La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el juicio político a la Ministra del Interior

La ministra del Interior, Mónica Palencia. (REUTERS/Karen Toro)

Con 89 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la continuación del juicio político contra Mónica Palencia, ministra del Interior y una de las personas de confianza del presidente Daniel Noboa. El proceso, impulsado por la bancada correísta, busca la destitución de la secretaria de Estado a quien se la acusa de incumplir sus funciones.

La asambleísta Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana afín al correísmo y una de las proponentes del juicio político, señaló que no hay resultados palpables en cuanto a la seguridad y se refirió a los múltiples asesinatos contra funcionarios públicos. Además, indicó que el gobierno incrementó el impuesto al valor agregado (IVA) al 15% bajo el argumento de destinar mayor recursos a combatir la violencia, pero reiteró que no hay una mejoría considerable: “Hemos concluido que la imputada ha incumplido funciones al inobservar la Constitución, la Ley de Seguridad Pública, entre otras normas; al no garantizar el derecho de los habitantes a vivir en una cultura de paz y seguridad integral; al no garantizar que la Policía de protección interna y el mantenimiento de orden público”, señaló la legisladora.

Las bancadas que apoyaron el juicio político contra la ministra Palencia son los dos ex aliados del oficialismo en el congreso: el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), a estos se suma Construye, que impulsó la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio, los legisladores del movimiento indígena Pachakutik y algunos independientes. Según las estimaciones del periodista Roberto Aguilar, para destituir a Palencia hace falta un voto en la Asamblea Nacional: “89 legisladores votaron a favor de llevar a juicio político a Mónica Palencia. De los tres que faltan para alcanzar la mayoría calificada de 92 que se necesita para censurarla y destituirla, la oposición tiene en principio dos que estuvieron ausentes. Así las cosas, la suerte de la ministra del Interior pende de un voto”, escribió Aguilar en un análisis publicado por Expreso.

Durante la última sesión, el oficialismo apenas alcanzó 40 votos para oponerse a que enjuicien políticamente a la ministra.

Se necesitan 92 de 137 votos para destituir a la ministra Mónica Palencia. (REUTERS/Karen Toro)

Valentina Centeno, jefa de la bancada oficialista, aseguró que el juicio político contra Palencia se inició como respuesta a la captura del ex vicepresidente Jorge Glas, en abril de este año. Entonces, Glas que estaba como asilado de México en la embajada de ese país en Quito, fue arrestado por la Policía de Ecuador dentro de la sede diplomática, lo que desató un conflicto diplomático grave entre ambas naciones.

Según Centeno, la causal de “incumplimiento de funciones” fue la segunda acusación que el correísmo presentó contra la ministra, pues la primera –sobre la captura de Glas– no recibió apoyo. Para la legisladora oficialista, los proponentes del juicio no han logrado argumentar la necesidad de enjuiciar a Palencia.

Por su parte, el jefe de la bancada del PSC, Vicente Taiano, indicó a El Universo, que votaron a favor del juicio político para que Palencia presente sus argumentos y reiteró que a la ministra será llamada a juicio por sus acciones en el área de seguridad y no por la irrupción de la fuerza pública en la embajada mexicana.

ARCHIVO - La policía interviene en un ataque al canal público ecuatoriano TC Televisión en Guayaquil, Ecuador, el 9 de enero de 2024. (AP Foto/César Muñoz, Archivo)

En un plazo de cinco días, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, deberá convocar a la sesión legislativa para tratar el juicio político. Se deberá convocar a Palencia para que escuche a sus interpelantes y pueda defenderse. Tras la intervención de la ministra, los legisladores deberán votar para resolver si continúa o no en el cargo.

La cifra de homicidios descendió un 17%

La principal acusación contra Palencia es que, en su rol ejecutor como ministra del Interior, no ha implementa medidas que mejoren la situación de seguridad que aqueja al Ecuador. En el más reciente pronunciamiento del bloque de seguridad, Palencia indicó que los homicidios intencionales disminuyeron en un 17,5% a escala nacional, entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2024. Este porcentaje ha sido la reducción promedio durante casi todo este año, en marzo, por ejemplo, la disminución de homicidios, según datos oficiales, fue del 18%. Asimismo, en julio de 2024, el Ministerio del Interior informó que desde el 1 de enero al 14 de julio de 2024 existe una reducción del 18% de homicidios intencionales, en comparación con el mismo periodo del 2023.