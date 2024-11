Un cirujano de la NASA disipó los rumores sobre cómo se encuentran los astronautas de la EEI

Las imágenes recientes de Suni Williams desataron rumores infundados sobre su estado físico en los medios (REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

En medio de crecientes rumores sobre el estado de salud de los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore en la Estación Espacial Internacional (EEI), un cirujano de NASA intervino para desmentir cualquier preocupación sobre su bienestar. Las especulaciones surgieron tras la publicación de imágenes recientes de Williams, donde medios como The New York Post y Daily Mail la describieron como “demacrada” y “delgada”. Estas publicaciones encendieron una serie de teorías sobre un supuesto deterioro en la salud de los astronautas a bordo de la EEI, un tema que la agencia espacial estadounidense no tardó en aclarar.

En respuesta, el Dr. J.D. Polk, jefe de salud y oficial médico de la NASA, declaró públicamente que tanto Williams como Wilmore gozan de excelente salud. “Puedo decirles que los astronautas están en una condición absolutamente excelente en este momento”, afirmó Polk en una entrevista con el medio especializado Space.com. Con esta declaración, la NASA intentó disipar las dudas que ciertos titulares sensacionalistas sembraron en el público sobre la misión actual en la EEI.

El origen de estos rumores puede rastrearse hasta fotos recientes de Suni Williams. Según el Dr. Vinay Gupta, un neumólogo no afiliado a la NASA y citado por The Daily Mail, las fotos de Williams podrían reflejar efectos naturales de vivir en el espacio, como el estrés físico que provoca la microgravedad. “Las mejillas hundidas” y una apariencia “más delgada”, sugirió Gupta, son posibles signos de adaptación a condiciones extremas, como la falta de gravedad, que afectan el cuerpo humano incluso en una cabina presurizada.

Los astronautas siguen un régimen riguroso para contrarrestar los efectos negativos de la microgravedad (NASA vía AP)

Sin embargo, Polk desmintió que tales signos impliquen un riesgo para la salud de los astronautas, aclarando que el peso y condición física de Williams permanecen estables. En una entrevista realizada en la EEI, Williams sostuvo que no ha perdido peso y que su condición física ha mejorado gracias al régimen de ejercicios obligatorio. “Estoy en el mismo peso con el que llegué aquí”, afirmó en la entrevista. La astronauta agregó que el entrenamiento de resistencia y los ejercicios aeróbicos le han generado cambios físicos, como un incremento en el tamaño de sus piernas y glúteos debido a la musculación. Esta rutina de ejercicios es parte de un protocolo riguroso para prevenir la pérdida de masa ósea y muscular en la microgravedad de la estación.

Ejercicio y monitoreo médico a bordo de la EEI

NASA aplica un sistema estricto de monitoreo médico para garantizar el bienestar de sus astronautas en misiones prolongadas. Según explicó el Dr. Polk, los astronautas deben cumplir con una rutina diaria de ejercicios de dos horas, que incluye una hora de actividad aeróbica y una hora de ejercicios de resistencia, diseñada para contrarrestar los efectos de la microgravedad en el cuerpo. Este esfuerzo físico, junto con la redistribución de fluidos en el cuerpo debido a la falta de gravedad, puede causar cambios temporales en la apariencia de los astronautas sin implicar pérdida de peso.

NASA utiliza conferencias médicas semanales para monitorear salud, nutrición y bienestar de los astronautas (Foto: nasa.gov)

Además, la NASA mantiene un seguimiento constante de los astronautas a través de conferencias médicas privadas cada semana, donde los médicos de la misión evalúan el estado de salud y la nutrición de cada miembro de la tripulación. “Tenemos una gran visibilidad sobre su ejercicio, su nutrición y su salud”, comentó Polk, asegurando que los astronautas pueden acceder a un teléfono IP para comunicarse con su equipo médico en caso de alguna inquietud fuera de horario.

Desmintiendo la narrativa de los astronautas “varados”

Una de las razones detrás del auge de rumores sobre la misión actual es la narrativa que algunos medios han utilizado al describir a Williams y Wilmore como astronautas “varados” en la EEI. Ambos astronautas llegaron a la estación en junio, a bordo de la cápsula Starliner de Boeing, en el marco de una misión de prueba conocida como Crew Flight Test (CFT). Originalmente, el vuelo estaba programado para durar solo unos diez días; sin embargo, problemas en el sistema de propulsión de Starliner requirieron que NASA extendiera la estancia de la tripulación.

Los astronautas Suni Williams y Barry «Butch» Wilmore a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde su estancia se ha prolongado indefinidamente (NASA)

La situación de los astronautas generó cierta incertidumbre en los primeros momentos, ya que NASA no anunció de inmediato los planes para su retorno a la Tierra. Sin embargo, la agencia espacial ya ha establecido una hoja de ruta para traer de vuelta a los astronautas en el momento adecuado. Según Polk, es incorrecto caracterizar a los astronautas como “varados”, ya que están seguros en la EEI y en perfecto estado de salud. “En 65 años de vuelos espaciales, nunca hemos tenido que traer de regreso a alguien por una emergencia médica”, puntualizó Polk, un dato que refuerza la seguridad de las misiones espaciales de la agencia.

Condiciones de salud en microgravedad

La microgravedad en la EEI presenta desafíos únicos para el cuerpo humano, afectando el sistema cardiovascular, la masa ósea y la distribución de fluidos en el cuerpo, lo que puede llevar a cambios en la apariencia física. Sin embargo, el régimen de ejercicio y las constantes revisiones médicas permiten que los astronautas mantengan su salud.

La experiencia en microgravedad ha mostrado que los astronautas experimentan un desplazamiento de fluidos hacia la parte superior del cuerpo, lo que a menudo resulta en rostros hinchados y ojos rojos al inicio de la misión, síntomas que luego se estabilizan.

En esta foto proporcionada por la NASA, de izquierda a derecha, los astronautas Butch Wilmore, Suni Williams, Nick Hague y Don Pettit muestran sus calcetines con la bandera de Estados Unidos en la Estación Espacial Internacional (NASA vía AP)

La NASA ha aprendido a gestionar estos efectos a lo largo de seis décadas de experiencia en vuelos espaciales humanos. Según Polk, nunca ha sido necesario interrumpir una misión por problemas de salud graves en el espacio. Esta información desmiente los rumores recientes y reafirma que la agencia espacial estadounidense sigue aplicando rigurosas medidas de seguridad para asegurar el bienestar de sus astronautas.

Con la aclaración de NASA y los datos presentados por sus expertos médicos, el público puede estar seguro de que tanto Suni Williams como Butch Wilmore se encuentran en excelente estado de salud. Las rutinas de ejercicio, el monitoreo constante y la experiencia acumulada en misiones espaciales contribuyen a que los astronautas no solo mantengan su salud, sino que incluso mejoren su condición física durante su estancia en la Estación Espacial Internacional.