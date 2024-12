Qué diferencia hay entre volcanes activos, dormidos y extintos

La actividad volcánica no se limita a erupciones; incluye liberación de gases y sismos frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los volcanes son fenómenos geológicos fascinantes que varían en su grado de actividad. En términos generales, se agrupan en tres categorías: activos, dormidos y extintos. Sin embargo, la clasificación de un volcán no siempre es clara, ya que depende de ciertos criterios que aún son objeto de debate dentro de la comunidad científica. A pesar de las diferencias, estas tres categorías permiten comprender el comportamiento y los riesgos asociados a los volcanes.

Volcanes activos: un foco de constante observación

Según la clasificación que hace National Geographic, un volcán activo es aquel que ha mostrado signos de actividad en tiempos recientes. Tradicionalmente, un volcán se considera activo si ha experimentado una erupción en los últimos 10.000 años, es decir, desde el final de la última glaciación. Esto incluye tanto erupciones históricas documentadas como aquellas que pudieron haber ocurrido sin un registro humano directo. En este sentido, se considera que los volcanes activos tienen un alto potencial de erupción en el futuro cercano.

Un volcán activo se define por haber erupcionado en los últimos 10.000 años, según National Geographic (REUTERS)

Los volcanes activos no solo se caracterizan por sus erupciones, sino también por otros tipos de actividad, como la liberación de gases volcánicos o la presencia de sismos (terremotos) frecuentes en su cercanía. Este tipo de actividad puede ser una señal de que el magma aún se mueve debajo de la superficie, lo que podría anticipar una futura erupción. Ejemplos destacados de volcanes activos son el Kilauea en Hawái, el Etna en Italia y el Piton de la Fournaise en la isla de La Reunión. Estos volcanes son conocidos no solo por su actividad constante, sino también por la intensidad de sus erupciones, que pueden variar desde flujos de lava tranquilos hasta explosiones violentas.

Volcanes dormidos: expectativa en la inactividad

Un volcán dormido, según National Geographic, es aquel que no ha mostrado signos de actividad en los últimos 10.000 años, pero que todavía puede tener un suministro de magma disponible o estar ubicado en una región sísmicamente activa. En otras palabras, aunque el volcán no ha entrado en erupción recientemente, su capacidad de hacerlo en el futuro no se puede descartar. Los volcanes dormidos son especialmente intrigantes porque, aunque no son considerados una amenaza inmediata, pueden volverse activos en un futuro geológico imprevisible.

Un volcán dormido tiene potencial de reactivarse, a pesar de la aparente inactividad (REUTERS)

El caso de Four-Peaked Mountain en Alaska ilustra bien cómo un volcán que se pensaba extinto puede resurgir. Este volcán fue considerado extinto hasta 2006, cuando comenzó a mostrar señales de actividad, lo que llevó a los científicos a reclasificarlo como un volcán dormido. Este ejemplo muestra cómo el concepto de “dormido” está vinculado a la incertidumbre geológica. Un volcán puede permanecer inactivo durante miles de años y luego reactivarse, lo que hace difícil prever su futuro.

Volcanes extintos: ¿El fin de la actividad volcánica?

Tal como indica National Geographic, la clasificación de un volcán como extinto implica que no se espera que vuelva a entrar en erupción. Para que un volcán sea considerado extinto, debe haber pasado más de 10.000 años sin actividad, y no se deben encontrar indicios de que aún exista un sistema de magma activo debajo de su superficie. Sin embargo, esta definición no es universalmente aceptada, ya que muchos volcanólogos sostienen que es muy difícil predecir con certeza si un volcán ha llegado al fin de su actividad.

La extinción volcánica podría ocurrir por agotamiento del sistema magmático o cambios en la corteza (REUTERS)

En términos de la geología, la extinción de un volcán puede ocurrir cuando su sistema magmático se agota o cuando se bloquea por cambios en la corteza terrestre. A pesar de esto, algunos científicos sostienen que no se puede afirmar con certeza que un volcán sea completamente extinto, ya que las condiciones geológicas son tan dinámicas que un volcán podría revivir a través de procesos que aún no se comprenden completamente.