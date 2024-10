Un alcalde recién reelecto fue detenido por violencia intrafamiliar en Chile

Del Pozo había sido recientemente reelegido con el 63% de los votos.

La salida inmediata del hogar común y prohibición absoluta de acercarse a su pareja decretó el Juzgado de Garantía de Chillán para el recién reelecto alcalde la comuna de Chillán Viejo (412 kms al sur de Santiago), Jorge del Pozo Pastene, quien fue formalizado este lunes por el delito de violencia intrafamiliar con lesiones menos graves, tras pasarse de copas celebrando su triunfo el domingo en las elecciones municipales.

Según detalló la Fiscalía, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas en el departamento que ambos compartían -luego de un regado festejo junto a otras personas-, cuando Del Pozo se abalanzó sobre la víctima tirándole del pelo y exigiéndole que le mostrara su teléfono celular.

Al escuchar el forcejeo y los gritos, fue uno de los hijos del propio edil quien entró a la habitación de la pareja y llamó a Carabineros, quienes al presentarse tomaron la denuncia y enviaron a la mujer a constatar lesiones, las que fueron catalogadas de leves. Debido a ello, Del Pozo fue detenido y puesto a disposición del Tribunal.

“Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dispuso que el imputado pasara a control de detención durante esta mañana (lunes)”, señaló el teniente coronel de Carabineros, Julio Beltrán. “Conforme a lo que pudo apreciar el personal de servicio, se encontraba bajo los efectos del alcohol”, complementó, según consignó Cooperativa.

Rodrigo García, delegado presidencial de Ñuble, sostuvo por su parte que “nosotros manejamos la información y efectivamente hay un detenido por consumo de alcohol y violencia intrafamiliar. Se realizaron todas las denuncias que corresponden y se activaron los protocolos en este caso”, explicó García.

La abogada eespecialista en violencia de género y violencia intrafamiliar de la Fiscalía de Ñuble, Deysi Salinas, explicó que, aunque esta es la primera denuncia contra la autoridad municipal por un hecho de esta índole, eso no implica que sea la primera vez que la víctima haya sido agredida.

“Nosotros, como Ministerio Público, no podemos aseverar que este sea el primer hecho o no, porque en los casos de violencia intrafamiliar, muchas veces la víctima no denuncia las primeras agresiones”.

“Formalmente, podemos decir que no hay denuncias anteriores (...) Respecto a las medidas cautelares, el Tribunal de Garantía de Chillán concedió las cautelares solicitadas, que era el abandono del imputado del hogar común que compartía con la víctima y la prohibición de acercarse a la misma”, remató la persecutora.

Finalmente, el juez Manuel Vilches fijó un plazo de tres meses para la investigación.

Cabe destacar que Del Pozo (Independiente con apoyo del Partido Radical), salió reelegido con el 63% de los votos, imponiéndose sobradamente a su contendor, Rafael Palavecino (Contigo Chile Mejor), quien obtuvo un escuálido 26%.

De más está decir que la comuna de Chillán, famosa por sus longanizas y cuna de próceres como Bernardo O´Higgins, Arturo Prat, Lautaro, Violeta Parra y Claudio Arrau, está conmocionada por este hecho.

El Servicio Nacional de la Mujer también se hizo parte del caso.

Servicio de la Mujer se hace parte

En paralelo, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), informó que tomarán la representación de la víctima en las acciones judiciales venideras.

“Desde que tomamos conocimiento de la denuncia, nos pusimos en contacto con la víctima para ofrecer el apoyo psicosocial que se requiere en estos casos de conmoción pública, el que fue aceptado, por lo que se derivará para recibir una atención especializada”, indicó Nicol Ulloa, directora regional del organismo, según el medio citado.

“Estamos a disposición de las víctimas, en quienes reconocemos la difícil tarea que implica denunciar, por lo que respetamos sus decisiones y estaremos siempre disponibles para acompañarlas en todo el proceso”, remató Ulloa.