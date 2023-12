Increíble hallazgo: encuentran el fósil de un tiranosaurio con rastros de su última comida preservada en el estómago

Por primera vez se ha encontrado contenido estomacal preservado en un tiranosaurio fosilizado, revelando la última comida de un joven dinosaurio carnívoro (Europa Press /MUSEO ROYAL TYRRELL)

A diferencia de sus enormes parientes adultos en la cima de la cadena alimentaria, parece que los tiranosaurios juveniles tenían que depender de presas más adecuadas para sus físicos más pequeños y ágiles.

A veces eso significaba una mezcla heterogénea de pequeños dinosaurios parecidos a pájaros, que aparentemente eran tan abundantes que los jóvenes depredadores seleccionaban y devoraban las carnosas patas traseras, dejando el resto a los carroñeros. Los investigadores anunciaron que el plato principal estaba en el menú del Cretácico Tardío en un estudio que acaba de ser publicado en la revista Science Advances.

¿Cómo conocieron los científicos los elementos de la dieta de hace 75 millones de años? En la Formación Dinosaur Park de Alberta, Canadá, se descubrió un increíble primer fosilizado: un esqueleto joven de Gorgosaurus, afortunadamente conservado con sus dos últimas comidas aún en la cavidad del estómago. Cada festín incluía un par de patas traseras cortadas de pequeños dinosaurios parecidos a pájaros (de la especie Citipes elegans). El tiranosaurio juvenil simplemente le arrancó las patas y se las tragó enteras.

Cada par de patas revela diferentes niveles de digestión en las superficies óseas, lo que demuestra que fueron consumidas durante dos comidas diferentes con algunas horas o días de diferencia.

Un análisis detenido del esqueleto revela que el Gorgosaurus juvenil optaba por consumir solo las partes más carnosas de sus presas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este hallazgo único ofrece evidencia contundente de una hipótesis de larga data: a medida que crecieron, los tiranosaurios se adaptaron para cazar y comer diferentes tipos de presas durante distintas etapas de sus vidas. Los juveniles podían correr, matar y subsistir a base de animales como los Citipes más pequeños.

Una vez que alcanzaron un tamaño adulto, cazaron presas igualmente sustanciales entre los enormes herbívoros del Cretácico Superior, como los dinosaurios con pico de pato y aquellos con cuernos . Es la primera evidencia que se tiene de que los tiranosaurios cambiaron drásticamente su dieta a medida que pasaban de la adolescencia a la edad adulta, algo que durante mucho tiempo se sospechaba basándose en sus esqueletos.

Los tiranosáuridos son más conocidos como depredadores masivos y temibles como el Tyrannosaurus rex, que podía alcanzar las ocho toneladas y crecer hasta 40 pies de largo.

Por supuesto, no empezaron así. Los bebés probablemente tenían el tamaño de un perro border collie y a lo largo de sus vidas pasaron por cambios importantes no solo de tamaño, sino también de fisiología. Los tiranosaurios más jóvenes eran más delgados y ágiles, con cráneos estrechos y dientes en forma de cuchillas, clave para atrapar, desmembrar y devorar presas más pequeñas. Por otro lado, los enormes cráneos anchos y los gigantes dientes que desarrollaron cuando eran adultos eran más adecuados para masticar presas mucho más grandes y para triturar y morder huesos.

Los valores calóricos de presas más pequeñas probablemente no habrían valido la pena para depredadores adultos tan grandes, si es que aún pudieran atraparlas después de perder algo de velocidad y agilidad con el tamaño y la edad.

Los paleontólogos Darla Zelenitsky y Francois Therrien con el fósil de Gorgosaurus y su contenido estomacal preservado(Royal Tyrrell Museum of Palaeontology)

Los cocodrilos actuales y el dragón de Komodo sufren cambios dietéticos similares durante su crecimiento. El Gorgosaurus libratus juvenil o adolescente fosilizado tenía entre 5 y 7 años, medía aproximadamente la altura humana en las caderas y medía unos 4 metros de largo. Probablemente pesaba alrededor de 336 kg, pero incluso con ese peso tenía menos del 15 por ciento del tamaño de sus parientes adultos y tenía mucho que hacer para crecer.

Los dos Citipes jóvenes, pequeños y parecidos a pájaros que comía pesaban quizás entre 9 o 14 kilos, aproximadamente el tamaño de pavos salvajes machos. Pero superficialmente se parecían más a emúes o casuarios. Habrían estado entre los corredores más rápidos del ecosistema, al igual que los tiranosaurios juveniles. Es posible que estos Citipes le hayan dado a este juvenil una oportunidad para cazar a su presa.

