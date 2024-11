La oposición chilena ve con “suspicacia” que Boric haya informado un mes después la denuncia de acoso sexual en su contra

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que "se vuelve a repetir la lógica de que se sabía y se ocultó”.

Juan Antonio Coloma, secretario general del partido de oposición Unión Demócrata Independiente (UDI), reaccionó esta jornada a la denuncia por acoso sexual interpuesta contra el presidente Gabriel Boric por una abogada, hecho ocurrido hace más de 10 años atrás. En entrevista con Radio Universo, aseguró que todo el asunto levanta “suspicacias”, puesto que “aquí no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que las fechas son particularmente gráficas de una situación y que coincidieron evidentemente con tiempos políticos”.

“Si hay algo nos dejó como enseñanza el Caso Monsalve es que hay que creer a la denunciante, investigar la denuncia realizada y que la justicia actúe lo más rápido posible”, señaló el diputado gremialista.

“Lo primero que uno se pregunta es por qué se sabe ahora si la denuncia fue el 6 de septiembre. Uno empieza a ver aquí una fórmula que se vuelve a repetir. Esta lógica de que se sabía y se ocultó”, criticó, apuntando a la denuncia contra el ex subsecretario de Interior, revelada finalmente por la prensa.

Y a renglón seguido, Coloma fustigó que la acusación se conociera “al día siguiente de una elección de gobernadores regionales. Esperamos que esta no sea la forma, no solo de este Gobierno, para que se traten este tipo de cosas. Son demasiado graves como para esconderlas o dejarlas pasar al menos hasta después de una elección”.

“La denuncia fue interpuesta antes del denominado caso Monsalve y que se sepa después de un resultado electoral, a lo menos alimenta suspicacias de que se intentó que este tema no vea la luz pública hasta la espera de resultados de gobernadores regionales”, agregó.

Ello, puesto que “eso es lo que indica la cronología (...). Parece bastante evidente que desde que Presidencia logra recabar toda la información y se entrega a los tribunales, se entrega precisamente antes de la primera vuelta, el 25 de octubre, y se hace público el día después de la segunda vuelta”, este domingo, de gobernadores regionales.

“Aquí no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que las fechas son particularmente gráficas de una situación y que coincidieron evidentemente con tiempos políticos”, dijo taxativo.

Esta jornada se dieron a conocer los 25 correos entre el Mandatario y la denunciante.

“Gobierno debe actuar con transparencia”

El presidente del mismo partido, Guillermo Ramírez, también se refirió al tema, esta vez en Radio ADN.

“La denuncia se hizo el día 6 de septiembre, han pasado dos meses y medio, casi tres meses, y nos venimos a enterar ahora de esta denuncia”, aseguró el diputado.

Ramírez sostuvo que la denuncia “tiene que ser investigada, y me parece que no debe ser tan difícil esclarecer los hechos, porque una de las cosas que contiene la denuncia es la supuesta difusión de imágenes, y creo que no debiera ser tan difícil determinar si efectivamente esas imágenes se difundieron o no”.

Sin embargo, hizo un llamado a la cautela: “aquí estamos hablando de una denuncia que es grave, estamos hablando de que el acusado es nada más y nada menos que el presidente de la República y, por lo tanto, requiere la máxima prudencia por parte de todos los actores políticos de mirar esto con cierta distancia, dejar que la Fiscalía haga su trabajo, y que se esclarezcan los hechos”, indicó.

También llamó al Gobierno a “informar lo que se sabe y actuar con transparencia. Desde el lado de los tribunales, que hagan bien su trabajo, actuar con celeridad; y desde el lado político, no sacar ningún tipo de provecho ni adelantar ningún tipo de juicio”, complementó el también abogado.

“Jurídicamente lo que corresponde siempre, y es un principio que está en la Constitución, es la presunción de inocencia (...) Yo seré muy adversario del presidente Boric, tendré las ideas completamente distintas, es una persona por la que yo no voté y jamás votaría, pero en esto hay que ser respetuoso de la ley y la presunción de inocencia también asiste al presidente de la República”, cerró el timonel.