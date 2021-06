Cuáles son las 12 lecciones que el COVID-19 nos enseñó sobre el desarrollo de las vacunas durante la pandemia

Seis meses después de que se autorizara el uso de las primeras vacunas Covid, se han administrado casi 3 mil millones de dosis de vacuna en todo el mundo (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Sin dudas, hemos aprendido mucho en el último año y medio. Con la pandemia de coronavirus ya avanzada, el impulso para desarrollar vacunas contra el COVID-19 fue como un disparo hacia la luna y ahora, a poco más de seis meses después de que se autorizara el uso de las primeras vacunas, se han administrado casi 3 mil millones de dosis de vacuna en todo el mundo.

Muchas cosas salieron bien en la búsqueda de vacunas para poner fin a esta pandemia. Pero ha habido contratiempos y fallas en el camino. El progreso hacia el suministro de vacunas a las partes menos prósperas del mundo ha sido lento.

Por eso es bueno hacer un balance de algunas de las cosas que funcionaron en el desarrollo acelerado de vacunas y algunas de las que no. Aquí una docena de lecciones que deberíamos aprender del proyecto de vacuna Covid, una cuestión que -no sabemos- tal vez tengamos a volver a atravesar ante una nueva situación de crisis sanitaria.

Las inversiones en ciencia básica pueden generar enormes dividendos

El 11 de enero de 2020, la secuencia genética del nuevo coronavirus, más tarde llamado SARS-CoV-2, se publicó en Genbank, un repositorio internacional disponible para científicos de todo el mundo. Casi 11 meses después, el Reino Unido comenzó a inmunizar a las personas con la primera vacuna autorizada en Occidente, la fabricada por Pfizer y BioNTech. Los ensayos clínicos habían demostrado que tenía un 95% de protección contra COVID-19. Las vacunas fabricadas por Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson siguieron rápidamente al uso de Pfizer. “ Nadie esperaba tener una vacuna disponible en 2020, era ridículo pensar eso. Por lo tanto, obtener varias vacunas en un año, un año completo, ha sido un logro bastante sorprendente en general “, dijo John Moore, inmunólogo de Weill Cornell Medical College.

El brote de SARS de 2002-2003 alertó a los científicos sobre el riesgo de epidemia que representan los coronavirus (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

“Pero no fue un milagro”, enfatizó John Mascola director del Centro de Investigación de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El brote de SARS de 2002-2003 alertó a los científicos sobre el riesgo de epidemia que representan los coronavirus; Esa lección se volvió a enfatizar cuando un coronavirus de camello, MERS, comenzó a causar brotes esporádicos en la Península Arábiga en 2012. Los científicos trabajaron durante años para averiguar cómo atacar los coronavirus con vacunas.

Cuando China reveló que un coronavirus era la causa de su brote de rápido movimiento en Wuhan, los científicos que diseñaron vacunas se basaron en ese trabajo inicial, centrándose en la proteína principal en el exterior del virus, la proteína de pico, como objetivo de la vacuna. El resto es historia.

“La otra parte de esto es el dinero que los gobiernos, en particular el gobierno de los Estados Unidos, invirtieron para que las vacunas pudieran acelerarse”, dijo Anna Durbin, investigadora de vacunas en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Y agregó: “Sin el apoyo del gobierno federal para los ensayos clínicos y las vacunas de compra avanzada, nunca hubiéramos podido pasar al ensayo clínico de Fase 3 tan rápidamente y los fabricantes se comprometieron con la producción a gran escala”.

La redundancia es fundamental en la búsqueda de una vacuna

El desarrollo de vacunas es un área de investigación complicada. Históricamente, más proyectos fracasan que triunfan. Sabiendo eso, el liderazgo de Operation Warp Speed, el esfuerzo de EE. UU. Para acelerar las vacunas, los diagnósticos y los medicamentos, decidió extender la asistencia del gobierno.

Warp Speed financió diferentes tipos de vacunas y, cuando fue posible, eligió apoyar un par de cada tipo que financió o se comprometió a comprar. Warp Speed no estaba interesado en las vacunas de virus inactivados de la vieja escuela que estaban haciendo algunos desarrolladores chinos. La experiencia ha demostrado que esas vacunas a menudo no desencadenan una respuesta inmunitaria lo suficientemente fuerte.