Gorgosaurus es una gran especie de dinosaurio depredador que se encuentra en el conocido ecosistema de Dinosaur Provincial Park, de 75 a 80 millones de años de antigüedad.

A lo largo de los años, se han identificado allí más de 50 especies de dinosaurios, así como muchos mamíferos, aves y otros reptiles. Pocos de esos hallazgos fósiles rivalizan con el Gorgosaurus adolescente.

En 2009, Darren Tanke, técnico del Museo Real Tyrrell, encontró el espectacular fósil en las tierras baldías del Parque Provincial de los Dinosaurios. El hallazgo fue emocionante; los esqueletos fosilizados de tiranosaurios jóvenes son mucho más raros que los de sus parientes adultos. Los más grandes con cráneos y huesos robustos sobrevivieron al proceso de fosilización en la región con más frecuencia que los juveniles más frágiles.

La evidencia sobre lo que comían los tiranosaurios proviene principalmente de conectar puntos en el registro fósil (Royal Tyrrell Museum of Palaeontology)

Pero mientras preparaba el fósil, pronto quedó claro que era más de lo que inicialmente parecía. Tanke notó los pequeños huesos de los dedos de los pies que no estaban cerca de las patas del animal. Eran demasiado pequeños para pertenecer a este tiranosaurio y salían de la caja torácica desde el interior del animal. A partir de ese momento, el equipo examinó lentamente el fósil de adentro hacia afuera para saber qué había detrás de la caja torácica.

El trabajo de detective condujo a hallazgos más fortuitos. La mayoría de las especies se identifican por los cráneos, pero estos animales de presa sobrevivieron sólo con patas y pies desmembrados. Afortunadamente, Citipes sólo se conocía a partir de huesos de pies recolectados previamente, que en comparación coincidían con los fósiles recuperados de la antigua cavidad del estómago.

Sorprendentemente, aquí se encontraron cuatro patas que representan el esqueleto más completo de Citipes jamás descubierto, y se conservó porque fue tragado por un tiranosaurio y el estómago en realidad protegía los huesos de la presa.

Los contenidos estomacales de este tipo son raros y generalmente se encuentran entre animales pequeños fosilizados enteros, como el espécimen de Oviraptor philoceratops que tenía un lagarto en su estómago . Los grandes dinosaurios son una historia diferente. En el pasado, cuando se encontraba algo todavía en el vientre de un tiranosaurio o en un coprolito de tiranosaurio, era hueso pulverizado.

Ante la ausencia de contenido estomacal, los paleontólogos han tenido que aprender sobre la dieta del tiranosaurio por otros medios. Los investigadores buscan huesos fósiles con marcas reveladoras de mordeduras o pinchazos, hechos por lo que solo podrían ser dientes de tiranosaurio. Si tales heridas muestran signos de haber sanado, probablemente fueron hechas por depredadores que atacaban a presas vivas, no por hurgar en cadáveres, aunque los animales hicieron muchas de ambas cosas. Descubrir excrementos de dinosaurios permite revelar más pistas.

Los tiranosaurios adultos y juveniles son tan diferentes físicamente que casi parecen dos animales distintos. Los juveniles más pequeños y livianos con piernas largas y delgadas probablemente eran corredores ágiles y veloces sin una gran fuerza de mordida. A medida que crecieron, alrededor de los 11 años, el tamaño y la fisiología de los animales cambiaron dramáticamente. Los adultos tenían cráneos enormes y una fuerza de mordida exponencialmente más poderosa. Como depredadores y carroñeros, los adultos se alimentaban indiscriminadamente de todas las partes de un cadáver, aplastando huesos y tragando animales enteros.

Debido a estas diferencias, los científicos habían sospechado que los juveniles no habrían tenido éxito cazando herbívoros gigantes, pero los investigadores no sabían exactamente qué comían los animales. Este fósil proporciona evidencia de que se alimentan de pequeñas especies de dinosaurios, y también de otros jóvenes; estos individuos que se tragó eran de un año. Además eligió selectivamente sólo las carnosas patas traseras para consumir. Esto demuestra que al menos este ejemplar no sólo se alimentaba de animales diferentes a los adultos, sino que también lo hacía de manera diferente.

* Darla Zelenitsky es paleontóloga de la Universidad de Calgary