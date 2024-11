Pese a los fallos judiciales, los abogados de Evo Morales insistieron en que está habilitado para ser candidato en 2025

Evo Morales (Agencia EL UNIVERSALGermán Espinosa-Europa Press/Contacto/El Universal)

Los abogados del ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmaron este miércoles que el ex mandatario está habilitado para ser candidato en las elecciones presidenciales de 2025, pese a un reciente fallo constitucional que confirmó que la reelección en este país no debe ser superior a dos mandatos, ya sea continuos o discontinuos.

“Nos mantenemos firmes en la convicción de que el compañero Evo Morales está totalmente habilitado”, mencionó la abogada Cecilia Urquieta acompañada por otros tres juristas en La Paz, capital de Bolivia.

Urquieta cuestionó las declaraciones en la víspera del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, quien mencionó que ese organismo cumplirá con la sentencia constitucional de diciembre del año pasado, que fue recientemente ratificada, que estableció el impedimento a la reelección indefinida.

La sentencia constitucional menciona que en Bolivia el presidente y vicepresidente solo pueden ser elegidos y ejercer su mandato por dos periodos, ya sean continuos o discontinuos, y que la reelección indefinida no existe y “no es un derecho humano”.

Mientras que la semana pasada, una sala del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un laudo que confirmó que las autoridades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial pueden ser elegidos por dos mandatos “sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato”.

Esto afecta las posibilidades de Evo Morales de ser candidato de nuevo puesto que gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

FOTO DE ARCHIVO: El ex presidente boliviano Evo Morales (REUTERS/Claudia Morales)

Al respecto, la abogada Urquieta reiteró que el dictamen de diciembre de 2023 “no toca el fondo” de la reelección presidencial puesto que se hizo en el marco de otra medida legal.

Mientras que en el caso del último laudo de confirmación de aquella sentencia, firmado por los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado, consideró que se efectuó “fuera del procedimiento constitucional”.

Urquieta acusó a los dos magistrados de “fallar más allá de lo que dice la Constitución” y de efectuar una “interpretación errónea (y) malintencionada de la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que dictó que la reelección indefinida “no es un derecho humano”.

La jurista mencionó que la reelección indefinida es “la permanencia en el cargo durante más de dos periodos”, pero que no habla de la reelección discontinua, por lo que Morales estaría “totalmente habilitado” para ser candidato nuevamente.

Los abogados de Morales también objetaron que el laudo provenga de dos magistrados que extendieron su mandato y el de otras altas cortes de Bolivia, mismos que debían cesar en sus funciones a principios de este año, y que consideran ilegítimo.

La candidatura del ex presidente Morales es un factor que agrava la tensión en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que está dividido en dos bandos, unos que apoyan al exmandatario y otros adeptos al presidente de Bolivia, Luis Arce, debido a las pugnas internas que comenzaron a finales de 2021.

El bloque de Luis Arce y el de Evo Morales están también enfrentados por el control del Movimiento al Socialismo y el Gobierno.

(Con información de EFE)