Eligió entonces dos vacunas de ARN mensajero, dos elaboradas con vectores virales y dos vacunas a base de proteínas. Sorprendentemente, cinco de los seis proyectos han dado lugar a vacunas que ya están en uso o que pronto lo estarán, aquí o en el extranjero . “Tener varias opciones con diferentes plataformas, esta fue la mejor manera de hacer esto y dejar que las fichas caigan”, dijo Larry Corey, codirector de la Red de Prevención de Covid-19 de los Institutos Nacionales de Salud y virólogo. en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson.

El ARNm estaba listo para el horario de máxima audiencia

10/09/2020 Logo de Pfizer en el edificio de los laboratorios de la marca en Madrid (España) Marta Fernández Jara - Europa Press

Los científicos habían estado trabajando durante años para aprovechar la promesa del ARN mensajero como plataforma de vacunación. Al igual que el trabajo preparatorio sobre el diseño de vacunas para atacar los coronavirus.

Todas las vacunas tienen el mismo objetivo: entrenar el sistema inmunológico para que reconozca el coronavirus y así elevar sus defensas de forma preventiva, con el fin de neutralizar el virus real de producirse el contagio.

Las vacunas convencionales se pueden elaborar a partir de virus inactivos (como polio o la gripe), atenuados (sarampión, fiebre amarilla) o simplemente proteínas llamadas antígenos (hepatitis B). Pero con la de Pfizer y su socio alemán BioNTech, así como con la de la estadounidense Moderna, se inyectan en el cuerpo hebras de instrucciones genéticas bautizadas ARN mensajero, es decir, la molécula que le dice a nuestras células qué hacer. Cada célula es una minifábrica de proteínas, según las instrucciones genéticas contenidas en el ADN de su núcleo.

El ARN mensajero de la vacuna se fabrica en laboratorio. Mediante la vacuna se inserta en el cuerpo y toma el control de esta maquinaria para fabricar proteínas o antígenos específicos del coronavirus: sus “espículas”, esas puntas tan características que están en su superficie y le permiten adherirse a las células humanas para penetrarlas.

Durante mucho tiempo se reconoció que las vacunas basadas en ARN mensajero serían más rápidas de producir. N o estaba claro que fueran tan potentes como otras plataformas de vacunas. Pero potentes eran. Se demostró que las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna protegen en más del 90%. “Si hubiera sido hace cinco años, el ARNm no habría estado en el estado de madurez, no creo, para haber sido utilizado rápidamente de la forma en que lo estaba aquí”, dijo Mascola.

Este es uno de los principales logros científicos de la pandemia. “Dentro de cinco o diez años, y cuando miremos hacia atrás y tratemos de encontrar un ‘lado positivo’ para la pandemia de Covid, creo que será la oportunidad para que el ARN muestre todo su potencial como plataforma de vacunas”, dijo. Ali Ellebedy, profesor asociado de patología e inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, que ha estado estudiando cómo funcionan las vacunas.

Las vacunas de ARNm no son la única solución

CureVac es una advertencia importante de que el ARNm no es una plataforma de vacunas a prueba de fallas. El miércoles, la empresa alemana reveló que los resultados finales de su ensayo clínico de fase 3 fueron una decepción. La vacuna solo tenía un 48% de protección, lo que probablemente no sea lo suficientemente bueno para obtener la aprobación regulatoria. Aún no está claro por qué no tuvo éxito, aunque se cree que las diferencias cruciales en su diseño frente a las de las vacunas Pfizer y Moderna son las responsables.

En los participantes del ensayo, “el prototipo de vacuna CVnCoV demostró una eficacia global de 48% (83 casos en el grupo vacunado, 145 en el grupo placebo) contra la enfermedad de covid-19, sea cual sea su gravedad”, informó en un comunicado el laboratorio, que ha firmado un importante contrato con la Unión Europea.

El resultado era previsible tras la publicación a mediados de junio de análisis intermediarios poco alentadores de los ensayos clínicos. El laboratorio dijo entonces que se debía al rápido aumento de nuevas variantes.

