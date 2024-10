Desabastecimiento de combustible en Bolivia: YPFB niega negligencia en la importación y atribuye la escasez a los bloqueos

Vehículos esperan para cargar combustible el 22 de octubre de 2024, en Santa Cruz de la Sierra. REUTERS/Ipa Ibanez

Bolivia sufre desde hace varios meses periodos de desabastecimiento de combustible debido a la baja producción local y las crecientes dificultades de importación por la falta de dólares. En las últimas dos semanas, la escasez de diésel y gasolina se agudizó por las dificultades de distribución por bloqueos en Bolivia y en el norte de Chile, por donde entra el carburante importado.

En ese contexto, Infobae reveló que hay tres buques anclados en el puerto Arica (al norte de Chile) a la espera de descargar combustible para Bolivia y que no lo hicieron cuando la terminal estaba habilitada para la operación, según informó el capitán del puerto a este medio, Cristhian León.

Se trata de las embarcaciones Fourni, Cururo y Largo Edén, que según el portal de tráfico marino Marine Traffic, llegaron al puerto entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre.

En una conferencia de prensa este jueves, el vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ariel Montaño, admitió la presencia de los buques pero descartó que hubieran retrasos en las operaciones y dijo que se descargó parcialmente uno de ellos.

Datos del úlitmo tramo realizado por el buque Fourni, que partió del sur de Argentina y llegó a Arica el 30 de septiembre y hasta la fecha no ha realizado la descarga. Foto: Marine Traffic

De igual forma, explicaron que en los últimos tres meses se descargó un barco cada 15 días, que se alcanzó la capacidad máxima de las operaciones y que el flujo está garantizado. Para el representante de la estatal petrolera, el desabastecimiento no tiene que ver con la importación o el uso de la terminal en Arica, sino con “una afectación derivada de la interrupción al libre tránsito en territorio nacional”.

Sectores afines a Evo Morales realizan un bloqueo de al menos 20 piquetes, la mayoría concentrados en el departamento de Cochabamba, en reclamo de medidas económicas y políticas, y defensa de su líder político que enfrenta una acusación penal por trata de personas y estupro.

Debido al bloqueo, que tiene incomunicado el oriente y occidente del país, varios camiones cisterna han quedado varados en las carreteras. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hay alrededor de 500 cisternas de combustible atascadas en los piquetes.

Ante los crecientes pedidos para levantar los bloqueos y habilitar el tránsito de las carreteras, el Gobierno ha manifestado que hará una intervención “gradual” de los piquetes. Sin embargo, la medida se ha masificado con el paso de los días: inició con cuatro cortes de ruta y doce días después suman al menos 20.

Un cartel advierte sobre la falta de gasolina en una estación de combustible después de varios días de bloqueos de carreteras por parte de partidarios del expresidente Evo Morales que afectaron el suministro de combustible y alimentos en La Paz, Bolivia, el lunes 21 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

A la manifestación en el país, se suma otra protesta en el norte de Chile de los trabajadores de Quiborax -tercera productora de boro a nivel mundial-, quienes protestan por una resolución que ordenó paralizar las faenas de la minera hasta el 31 de diciembre, debido a daños ambientales.

Bolivia depende de la importación de combustible. Según información del Gobierno, el país importa el 86% del diesel que consume y el 56% de la gasolina que necesita para el mercado interno.

La crisis energética ha llevado al Ministerio de Trabajo a decretar una semana de jornada laboral continua, en cuatro ciudades, para reducir el flujo vehicular. En tanto, transportistas urbanos de La Paz realizaron un bloqueo el miércoles para protestar contra la falta de diésel y exigir el ajuste de tarifas.

Según un ex funcionario de YPFB que pidió no ser identificado, la interrupción en el flujo de distribución es circunstancial cuya resolución no constituye una solución estructural para la carencia de combustible que afecta al país sudamericano desde hace meses. “El problema de fondo es la falta de plata y la falta de producción”, afirmó.