

Las características de las nuevas galaxias que Webb ha descubierto están arrojando luz sobre cómo crecen e interactúan a medida que se forman los cúmulos. La mayoría de estas en los cúmulos locales son viejas y no muy activas. En tanto, las del Spiderweb son comparativamente adolescentes.

9-Brazos colosales

Los brazos de NGC 2090 llaman la atención por su inmensidad (NASA)

La imagen de infrarrojo cercano y medio de la galaxia espiral NGC 2090 obtenida por el telescopio Webb resalta sus dos brazos sinuosos, así como los hermosos detalles de sus remolinos de polvo y gas.

En luz visible, los brazos de NGC 2090 no son fáciles de rastrear debido a su polvo y gas y a su irregular disco de polvo, como se ve en esta imagen reciente del telescopio Hubble. Este tipo de galaxia se denomina espiral floculenta.

A lo largo del disco de NGC 2090 hay cúmulos de formación estelar que se pueden ver tanto en las imágenes del telescopio Webb como en las del telescopio Hubble. Juntos, los telescopios están ayudando a crear una imagen general más completa de la formación estelar y la evolución de las galaxias.

10-Galaxia del Sombrero

La galaxia del Sombrero o M104 es una de las más reconocidas a simple vista (NASA)

El Webb de la NASA brindó, recientemente, una nueva imagen de la galaxia del Sombrero que deslumbra. Este brillante núcleo de la galaxia se ve tenue en esta vista, lo que revela un disco interior liso, así como detalles de cómo se distribuye el gas grumoso en el anillo exterior. El polvo es uno de los componentes esenciales del universo y, a menudo, donde se encuentra la formación de estrellas en las galaxias.

Aunque esta galaxia en particular no es un foco particular de formación de estrellas, contiene muchas estrellas para que los científicos las estudien, especialmente agrupaciones compactas llamadas cúmulos globulares.

También conocida como la galaxia del Sombrero, M104 se parece un poco más a un sombrero en la imagen en luz visible del Hubble, que muestra su prominente núcleo brillante. La galaxia tiene un núcleo pequeño y brillante en el centroM y hay un disco interior que es más claro, con motas de estrellas esparcidas por todas partes.