CureVac indica que el rendimiento de su producto es ligeramente mejor en la franja de edad de 18-60 años, con una eficacia de 53%. Y a pesar de la espectacular eficacia de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, algunas personas se sienten incómodas con la nueva tecnología y prefieren técnicas con antecedentes más largos.

Cuando una vacuna cruza la línea de meta, surgen desafíos para otros ensayos clínicos

En los primeros días, el suministro de la vacuna Pfizer era tan escaso que la mayoría de las personas en los ensayos clínicos no tenían posibilidades de recibir dosis (Foto: AFP)

Las preguntas comenzaron a surgir: ¿cómo se mantiene a las personas en ensayos clínicos ciegos, en los que se les podría haber dado un placebo, para que continúen probando otras vacunas una vez que tengan la opción de dejar de fumar y obtener el producto autorizado?

“De repente hubo preguntas que no eran nuevas, pero no las habíamos enfrentado en un tiempo”, admitió Christine Grady, jefa del departamento de bioética de los Institutos Nacionales de Salud Clínica. Centrar. “Probablemente deberíamos haberlo anticipado”. agregó.

En los primeros días, el suministro de la vacuna Pfizer era tan escaso que la mayoría de las personas en los ensayos clínicos no tenían posibilidades de recibir dosis. Pero la vacuna Moderna estuvo disponible y los suministros aumentaron. También lo hizo el incentivo para que la gente abandonara los ensayos que aún estaban en curso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos se preocupó por la pérdida de datos a largo plazo e instó a los fabricantes a considerar la posibilidad de incorporar un “cruce” en los diseños de sus ensayos para retener a los participantes. Todos los que recibieron placebo recibirían más tarde la vacuna; aquellos que recibieron la vacuna recibirían inyecciones de placebo. La mayoría de las empresas descartaron la idea por considerarla demasiado compleja y costosa.

La única excepción entre las vacunas probadas en EE. UU. fue Novavax, que estaba varios meses por detrás de las primeras vacunas. “No tenían otra opción”, dijo Moore. “Para cuando comenzaron su ensayo, muchas personas tenían acceso a las vacunas de ARNm”, agregó.

Llevar a cabo ensayos fundamentales de Fase 3 es un asunto complejo; estos ensayos deben generar datos que convenzan a las agencias reguladoras de la seguridad y eficacia de una vacuna Foto: AFP

La experiencia es importante, pero no lo es todo

Cuando un grupo de investigación de la Universidad de Oxford se asoció con el fabricante de medicamentos AstraZeneca para desarrollar su vacuna Covid, el sindicato levantó algunas cejas. L os investigadores de Oxford tenían un objetivo loable: querían hacer una vacuna económica y fácil de usar que pudiera producirse en múltiples partes del mundo. La vacuna del mundo, fue apodada. Pero AstraZeneca fue un actor menor en la producción de vacunas.

Llevar a cabo ensayos fundamentales de Fase 3 es un asunto complejo; estos ensayos deben generar datos que convenzan a las agencias reguladoras de la seguridad y eficacia de una vacuna. Algunas decisiones desafortunadas del grupo de Oxford dejaron a las agencias reguladoras en un dilema sobre cómo usar esta vacuna.

El equipo de Oxford inscribió a pocas personas mayores de 65 años, el grupo demográfico que más necesita las vacunas Covid, y realizó varios estudios que generaron datos que eran difíciles de comparar. La Agencia Europea de Medicamentos incluso señaló en su fallo que la generación de datos podría haberse beneficiado de una mayor participación del fabricante.

María Paula Moraes abraza a su padre Wanderley de 82 años, que vive en una residencia de ancianos en la ciudad de Sao Paulo (Brasil), a través de una ""cortina de abrazos"", una alternativa válida para amenizar las medidas de distanciamiento social, durante el avance de la pandemia del coronavirus en Brasil. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Pero tres de los fabricantes más experimentados del mundo no han logrado producir una vacuna Covid. Merck intentó dos enfoques; ambos fallaron. Sanofi también inscribió a dos caballos en la carrera, pero un costoso error con su vacuna más avanzada lo obligó a rehacer su estudio de Fase 2. Único entre los principales fabricantes de vacunas, GSK ni siquiera intentó desarrollar su propia vacuna. Se asoció con Sanofi, proporcionando un compuesto de refuerzo llamado adyuvante, en una vacuna y ahora está trabajando con CureVac en una vacuna de ARNm de segunda generación.

