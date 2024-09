Un estudio demostró que los monos usan para comunicarse entre ellos un comportamiento que se creía exclusivo de los humanos

En el reino animal, reconocer y responder a un nombre propio es una habilidad que se creía reservada para humanos y algunas especies muy inteligentes

En el reino animal, la capacidad de reconocer y responder a un nombre propio es una habilidad que, hasta hace poco, se creía reservada para los seres humanos y unas pocas especies muy inteligentes, como los delfines y los elefantes. Sin embargo, un reciente descubrimiento ha revelado que los monos titíes comunes, pequeños primates de Sudamérica, también poseen esta sorprendente capacidad. Estos monos no solo se comunican mediante sonidos específicos, sino que usan estos sonidos de manera deliberada para dirigirse a individuos específicos dentro de su grupo, como si los estuvieran llamando por su nombre.

Este comportamiento, descrito por un equipo de científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, marca un hito en el estudio de la comunicación animal. Según los investigadores, los titíes utilizan llamadas conocidas como “phee-calls” para entablar un diálogo con otros miembros de su grupo, emitiendo sonidos que sirven como etiquetas vocales para dirigirse a individuos específicos.

Este hallazgo, publicado en la revista Science, representa la primera vez que se documenta un comportamiento de este tipo en primates no humanos, sugiriendo que la capacidad de usar nombres podría estar más extendida de lo que se pensaba.

El comportamiento de los titíes, descrito por científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, marca un hito en el estudio de la comunicación animal (Europa Press)

Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente significativo es su potencial para cambiar nuestra comprensión de la evolución del lenguaje. Hasta ahora, se consideraba que el uso de nombres era una característica única del lenguaje humano, surgida de manera abrupta en nuestra especie. Sin embargo, estos hallazgos sugieren que las raíces de esta habilidad podrían estar presentes en otros primates, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo pudo haber evolucionado el lenguaje en nuestros ancestros más lejanos.

El experimento que reveló la comunicación nominal

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigadores liderado por David Omer, profesor asistente en el Centro Safra para Ciencias del Cerebro de la Universidad Hebrea, diseñó un experimento sencillo pero revelador. El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la universidad en Israel, donde los científicos colocaron a dos titíes en una misma habitación, separándolos con una barrera visual que les impedía verse. La intención era observar cómo estos animales, que naturalmente viven en grupos pequeños y son muy sociales, se comunicarían en estas circunstancias.

Los titíes utilizan llamadas “phee-calls” para entablar diálogos con individuos específicos en su grupo social (Pixabay)

Lo que descubrieron fue sorprendente: los titíes comenzaron a emitir los “phee-calls” casi de inmediato, estableciendo un diálogo con el otro individuo. Al analizar estas interacciones, los científicos notaron que las llamadas no eran al azar, sino que cada una estaba dirigida específicamente a un individuo. Más aún, los titíes parecían reconocer cuándo se les estaba llamando y respondían con mayor precisión a esas llamadas dirigidas.

En total, diez titíes de tres grupos familiares diferentes participaron en este estudio, lo que permitió a los investigadores observar la complejidad de la comunicación social entre estos primates. Los resultados mostraron que los titíes no solo son capaces de dirigir sus llamados a individuos específicos, sino que también pueden distinguir cuándo una llamada está dirigida a ellos o a otro miembro del grupo.

Implicaciones Evolutivas y Nuevas Perspectivas

Los resultados de este estudio tienen implicaciones que van más allá del simple hecho de que los titíes se llaman por su nombre. Para los investigadores, estos hallazgos sugieren que la capacidad de aprender y usar nombres no es exclusivamente humana, sino que podría haber estado presente en un ancestro común entre humanos y otros primates. Como señala Omer, “hasta ahora, se pensaba que la vocalización de los primates no humanos era un tipo de comunicación determinado genéticamente y no flexible”. Sin embargo, este estudio demuestra que los titíes son capaces de una producción extremadamente flexible de vocabulario, lo que implica que pueden aprender y adaptar sus llamadas en función de su entorno social.

Este descubrimiento también plantea nuevas preguntas sobre cómo evolucionó el lenguaje humano. Si los titíes pueden usar nombres, es posible que el lenguaje humano no haya surgido como un evento repentino y único, sino que haya evolucionado a partir de formas de comunicación más simples y extendidas entre varias especies. Esto desafía la idea de que el lenguaje humano es un “big bang” evolutivo que ocurrió de la nada, sugiriendo en cambio que pudo haber habido precursores del lenguaje en otros primates.

Los titíes reconocen cuándo se les está llamando y responden con precisión a esas llamadas dirigidas (Pixabay)

Además, este estudio se suma a un creciente cuerpo de investigación que explora cómo otros animales también utilizan nombres o llamadas individualizadas para comunicarse. Por ejemplo, un estudio reciente encontró que los elefantes africanos pueden dirigirse unos a otros usando llamadas individualizadas, similares a los nombres humanos. Sin embargo, algunos expertos, como Mickey Pardo, un etólogo de la Universidad de Cornell, se muestran cautelosos. Aunque elogió el estudio de los titíes como un “trabajo experimental muy completo”, Pardo expresó sus reservas sobre la idea de que diferentes titíes usen el mismo nombre para el mismo receptor, señalando que investigaciones adicionales son necesarias para confirmar estos hallazgos.

Un paso más en la comprensión del lenguaje animal

El descubrimiento de que los titíes comunes pueden llamarse por sus nombres abre un nuevo capítulo en la comprensión de la comunicación animal y la evolución del lenguaje. Si bien este comportamiento solo se ha observado en un puñado de especies hasta ahora, cada nuevo hallazgo acerca a los científicos un paso más hacia la comprensión de cómo pudo haber surgido el lenguaje humano y qué otros animales podrían compartir habilidades comunicativas similares.

Al seguir explorando cómo se comunican los animales, desde los titíes hasta los elefantes, los investigadores esperan desentrañar los misterios de la evolución del lenguaje y descubrir cómo los mecanismos detrás de estos complejos sistemas de comunicación pueden haber dado forma a la forma en que nos comunicamos hoy en día.

