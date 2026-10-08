América Latina

Michelle Bachelet evalúa una nueva postulación presidencial en 2029 y la oposición chilena celebra

Consultada al respecto, la exmandataria se limitó a decir “yo creo que sí” y de inmediato cundió el entusiasmo en la centroizquierda. Desde el Gobierno señalaron que “no es nuestra preocupación central”

La exmandataria aseguró que tras su fallida candidatura a la ONU, "yo no me voy a quedar tranquila tejiendo".
La exmandataria aseguró que tras su fallida candidatura a la ONU, "yo no me voy a quedar tranquila tejiendo".
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La expresidenta, Michelle Bachelet, confirmó este miércoles que evalúa una nueva candidatura presidencial en 2029, luego de su fallido intento por convertirse en la secretaria general de la ONU. La noticia fue recibida con algarabía en los partidos de oposición, que anunciaron una reunión con ella la próxima semana, y con cautela desde el oficialismo, desde donde aseguraron que “no es nuestra preocupación central”, al menos por ahora.

En entrevista con el programa “De la región al mundo” del canal universitario TVU, la destacada académica Paulina Astroza le preguntó directamente si volvería a postularse al sillón presidencial en 2029 con un “¿no hay segunda sin tercera?”

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“Yo creo que sí… yo creo que sí”, fue su respuesta, acompañada de una risotada.

A renglón seguido, la exmandataria sostuvo que “me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años (...) Entonces, yo no me voy a quedar tranquila tejiendo, por decirlo así. Bueno, la verdad es que nunca he tejido. Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos”.

Bachelet ya había dado luces al respecto la semana pasada, en el acto de desagravio que los partidos de oposición organizaron para homenajearla tras su fallida candidatura a la ONU, la que fue impulsada por la administración de Gabriel Boric y no contó con el respaldo del gobierno de José Antonio Kast.

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En esa oportunidad, afirmó taxativa que “quienes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia”.

Bachelet ya había dado luces al respecto la semana pasada, en un homenaje organizado por los partidos de oposición.
Bachelet ya había dado luces al respecto la semana pasada, en un homenaje organizado por los partidos de oposición.

Celebra la oposición

Tras sus declaraciones el entusiasmo cundió en los partidos de centroizquierda, desde donde confirmaron que la próxima semana se reunirán con la expresidenta para conversar “a fondo respecto del estado del país y también del futuro”, tal como aseguró el presidente del PPD, Raúl Soto.

“La presidenta Bachelet es un liderazgo importante para nosotros, la respetamos y queremos mucho y creo que tiene mucho que aportar en el futuro también. Vamos a ver desde dónde. Valoramos, por cierto, su disponibilidad”, sostuvo.

De la misma opinión fue el senador Iván Flores (DC), quien señaló que se trata de “una buena y bella sorpresa el que la presidenta Bachelet haya vuelto a ingresar a la lid política interna. Y esto no es luego de una fallida candidatura a ser secretaria general de las Naciones Unidas, es porque a la oposición hoy día le falta liderazgo (...) Me parece fantástico”.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que “siempre es una buena noticia saber que tenemos muchos liderazgos disponibles. Por supuesto, el de la presidenta Bachelet es un gran liderazgo no solo para el Partido Socialista de Chile, sino para todo el progresismo. Ella siempre va a ser una persona y un referente importante, es una guía en nuestro actuar, tiene el cariño de la gente. Y Dios dirá”.

Por otra parte, el senador comunista, Daniel Núñez, subrayó la “experiencia y liderazgo” de Bachelet, mientras que la diputada Ana María Gazmuri (AH), valoró que “siga disponible para aportar al debate público y a la política chilena”.

Finalmente, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, aseveró que “siempre va a ser rescatable que una lideresa como ella esté a disposición en la construcción de ese trabajo”, aunque recordó que de aquí al 2029 “nos queda un largo trecho que recorrer”.

Un hombre mayor de traje oscuro, camisa blanca y corbata azul habla con un prendedor de la bandera de Chile en la solapa
El biministro, Claudio Alvarado, afirmó que "en tres años y medio más, conversaremos", y recordó que existen otros liderazgos en la oposición que tienen el mismo anhelo de Bachelet.

Reserva en La Moneda

Desde el gobierno, en tanto, recibieron la noticia con cautela y señalaron que los dichos de Bachelet responden más bien a una “expresión de deseo” y que “en tres años y medio más conversaremos”, tal como sostuvo el biminstro, Claudio Alvarado.

“La expresidenta Bachelet tiene una trayectoria de servicio público. Hoy ella realiza una expresión de deseo y cuando se inscriban las candidaturas, en tres años y medio más, conversaremos las viabilidades políticas o si efectivamente llega a materializarse”, matizó la autoridad.

“Por lo tanto, es muy poco lo que puedo decir y yo creo que las opiniones hay que buscarlas en la oposición, donde hay diversos liderazgos que a lo mejor tienen el mismo interés”, argumentó Alvarado.

El secretario de Estado agregó que “al gobierno lo que le motiva es trabajar por las materias por las que fue elegido (...) Lo que se genere en el debate político, obviamente no somos ajenos al mismo, pero no es nuestra preocupación central”, remató.

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