Vacunas no es lo mismo que vacunación

La administración Trump financió generosamente la Operación Warp Speed, pero pareció ignorar los desafíos de la llamada última milla: lo que sucede cuando las dosis de la vacuna llegan al punto de entrega. Inicialmente, esa falta de planificación y financiación condujo al caos.

“La gran lección es que tan pronto como empiece a crear una vacuna, debe empezar a pensar en el final de la vacunación”, dijo Gellin, de la Fundación Rockefeller. “Ha funcionado con el tiempo. Pero los ‘Juegos del Hambre’, para tratar de conseguir una reserva para recibir una vacuna, eso no fue pensado”

Siempre fue evidente que la demanda de vacunas superaría la oferta en los primeros días. Se hizo un gran esfuerzo para tratar de determinar quién debería ser el primero en la fila EFE/ Martin Alipaz/Archivo

Claire Hannan, directora ejecutivo de la Asociación de Administradores de Inmunización, está de acuerdo en que los primeros esfuerzos fueron difíciles: “Para mí eso fue lo más difícil. Observar a las personas que no pueden encontrar la vacuna. Entender eso, ‘Está bien, tengo que esperar mi turno’, pero no saber cuándo fue su turno, y que su turno sea diferente en cada país, y tener esa ansiedad de que sus padres se vacunen o no, no fue fácil“.

Los programas de prioridad complejos son difíciles de ejecutar

Siempre fue evidente que la demanda de vacunas superaría la oferta en los primeros días. Se hizo un gran esfuerzo para tratar de determinar quién debería ser el primero en la fila. Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina designaron un panel de expertos para elaborar un plan para la asignación equitativa de vacunas. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el uso de vacunas, elaboró su propio plan. Los documentos no eran idénticos, pero ambos enfatizaron la necesidad de incluir a los trabajadores esenciales cerca del frente de la fila.

Pero con la excepción de los trabajadores de la salud, que serían vacunados en el trabajo, determinar quién califica como trabajador esencial no es una tarea fácil. Y pedir a las clínicas de vacunación que verificaran la buena fe de las personas no iba a suceder; todos sabían que funcionaría, si funcionaba, en un sistema de honor.

Muchos estados ignoraron los planes. “Es muy difícil implementar una categoría de trabajadores esenciales”, dijo Hannan. “No tenemos una forma de hacer cumplir eso. Creo que algunos estados descubrieron ‘Sabemos quién tiene 80 años ... Podemos hacerlo mucho más fácil de esa manera’ “.

El embalaje importa

Es muy importante que las vacunas sean trasladadas en frío

La primera vacuna que se puso en uso fue tanto un milagro como una pesadilla. La vacuna Pfizer protegió al 95%, un jonrón virtual. Pero requería almacenamiento ultrafrío, una capacidad que ni los consultorios médicos ni las farmacias tenían.

Para empeorar las cosas, la compañía decidió establecer su pedido mínimo en más de 1,000 dosis, lo que benefició a Pfizer pero restringió dónde se podría usar la vacuna. La empresa envió la vacuna en paquetes especiales para congelador que solo podían abrirse dos veces al día. No fue nada fácil poner esta vacuna en el campo, y el empaque de Pfizer lo hizo más difícil. “Limitó mucho los proveedores que se podían utilizar. Y supuso una enorme cantidad de estrés para los planificadores porque era un desafío enorme. Y le quitó tiempo a todas las otras pequeñas cosas porque era una empresa enorme “, dijo Hannan.

Hay poder en los números

Con la implementación de varias vacunas nuevas a la vez, las agencias reguladoras han estado atentas a cualquier indicio de eventos adversos. Las vacunas autorizadas parecían seguras en los ensayos clínicos, pero los efectos secundarios raros solo aparecerán cuando se vacunen millones de personas.

