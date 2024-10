José “Pepe” Mujica votó y dijo que la campaña en Uruguay estuvo “un poco distraída”

El ex presidente de Uruguay José Mujica votó pasadas las 8, hora local, justo cuando abrieron los comicios (EFE/ Gaston Britos)

Tras emitir su voto este domingo a primera hora, José “Pepe” Mujica aseguró a la prensa que vio a la campaña electoral “un poco distraída” y que en esta “no le dieron ni pelota al país agroexportador”.

Así lo dijo en una nota que dio a la prensa luego de votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias que el país sudamericano afronta en esta jornada.

“La vi un poco distraída, preocupada mucho en lo que va a gastar y no en cómo se va a generar. No le dieron ni pelota al país agroexportador”, aseveró el ex mandatario, quien llegó a su lugar de votación sobre las 8:00 hora local (11:00 GMT), misma hora en que abrieron los colegios electorales.

“Lo que más me preocupa, el 25 o 30% de las divisas las traen la carne. Nadie habló de cómo hacemos para producir un poco más. Nadie habló de los granos, nadie habló de las divisas”, enfatizó.

Dijo que los principales desafíos para el próximo Gobierno pasan por la seguridad y por el aumento de la riqueza.

Pepe Mujica, quien se recupera de un cáncer de esófago, dijo que se siente cansado, pero de todas formas quiso cumplir con su "deber cívico" (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Consultado sobre la cercanía de los jóvenes con la política, Mujica remarcó: “Si los jóvenes no se prenden estamos fritos”.

Añadió que si no lo hacen es porque los políticos no logran atraerlos ya que si hay propuestas que lo hagan.

Este domingo, Uruguay afronta unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.

En caso de que ninguno de los once aspirantes supere el 50% de los votos, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados.

Además, los electores deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que busca reformar el régimen de seguridad social y uno que pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos.

Histórico líder del Movimiento de Participación Popular, uno de los sectores del izquierdista Frente Amplio, Mujica no encabezará en esta oportunidad la lista al Senado. Ese lugar será ocupado por Alejandro Sánchez y el ex presidente será su primer suplente.

(Con información de EFE)