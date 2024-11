Más de 50 grabaciones revelaron que altos oficiales brasileños presionaron a Jair Bolsonaro para que diera un golpe de Estado

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (AP Foto/Eraldo Peres)

Un conjunto de grabaciones de audio filtradas de finales de 2022 revelan a miembros de alto rango del ejército de Brasil discutiendo esfuerzos para presionar al entonces presidente Jair Bolsonaro para que llevara a cabo un golpe de Estado y permaneciera en el poder.

Las 53 grabaciones, obtenidas por la Policía Federal y a las que tuvo acceso The Associated Press este lunes, brindan una oportunidad poco común de escuchar a miembros militares expresando con sus propias voces su deseo de impedir que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva asuma el cargo.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que supervisa la extensa investigación de la Policía, citó algunas de esas grabaciones en su fallo de la semana pasada que ordenó el arresto de cinco personas por planear el asesinato del entonces presidente electo Lula en 2022 y luego intentar expulsarlo del poder el 8 de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro destruyeron edificios gubernamentales en la capital, Brasilia.

Las grabaciones de un ex oficial del ejército —que no estaba entre los que de Moraes ordenó arrestar la semana pasada— apoyan particularmente un golpe y no fueron mencionadas en la orden de de Moraes.

Luiz Inacio Lula da Silva y Alexandre de Moraes

El coronel Roberto Raimundo Criscuoli, ex subcomandante de las fuerzas especiales del ejército, dijo al general de brigada retirado Mario Fernandes, que entonces era el segundo al mando en la secretaría general de la presidencia, que el líder de extrema derecha tenía una opción clara después de que Lula ganara su tercer mandato no consecutivo.

“Será una guerra civil ahora o una guerra civil más adelante. Ahora tenemos una justificación para la guerra civil: la gente está en las calles, tenemos un apoyo masivo”, dijo Criscuoli en uno de los audios. “Hagámoslo ahora. Hable con 01″.

01 es una referencia común al presidente de Brasil.

No se escucha hablar al ex presidente ni a sus ministros. Las grabaciones no están relacionadas directamente con la acusación formal del 21 de noviembre por parte de la policía brasileña de que Bolsonaro y otras 36 personas intentaron dar un golpe de Estado.

Seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro invaden el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023 (EFE/Andre Borges)

El ejército brasileño no respondió a una solicitud de comentarios sobre la investigación de la Policía Federal.

Bolsonaro puso en duda con frecuencia los resultados electorales sin aportar pruebas y nunca reconoció su derrota. Se fue a Estados Unidos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero de 2023 y permaneció allí durante meses, manteniendo un perfil bajo. El máximo tribunal electoral ha dictaminado que Bolsonaro no puede presentarse a la presidencia hasta 2030 por abuso de poder, y también es objeto de varias investigaciones por una serie de posibles delitos.

Otras grabaciones son menos explícitas en sus palabras sobre la urgente necesidad de un golpe. En un mensaje de voz al general Fernandes, el coronel Reginaldo Vieira de Abreu utilizó una expresión que Bolsonaro repite con frecuencia para argumentar que se debe ignorar la constitución del país.

“Estamos en guerra, ellos están ganando. Está a punto de terminar y no han disparado ni un solo tiro. Es por nuestra incompetencia”, afirmó.

Mauro Cid, asistente del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (AP Foto/Eraldo Peres/Archivo)

En una grabación del 8 de diciembre, se escucha al ayudante de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, decirle al general Fernandes que se estaba acabando el tiempo para mantener a su jefe en el cargo.

“El día 12… Tendría que ser antes del día 12, ¿no?”, dijo Cid, en referencia al día en que el tribunal electoral certificaría la victoria de Lula. “Hablaré con el presidente. El tema es su personalidad a veces. Espera, espera, espera, espera para ver hacia dónde va. Para ver quién lo apoya. Pero a veces el tiempo apremia, ¿no? No podemos esperar mucho más”.

La orden de arresto de de Moraes de la semana pasada hace referencia al comentario de Cid, pero no incluye su declaración completa.

Cid ya se encontraba bajo arresto domiciliario, tras haber firmado un acuerdo de culpabilidad con las autoridades el año pasado. Su testimonio ha ayudado a las autoridades a reunir pruebas en diferentes casos contra Bolsonaro y algunos de sus principales colaboradores, entre ellos Walter Braga Netto, jefe de gabinete de Bolsonaro y compañero de fórmula para la reelección.

Jair Bolsonaro junto a Walter Souza Braga Netto (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)

En las grabaciones, el general Fernandes, quien estaba entre aquellos a quienes de Moraes ordenó arrestar la semana pasada, afirmó repetidamente que las elecciones presidenciales de Brasil habían sido manipuladas a favor de Lula e insistió en que se debía presionar al alto mando militar para que ayudara a la causa de Bolsonaro antes de que su rival izquierdista asumiera el poder.

“No habrá ninguna solución sin romper huevos”, afirmó. “Tenemos que hacerlo. Contamos con el apoyo popular”.

Miles de seguidores de Bolsonaro acamparon frente a las instalaciones del ejército para presionar a los líderes militares para que se pusieran del lado del entonces presidente. Los informes de los medios de comunicación de la época decían que no había suficiente apoyo en el alto mando para un golpe. Los partidarios de Bolsonaro solo regresaron a casa después del motín del 8 de enero, por órdenes del recién nombrado comandante del ejército.

(Con información de AP)