Varias agencias reguladoras establecieron un sistema de “teléfono rojo”, para compartir información sobre posibles eventos adversos. Si alguna agencia miembro detecta algo que parece un problema, envía un ping a los demás miembros. Cuando es necesario, las conferencias telefónicas se convocan rápidamente.

El sistema ha funcionado bien, revelaron funcionarios de la EMA y Health Canada durante una conferencia en línea la semana pasada organizada por MaRS, un centro de innovación con sede en Toronto. La FDA y las agencias reguladoras de Gran Bretaña, Suiza, Corea del Sur y Singapur, entre otros, también son miembros.

“Cuanto más grande es el grupo de personas expuestas, tienes una mejor idea, tienes más confianza en tus hallazgos”, dijo Agnes Saint-Raymond, quien dirige la división de asuntos internacionales de la EMA, durante el panel.

Las embarazadas y lactantes se quedaron sin ayuda una vez más

La falta de datos dejó a las embarazadas y a sus médicos a decidir por sí mismos si querían vacunarse EFE /Sergi Rugrand /Archivo

Cuando se desarrollan nuevas vacunas, los fabricantes las prueban de forma rutinaria primero en adultos sanos, y luego se trasladan a grupos demográficos más vulnerables. Las embarazadas y lactantes y los niños suelen ser los últimos en la lista.

Nace del deseo de proteger, pero a menudo termina creando un enigma. Si las mujeres embarazadas no estuvieran incluidas en los ensayos clínicos, ¿cómo sabrían si es seguro vacunarse? La investigadora de Johns Hopkins, Ruth Karron, y sus colegas argumentaron desde los primeros días de la pandemia que las embarazadas y lactantes deberían incluirse en los ensayos clínicos. Y aunque los fabricantes de vacunas prometieron realizar los estudios críticos en animales, conocidos como estudios de toxicología reproductiva y del desarrollo, o DART, necesarios antes de que las vacunas puedan probarse en personas embarazadas, fueron lentos en hacerlo.

La falta de datos dejó a las embarazadas y a sus médicos a decidir por sí mismos si querían vacunarse. Un estudio reciente de los CDC mostró que a principios de mayo, solo el 16% de las mujeres embarazadas en los EE. UU. habían optado por vacunarse. “Por supuesto, deberíamos haber aprendido esta lección”, dijo Karron.

Grady sugirió que puede requerir una acción del gobierno para cambiar este problema persistente, como vincular la asistencia del gobierno con el requisito de realizar pruebas tempranas en personas embarazadas.

La inequidad de las vacunas está verdaderamente arraigada

África uno de los países golpeados por el COVID-19 EFE/Archivo (Zimbabue) EFE/EPA/AARON UFUMELI

Estados Unidos tiene más vacunas que personas dispuestas a vacunarse en este momento. Casi el 78% de las personas mayores de 65 años están completamente vacunadas; El 54% de los estadounidenses mayores de 12 años están completamente vacunados.

Canadá, Gran Bretaña y varios otros países ricos tienen tasas altas y crecientes de cobertura de vacunas. Mientras tanto, muchos países menos ricos aún no han vacunado al 1% de su población.

Se ha hablado mucho sobre qué hacer, pero no se está traduciendo en una acción rápida. La lección que seguramente están aprendiendo muchos países es que cuando se trata de pandemias, los intereses nacionales triunfan sobre la solidaridad mundial.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, suplica regularmente a los países que tienen vacunas que compartan más, calificando la situación de un “fracaso moral catastrófico”. Durbin, el investigador de Johns Hopkins, dijo que a largo plazo, la respuesta tiene que ser una mayor capacidad para fabricar vacunas, capacidad que se distribuye en todo el mundo, y no solo en los países ricos. “Necesitamos más infraestructura de fabricación de vacunas (no solo edificios, sino experiencia en la producción de vacunas y la evaluación de la seguridad y eficacia de las vacunas) a nivel mundial, particularmente en países de ingresos bajos y medianos” , agregó.

Durbin finalizó: “Si tuvieran la capacidad de producirlos, podrían satisfacer las necesidades de sus propios países. Necesitamos seguir invirtiendo en las ciencias de las vacunas y en la fabricación de vacunas “.

